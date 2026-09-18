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الرياضة رياضة سعودية

لماذا تعد «خليجي 27» استثنائية لـ«الأخضر» السعودي؟

دونيس خلال قيادته تدريبات «الأخضر» الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات «الأخضر» الأخيرة (المنتخب السعودي)
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لماذا تعد «خليجي 27» استثنائية لـ«الأخضر» السعودي؟

دونيس خلال قيادته تدريبات «الأخضر» الأخيرة (المنتخب السعودي)
دونيس خلال قيادته تدريبات «الأخضر» الأخيرة (المنتخب السعودي)

لطالما كانت «كأس الخليج» هدفاً رئيسياً للمنتخبات المشارِكة في منافساتها، إذ يكون الصراع على لقبها ذا بعد مختلف تماماً عن استحقاقَي القارة وكأس العالم، بالنظر إلى الحظوظ المتقاربة بين الجميع.

في النُّسخ الأخيرة كان المنتخب السعودي لسببٍ أو لآخر لا يعطي البطولة قدراً كبيراً من الاهتمام لضغط الجدول وازدحام المنافسات، فيذهب تارة بالفريق الرديف، وأخرى بغياب عدد من الأساسيين، مما يقلل حظوظه في المنافسة.

لكن، هذه المرة، سيكون الوضع مختلفاً، فـ«الأخضر» السعودي يدخل النسخة 27 وهو المستضيف، ويريد أن يكون البطل بين أقرانه قبل استضافة «كأس أمم آسيا»، مطلع العام المقبل.

المنتخب السعودي، الذي يعود لاستضافة البطولة بعد 12 عاماً من غياب الاستضافات حيث كانت الأخيرة في الرياض 2014، يريد من خلالها كسر عقدة 23 عاماً من الغياب عن البطولات، حيث سجلت بطولة «خليجي 16» في الكويت عام 2003 آخِر مواعيد «الأخضر» مع الذهب، وهذه المرة في جدة يريد «الأخضر» كسر العقدة والتتويج بالذهب، وإعطاء الحافز للجماهير قبل الاستضافة الآسيوية، مطلع العام المقبل.

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الرياضة رياضة سعودية

«فيفا» مستعرضاً قصة الأهلي الملحمية: الأندية العظيمة هي من تفعلها

توني وديميرال أحد أهم الأسماء الاهلاوية التي أسهمت في تحقيق النخبتين (تصوير: علي خمج)
توني وديميرال أحد أهم الأسماء الاهلاوية التي أسهمت في تحقيق النخبتين (تصوير: علي خمج)
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«فيفا» مستعرضاً قصة الأهلي الملحمية: الأندية العظيمة هي من تفعلها

توني وديميرال أحد أهم الأسماء الاهلاوية التي أسهمت في تحقيق النخبتين (تصوير: علي خمج)
توني وديميرال أحد أهم الأسماء الاهلاوية التي أسهمت في تحقيق النخبتين (تصوير: علي خمج)

استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رحلة النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، مسلطاً الضوء على التحولات التي مرَّ بها الفريق منذ هبوطه في عام 2022، وصولاً إلى منافسته اليوم على لقب عالمي عابر للقارات، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

واستهل «فيفا» تقريره بعبارة للكاتب الآيرلندي أوليفر غولدسميث، استعادها لاحقاً نيلسون مانديلا في أحد خطاباته: «أعظم مجد في الحياة ليس في ألّا نسقط، بل في أن ننهض في كل مرة نسقط فيها»، عادّاً أن هذه المقولة تختصر جانباً من قصة الأهلي، الذي يعود إلى ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» لمواجهة أحد أبرز الأندية في جنوب أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن الحديث عن الأهلي اليوم يختلف بصورة كبيرة عمّا كان يمكن توقعه في عام 2022، حين تعرَّض النادي لصدمة الهبوط، موضحاً أن الوصول إلى مرحلة المنافسة على لقب عالمي عابر للقارات كان يبدو حينها بعيداً عن التوقعات.

واستعاد «فيفا» المسار الذي قطعه الأهلي بعد تلك الكبوة، مؤكداً أن الفريق تمكَّن من العودة سريعاً إلى موقعه بين كبار الكرة السعودية والآسيوية، في رحلة وصفها التقرير بأنها «مثال على السقوط، ثم النهوض، واستعادة المكانة بين الصفوة».

كما استحضر التقرير المثل العربي «لكل جواد كبوة»، في إشارة إلى المرحلة الصعبة التي عاشها الأهلي، قبل أن يعود مجدداً إلى الواجهة، مستنداً إلى تاريخه الطويل ومكانته بين الأندية السعودية.

لم تتخلَّ جماهير الأهلي عن فريقها في أحلك الظروف، وظلت تسانده من المدرجات، حتى في أصعب مراحله. وفي المقابل، جاء ردُّ النادي بما يليق بجماهيره، إذ لم تكن عودة «الراقي» إلى القمة عادية، بل جاءت سريعة، وبعد موسمين فقط من الهبوط، بدأت رحلة جديدة نحو المجد.

