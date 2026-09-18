الخيبري والمطيري: «أخضر 21» لا يكترث بفارق الأعمار

عبّر الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً»، عن ارتياحه للنتيجة والأداء بعد الفوز على المنتخب القطري والتأهل للدور الثاني في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

ومن المقرر أن يواجه الأخضر منتخب كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة، فيما غادر المنتخب القطري المنافسة بعد تعرضه لخسارتين.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، إن هذا الجيل من اللاعبين الصاعدين سيواجه منتخبات قوية ومتمرسة مثل كوريا الجنوبية، وقد يواجه اليابان المستضيف، وهذا التحدي يعكس القيمة الفنية للاعبي المنتخب السعودي الذين يقل أعمار العديد منهم عن 20 عاماً.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول طموحات الأخضر في هذه البطولة، قال: «نسعى لأن نصل لأفضل مرحلة ممكنة، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين والساعين لتقديم أفضل ما لديهم، وسنعود للعمل من أجل المهمة القادمة».

من جانبه قال المهاجم ثامر الخيبري إن الهدف من هذه المشاركة في الأولمبياد القاري هو المنافسة على اللقب. وعن المباراة القادمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، قال: «جئنا إلى هنا وأعيننا على ذهب البطولة، ونعد الجمهور السعودي ببذل أقصى ما يمكن». وحول أعمار لاعبي المنتخب السعودي التي تعد من المعدلات الأصغر في البطولة، أجاب: «نرى أن لدينا الإمكانيات الفنية والأعمار لن تكون عائقاً».

️| ثامر الخيبري لاعب #المنتخب_السعودي تحت 21 عاماً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-الحمدلله على التأهل، وجئنا إلى هنا من أجل تحقيق الانتصارات، و أعيننا على البطولة، ونعد جماهيرنا بتقديم كل مانملك. pic.twitter.com/oTDHeUgCFa — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 18, 2026

أما اللاعب سعد المطيري فقد أكد أن المنتخب السعودي حقق الأهم من المباراة وهو الفوز. وعن أبرز المصاعب التي يمكن أن تواجه الأخضر في هذه البطولة، بيّن لـ«الشرق الأوسط» أن «المصاعب قد تكون في التأقلم مع أوقات النوم مع فارق التوقيت الكبير، ولكن مع الوقت سيكون هناك تأقلم وتجاوز هذا العامل».

️ | سعد المطيري لاعب المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لـ«الشرق الأوسط»:- نسعى للتغلب على مصاعب النوم.. واللاعبين الأكبر سنا منا في المنتخبات الأخرى سنتغلب عليهم بإذن الله. pic.twitter.com/ME1P7CHl99 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 18, 2026

وأشار إلى أن معدل الأعمار لدى المنتخب السعودي يعد الأقل مقارنة بالمنتخبات الأخرى، إلا أنه مع كل ذلك، فالهدف هو المركز الأول دائماً. من جهة ثانية، يقام السبت حفل الافتتاح الرسمي في ملعب بالوما ميزوهو بارك لألعاب القوى عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت اليابان. وتحمل هذه البطولة اسم «تخيل آسيا واحدة»؛ حيث تستمر الفعاليات حتى 4 أكتوبر المقبل.