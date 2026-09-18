سالم واليحيائي ومهند... أسماء لامعة سيفتقدها جمهور «خليجي 27»

ستفتقد بطولة كأس الخليج السابعة والعشرون، المقرر انطلاقها الأربعاء في جدة، أسماء أثرت نُسخها السابقة حضوراً وأداء، وفي مقدمتها قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، والذي أبعدته الإصابة عن الملاعب في الفترة الماضية، وكذلك المهاجم صالح الشهري، وهما اللذان ارتبط حضورهما في مشاركات «الأخضر» الماضية، وترك هذا الثنائي فراغاً كبيراً في خط الهجوم، ليفقد «الأخضر» ورقتين هجوميتين، ناهيك بأدائها المميز.
وفي منتخب البحرين لن تكون حراسة المرمى كما اعتادها الجمهور مع غياب سيد محمد جعفر، الذي أعلن اعتزاله الدولي، إلى جانب المهاجم إسماعيل عبد اللطيف الذي حسم مسيرته الكروية بالاعتزال النهائي، ليغيب بذلك اثنان من أقدم وأبرز نجوم الكرة البحرينية.
ولم تقتصر الغيابات على ظروف الاعتزال، بل امتدت لتشمل قرارات فنية حرمت المتابعين من مشاهدة أسماء عمانية بارزة، بعدما قرر المدرب طارق السكتيوي استبعاد عناصر أساسية اعتادت الجماهير رؤيتها، وجاء في مقدمة هؤلاء اللاعبين المدافع أحمد الخميسي وصانع الألعاب صلاح اليحيائي والمهاجم المنذر العلوي، ليشكل غياب هذا الثلاثي مفاجأة للمشجع العماني والخليجي الذي طالما استمتع بأدائهم العالي وانسجامهم الكبير داخل الملعب خلال الاستحقاقات السابقة.
وفي المعسكر العراقي، سيفقد الجمهور الرياضي حضور أسماء بارزة كانت حاضرة في المحفل المونديالي الأخير وتملك شعبية كبيرة لدى عشاق المنتخب العراقي، يتصدر هذه القائمة حارس المرمى جلال حسن، والمُدافع ريبين سولاقا، بالإضافة إلى الثنائي الهجومي يوسف الأمين ومهند علي، وشكّل هذا الغياب الجماعي صدمة للمتابعين الذين اعتادوا رؤية هذه الأسماء تقود خطوط المنتخب العراقي وتضفي بوجودها طابعاً من القوة والإثارة على مواجهات أسود الرافدين.
إن غياب هذه الكوكبة من النجوم بمختلف الأسباب؛ سواء فنية أم لظروف الإصابات والاعتزال، ربما يظهر أثره على «خليجي 27»، ويبقى السؤال يدور حول ما إذا كانت البطولة قادرة على تعويض هذا الغياب ببروز نجوم جدد يخطفون أنظار الجمهور، أم أن مكانة هؤلاء الغائبين ستظل شاغرة في قلوب المشجعين وذاكرة البطولة.