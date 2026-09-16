كأس الرابطة: برايتون يقلب الطاولة على يونايتد ويقصيه من الدور الثالث

زاد برايتون من معاناة مضيفه مانشستر يونايتد بإقصائه من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم 3-2 الأربعاء.

وفشل "الشياطين الحمر" للمباراة الثالثة تواليا محليا في تحقيق الفوز، بعد خسارته في المرحلة الماضية من الدوري الإنجليزي على أرضه أمام جاره مانشستر سيتي المنقوص عدديا 0-1، بعدما كان قد سقط في فخ التعادل أمام إيفرتون 2-2.

هذه الخسارة هي الثالثة ليونايتد في ست مباريات في جميع المسابقات، مما سيزيد الضغوط على المدرب مايكل كاريك، بعد أن وصل مشوار الفريق إلى نهاية مبكرة في المسابقة، مهدرا تقدمه بهدفين نظيفين.

وبعدما منح شاي لايسي (8) ومايسون ماونت (10) تقدما مبكرا ليونايتد، ردّ برايتون مقلصا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس (45+1)، ثمّ قلب الطاولة بهدفين في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق الألماني باسكال غروس (65) والبلجيكي ماكسيم دي كويبر (70).

وفي مباراة أخرى، تأهل إيفرتون إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 1-0.

ويدين إيفرتون بفوزه إلى هدف البديل الأرجنتيني كارلوس ألكاراس (80).

كما ضمن أستون فيلا عبوره بفوزه على مضيفه كوفنتري سيتي 3-1.

وسجّل لنادي برمنغهام أهدافه تامي ابراهام (7 و59) وروس باركلي (40)، والدنماركي فيكتور تورب لكوفنتري (27).

وأقصى فليتوود تاون من المستوى الرابع نظيره شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني 1-0.

وكان أرسنال قد بلغ الدور المقبل الثلاثاء بفوزه على إيبسويتش تاون 4-2، فيما عمّق ليفربول جراح توتنهام 3-1.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره نوريتش سيتي الخميس.