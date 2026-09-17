كاريك يتحمل مسؤولية خروج مانشستر يونايتد من كأس الرابطة

أقر مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بمسؤوليته عن الخروج المفاجئ لفريقه من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد خسارته أمام برايتون 2 - 3 مساء، الأربعاء، في الدور الثالث، مؤكداً أن الفريق مطالب برد فعل سريع بعدما غادر اللاعبون ملعب أولد ترافورد وسط صافرات استهجان من الجماهير.

وبدأ يونايتد في طريقه لتحقيق فوز مريح بعدما افتتح شيا لاسي التسجيل في مشاركته الأساسية الأولى مع الفريق الأول، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة. ولكن برايتون انتفض وقلب تأخره بهدفين إلى فوز مستحق، بعدما سجل شارالامبوس كوستولاس وباسكال جروس وماكسيم دي كويبر ثلاثة أهداف، ليصبح برايتون أول فريق منذ عام 1976 ينجح في تحويل تأخره بهدفين إلى انتصار في أولد ترافورد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن كاريك قوله: «علينا أن نتحمل المسؤولية كاملة. لا يمكن أن نتقدم في المباراة ثم نسمح بأن تنتهي بهذه الطريقة. تراكمت بعض الأمور خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأ ذلك يخلق حالة من الإحباط وخيبة الأمل، لكن علينا أن نتعامل معها ونغير الوضع».

وأضاف: «لدينا مباراة أمام فولهام يوم الأحد المقبل، وعلينا أن نظهر رد الفعل المطلوب. هذا هو الأمر الأهم الآن. كل شيء حدث خلال فترة قصيرة، وربما خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وشهدنا خلالها الكثير من الإحباط وخيبة الأمل. علينا أن نقلب الأمور ونعود إلى تحقيق الانتصارات».

ويخوض يونايتد مواجهة فولهام قبل فترة توقف دولي تمتد لثلاثة أسابيع، ما يجعل المباراة مهمة للفريق في محاولة استعادة توازنه بعد بداية متعثرة للموسم.

ونفى كاريك شعوره بالضغط بسبب الحديث المتزايد عن مستقبله، وقال: «لا أشعر بالضغط، وهذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق. أفهم ما يحدث خارج النادي وكيف تسير الأمور، لكن ما يهمني هو الفوز بالمباريات ووجود أجواء جيدة داخل الفريق، والشعور بأننا نسير في الاتجاه الصحيح».

من جانبه، قال فابيان هورتسلر، المدير الفني لبرايتون، إن الإيمان بقدرة فريقه على العودة كان عاملاً أساسياً في الانتصار، مضيفاً: «عندما تأتي إلى مكان مثل هذا وتواجه فريقاً مثل يونايتد، فأنت بحاجة إلى الإيمان بقدرتك على تحقيق شيء. لكن إظهار هذا الإيمان بعد التأخر بهدفين يعكس شخصية حقيقية، وقد تمسكنا معاً حتى النهاية».