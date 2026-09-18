مدرب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على بناء منتخب شاب استعداداً لتصفيات كأس العالم 2030

أطلق المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرّة مشروعاً جديداً يهدف إلى بناء منتخب شاب ومنافس خلال السنوات المقبلة، مع إجراء تغييرات واسعة على التشكيلة وخفض معدل أعمار اللاعبين، استعداداً لتصفيات كأس العالم المقبلة.

واستدعى بوقرّة 23 لاعباً للوقفة الدولية المقبلة، التي تتضمن معسكراً تدريبياً في العاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى مباراة ودية أمام السد القطري، قبل التوجه إلى قرغيزستان لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبها ومنتخب المالديف.

وقال بوقرّة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «أرى المستقبل بشكل إيجابي، إن شاء الله، خصوصاً أننا بدأنا في استدعاء لاعبين شبان. إذا أردت أن تنظر إلى المستقبل، فعليك أن تبدأ من مكان ما. بدأت مع لاعبين شبان أومن بهم وأثق بقدراتهم، ومنحتهم الفرصة لاكتساب الخبرة واللعب على هذا المستوى والاستعداد للتصفيات المقبلة لكأس العالم، إن شاء الله».

وكان بوقرّة قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد اللبناني أن هدفه هو «تأسيس فريق منافس خلال السنوات الخمس المقبلة»، مشيراً إلى أن العمل الفني والتكتيكي سيركز على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف: «كان لدينا فريق أعطى كل ما عنده، وأريد أن أعطي أولئك اللاعبين حقهم لناحية ما قدموه. الآن نقلب الصفحة، فقد قدمت من أجل هذا المشروع وتأسيس فريق منافس».

بوقرّة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

وشهدت التشكيلة الجديدة استدعاء عدد من اللاعبين للمرة الأولى، بينهم علي الرضا إسماعيل، بدر قوام، حسن قعفراني، جواو غابريال مخلوف، محمود زبيب ورالف خوري، إلى جانب عودة سامي مرهج وحسين شكرون.

وأكد بوقرّة أن الباب لن يكون مغلقاً أمام أي لاعب، موضحاً أن الاختيارات المستقبلية ستعتمد على أداء كل لاعب في الفترة المقبلة.

وعن توقعاته لكأس آسيا 2027، قال بوقرّة: «ستكون المنافسة صعبة جداً، لأن آسيا لا يمكن التنبؤ بها. هناك منتخبات قوية جداً من شرق آسيا، وكذلك هناك منتخبات قوية جداً في منطقتنا».

وأضاف: «السعودية تستضيف البطولة، لذلك أعتقد أنها ستكون من بين المنتخبات المرشحة، وكذلك اليابان. لا أعرف، لكن ربما السعودية».

وضمت التشكيلة اللبنانية؛ حراسة المرمى: مصطفى مطر، علي السبع، أنطوان دويهي.

الدفاع: خليل خميس، علي الرضا إسماعيل، محمد الحايك، بدر قوام، حسن قعفراني، جاد سميرة، جواو غابريال مخلوف، بدرو بو ديب.

الوسط: أحمد خير الدين، علي الفضل، حسن سرور، وليد شور، محمود زبيب.

الهجوم: علي قصاص، جيمي قازان، خليل بدر، ليوناردو شاهين، سامي مرهج، حسين شكرون، رالف خوري.