مشكلات النقل تربك منتخب كوريا الجنوبية في الألعاب الآسيوية

أفادت تقارير إعلامية بأن منتخب كوريا الجنوبية، حامل لقب مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية، تأخر عن حضور حصة تدريبية، أمس (الأربعاء)، بعدما لم تصل الحافلة المخصصة لنقله إلى مقر إقامة الفريق.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي، الذي استهل مشواره في منافسات المجموعة الرابعة بدورة ألعاب آيتشي-ناغويا بالفوز 4-1 على قطر يوم الثلاثاء، قد وصل متأخراً 20 دقيقة إلى حصة تدريبية خفيفة في ناغويا في اليوم التالي، بعدما اضطر المسؤولون إلى تأمين حافلة بديلة على وجه السرعة.

وتواصلت «رويترز» مع اللجنة المنظمة للحصول على تعليق بشأن الواقعة.

وجاء هذا الخلل اللوجستي بعد حادثة مماثلة يوم الثلاثاء، عندما نقلت الحافلة المخصصة للفريق اللاعبين إلى ملعب للبيسبول بدلاً من ملعب ميزوهو للرغبي الذي استضاف المباراة، مما أدى إلى وصولهم متأخرين بنحو 30 دقيقة عن الموعد المحدد.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن مسؤول في الاتحاد الكوري لكرة القدم قوله إن عدداً من المنتخبات المشاركة تعاني مشكلات مماثلة في وسائل النقل.

وأضاف المسؤول: «تتكرر مشكلات بسيطة تتعلق بجداول المركبات وآليات تشغيلها خلال الحصص التدريبية والفعاليات الرسمية منذ انطلاق البطولة».

وتابع: «هذه ليست مشكلة خاصة بمنتخبنا، بل تواجهها حالياً جميع الفرق المشاركة في البطولة».

ومن المقرر أن يختتم منتخب كوريا الجنوبية مشواره في دور المجموعات بمواجهة السعودية يوم 22 سبتمبر (أيلول).