مع انطلاقة موسم 2024 - 2025، ارتفعت آمال جماهير الأهلي مجدداً، في ظلِّ وجود مجموعة من النجوم، يتقدمهم الجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والإيفواري فرانك كيسيه، والإنجليزي إيفان توني، إلى جانب أسماء محلية مميزة، مثل فراس البريكان، تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

هذه التركيبة منحت الأهلي فرصةً حقيقيةً لصناعة التاريخ، وهو ما تحقَّق بالفعل بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي، في النسخة الأولى للمسابقة بنظامها الحديث.

ولم يكتفِ الأهلي باللقب، بل حققه دون تلقِّي أي هزيمة، بعدما سجَّل 12 انتصاراً في 13 مباراة، ليصبح أحد 4 أندية فقط في تاريخ البطولة الآسيوية التي حقَّقت اللقب دون خسارة.

وفي الموسم التالي، واصل الأهلي حضوره القاري، ليحصد اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن نجاحه لم يكن مجرد عابر، بل ثمرة عمل متواصل داخل منظومة النادي، ليصبح أول فريق يحقِّق اللقب الآسيوي في موسمين متتاليين منذ مواطنه وجاره الاتحاد، الذي حقَّق الإنجاز عامَي 2004 و2005.

لكن رحلة الأهلي نحو مجد جديد لن تكون سهلة، إذ ينتظره اختبار مختلف أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المدعوم بجماهيره وعلى أرضه.

ويملك صن داونز سجلاً قارياً ومحلياً لافتاً، بعدما بلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، فحل وصيفاً في 2025 قبل أن يُتوَّج باللقب في 2026. كما فرض الفريق هيمنته على الدوري الجنوب أفريقي، محققاً اللقب في 8 مواسم متتالية حتى موسم 2024 - 2025، رافعاً رصيده إلى 18 لقباً في المسابقة.

ويخوض الأهلي المواجهة بملامح مختلفة عن تلك التي ظهر بها في موسمَي تتويجه الآسيوي، بعدما شهد الصيف تغييرات عدة في صفوفه، كان أبرزها رحيل رياض محرز وفرانك كيسيه، إلى جانب انتقال يايسله إلى تدريب نيوكاسل يونايتد، وتولي ماريانو بوسيتش قيادة الفريق خلفاً له.

ورغم هذه المتغيرات، فإنَّ الأهلي يحتفظ بعناصر تمنحه القدرة على المنافسة، وفي مقدمتها إيفان توني، الذي واصل تألقه مع الفريق، مستهلاً موسمه الثالث بقوة بعدما سجَّل 10 أهداف في أول 7 مباريات له في دوري روشن السعودي.

كما قدَّم الوافدان الجديدان، البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، مؤشرات إيجابية في بداية مشوارهما مع الفريق، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل الاختبار القاري المنتظر.

وبين كبوة الهبوط في 2022، والقمة الآسيوية التي بلغها في 2025 و2026، قطع الأهلي رحلة ربما لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يطوي فصولها بهذه السرعة.

والآن، تفتح بريتوريا فصلاً جديداً في قصة «الراقي».

فالتغلب على ماميلودي صن داونز لن يمنح الأهلي كأس أفريقيا-آسيا - المحيط الهادئ فحسب، بل سيقوده أيضاً إلى «كأس التحدي»، ليصبح على بُعد خطوة إضافية من الحلم الأكبر في رحلته العالمية.

ولم يغفل «فيفا» الإشارة إلى تاريخ الأهلي، بطل الدوري السعودي 9 مرات، عادّاً أن عودة الفريق لم تكن مجرد استعادة لموقعه السابق، وإنما جاءت عبر مسار حمل أبعاداً تاريخية، وصولاً إلى ظهوره في المنافسات القارية والعالمية.

وتأتي مواجهة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا في سياق مختلف بالنسبة للفريق الجداوي، الذي يخوض تحدياً جديداً في مسيرته، بعدما انتقل من مرحلة تجاوز آثار الهبوط إلى المنافسة على الألقاب الكبرى.

وختم «فيفا» تقريره بالإشارة إلى أنَّ الأندية العظيمة هي التي تستطيع تعويض جماهيرها، واضعاً رحلة الأهلي خلال السنوات الماضية نموذجاً على القدرة على النهوض واستعادة المكانة، بعدما تحوَّل سقوط 2022 إلى بداية رحلة جديدة نحو المجد.

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النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات فيفا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخيبري والمطيري: «أخضر 21» لا يكترث بفارق الأعمار

فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)
فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)
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الخيبري والمطيري: «أخضر 21» لا يكترث بفارق الأعمار

فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)
فرحة سعودية بالهدف الثاني أمام قطر (فريق السعودية)

عبّر الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً»، عن ارتياحه للنتيجة والأداء بعد الفوز على المنتخب القطري والتأهل للدور الثاني في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

ومن المقرر أن يواجه الأخضر منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة، فيما غادر المنتخب القطري المنافسة بعد تعرضه لخسارتين.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إن هذا الجيل من اللاعبين الصاعدين سيواجه منتخبات قوية ومتمرسة مثل كوريا الجنوبية، وقد يواجه اليابان المستضيف، وهذا التحدي يعكس القيمة الفنية للاعبي المنتخب السعودي الذين يقل أعمار العديد منهم عن 20 عاماً.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول طموحات الأخضر في هذه البطولة، قال: «نسعى لأن نصل لأفضل مرحلة ممكنة، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين والساعين لتقديم أفضل ما لديهم، وسنعود للعمل من أجل المهمة القادمة».

من جانبه قال المهاجم ثامر الخيبري إن الهدف من هذه المشاركة في الأولمبياد القاري هو المنافسة على اللقب. وعن المباراة القادمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، قال: «جئنا إلى هنا وأعيننا على ذهب البطولة، ونعد الجمهور السعودي ببذل أقصى ما يمكن». وحول أعمار لاعبي المنتخب السعودي التي تعد من المعدلات الأصغر في البطولة، أجاب: «نرى أن لدينا الإمكانيات الفنية والأعمار لن تكون عائقاً».

أما اللاعب سعد المطيري فقد أكد أن المنتخب السعودي حقق الأهم من المباراة وهو الفوز. وعن أبرز المصاعب التي يمكن أن تواجه الأخضر في هذه البطولة، بيّن لـ«الشرق الأوسط» أن «المصاعب قد تكون في التأقلم مع أوقات النوم مع فارق التوقيت الكبير، ولكن مع الوقت سيكون هناك تأقلم وتجاوز هذا العامل».

وأشار إلى أن معدل الأعمار لدى المنتخب السعودي يعد الأقل مقارنة بالمنتخبات الأخرى، إلا أنه مع كل ذلك، فالهدف هو المركز الأول دائماً. من جهة ثانية، يقام السبت حفل الافتتاح الرسمي في ملعب بالوما ميزوهو بارك لألعاب القوى عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت اليابان. وتحمل هذه البطولة اسم «تخيل آسيا واحدة»؛ حيث تستمر الفعاليات حتى 4 أكتوبر المقبل.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

إيفان توني: كلما كانت الأجواء أكثر عدائية… قدمت أداءً أفضل

الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)
الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)
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إيفان توني: كلما كانت الأجواء أكثر عدائية… قدمت أداءً أفضل

الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)
الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي (تصوير: علي خمج)

أكد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، أن فريقه ركز على إمكاناته ونقاط قوته خلال تحضيراته لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، مشيراً إلى أن الأجواء الجماهيرية الصعبة خارج الأرض تمنحه حافزاً إضافياً، في الوقت الذي أبدى فيه أمله بالعودة إلى جدة بلقب يمنح جماهير الفريق فرصة للاحتفال.

وقال توني لممثلي وسائل الإعلام، رداً على سؤال حول القوة البدنية المتوقعة للمواجهة ومدى دراسة الأهلي لمنافسه: «بالطبع نحلل المنافس في كل مباراة، لكنني أعتقد أن من المهم أيضاً أن نركز على أنفسنا. نمتلك الكثير من الجودة، وعلينا التركيز على ما يمكننا القيام به لإيذائهم، بدلاً من الانشغال بما يمكنهم فعله ضدنا».

وعن تأثير خوض المباراة خارج الأرض وأمام جماهير صنداونز، قال المهاجم الإنجليزي: «بالنسبة لي شخصياً، كلما كانت الأجواء أكثر عدائية، قدمت أداءً أفضل، وهذا يجعل المباراة أكثر إثارة، خصوصاً عندما لا تكون المرشح على أرض المنافس».

وأضاف: «أنا واثق بأن الجميع مستعد لهذه المباراة. استعددنا بصورة جيدة، والجميع متحمس لخوضها».

ولم يبدِ توني أي قلق بشأن أرضية ملعب المواجهة ومدى اختلافها عما اعتاده اللاعبون في السعودية، وقال: «إنه ملعب لكرة القدم، ونحن رياضيون محترفون وعلى أعلى مستوى، ويمكننا اللعب في أي ظروف. في النهاية، أرضية الملعب واحدة بالنسبة لنا ولهم».

وعن جماهير الأهلي التي قطعت المسافة من جدة إلى جنوب أفريقيا لمساندة الفريق، قال: «نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء مميز من أجل جميع من يقفون معنا».

كما وجّه رسالة إلى الجماهير التي بقيت في جدة، وتنتظر عودة الفريق باللقب، قائلاً: «نأمل أن نعود بشيء مميز جداً، وأن يكون هناك احتفال جميل».

وعن الثقة الكبيرة التي يحظى بها من جماهير الأهلي، وما إذا كان قادراً على إسعادها بالتسجيل وقيادة الفريق نحو اللقب، شدد توني على أن المسؤولية جماعية وليست مرتبطة به وحده.

وقال: «أحاول دائماً تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، وتسجيل الأهداف ليس مسؤولية لاعب واحد فقط. صحيح أنني قد أكون من يسجل، لكن هناك أيضاً من يصنع تلك الأهداف، ويساعدني عليها».

واختتم مهاجم الأهلي حديثه: «نأمل أن يكون الجميع في أفضل حالاته خلال المباراة، وأن نخرج في النهاية بالنتيجة التي نريدها».

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