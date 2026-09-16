عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: الأمطار الغزيرة تؤجل لقاء ليفانتي وبلباو

الأمطار الغزيرة تسببت في تأجيل المباراة (إ.ب.أ)
الأمطار الغزيرة تسببت في تأجيل المباراة (إ.ب.أ)
TT
TT

الدوري الإسباني: الأمطار الغزيرة تؤجل لقاء ليفانتي وبلباو

الأمطار الغزيرة تسببت في تأجيل المباراة (إ.ب.أ)
الأمطار الغزيرة تسببت في تأجيل المباراة (إ.ب.أ)

تقرر تأجيل مباراة ليفانتي وضيفه أتلتيك بلباو، ببطولة الدوري الإسباني، التي كان من المقرر إقامتها مساء الأربعاء، بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة فالنسيا.

وتسببت الأمطار في غمر أجزاء كبيرة من أرضية ملعب (سيوتات دي فالنسيا) الخاص بنادي ليفانتي بالمياه.

ونزل اللاعبون لإجراء عمليات الإحماء، لكن الكرة كانت بالكاد تتحرك وسط تجمعات المياه.

وتم الإعلان عن تعليق المباراة عبر رسالة موجهة للجماهير على الشاشة العملاقة بالملعب، في حين لم يتحدد بعد موعد جديد لإقامة اللقاء.

ويتواجد ليفانتي، الذي حقق فوزا وحيدا فقط هذا الموسم، في المركز الرابع عشر بترتيب المسابقة، بعد خوض 5 مباريات، بينما يأتي فريق أتلتيك بلباو، الذي انتصر في اثنتين من مبارياته الثلاث الأخيرة، في المركز التاسع.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الدوري الإسباني: طوفان «برشلوني» يجتاح سانتاندير بسباعية

رياضة عالمية رافينيا يحتفل مع لامال بعد أحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)

الدوري الإسباني: طوفان «برشلوني» يجتاح سانتاندير بسباعية

واصل برشلونة اكتساح منافسيه محليا وقاريا بفوز عريض على ضيفه راسينغ سانتاندير بنتيجة 7 / 2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الكوري الجنوبي لي كانج محتفلا بهدفه في أوساسونا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

أتلتيكو يسخن لـ«ديربي مدريد» برباعية في أوساسونا

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً عريضاً على أوساسونا بنتيجة 4/ صفر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (رويترز)
رياضة عالمية

تيباس ينتقد ثلاثي ريال مدريد بسبب طريقة ارتداء قميص دعم سبتة

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ثلاثة من لاعبي ريال مدريد يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي بسبب طريقة ارتدائهم قميصاً يحمل رسالة تضامن

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية كارلوس إسبي يحتفل بهدف الفوز للريال في إلتشي (رويترز)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: إسبي ينقذ ريال مدريد

شارك كارلوس إسبي من مقاعد البدلاء ليمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على مضيّفه التشي بنتيجة 3-2.

«الشرق الأوسط» (إلتشي (ريال مدريد))
رياضة عالمية فرحة لاعبي رايو فايكانو ثاني بالفوز على إسبانيول (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«لا ليغا»: رايو فايكانو يهزم إسبانيول بثنائية

حقق فريق رايو فايكانو ثاني انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه إسبانيول بنتيجة 2 - 1 الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (ليغانيس (إسبانيا))
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: طوفان «برشلوني» يجتاح سانتاندير بسباعية

رافينيا يحتفل مع لامال بعد أحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)
رافينيا يحتفل مع لامال بعد أحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)
TT
TT

الدوري الإسباني: طوفان «برشلوني» يجتاح سانتاندير بسباعية

رافينيا يحتفل مع لامال بعد أحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)
رافينيا يحتفل مع لامال بعد أحد أهدافه في المباراة (إ.ب.أ)

واصل برشلونة اكتساح منافسيه محليا وقاريا بفوز عريض على ضيفه راسينغ سانتاندير بنتيجة 7 / 2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني مساء الأربعاء.

تألق البرازيلي رافينيا نجم وقائد الفريق بتسجيل ثلاثية (هاتريك) منها هدفان من ركلتي جزاء في الدقائق 25 و42 و67.

وأضاف جواو كانسيلو وأسيير فيلاليبري لاعب سانتاندير بالخطأ في مرمى فريقه وغابرييل جيسوس ولامين يامال باقي الأهداف في الدقائق 8 و36 و79 و89.

ولم يكتف برشلونة بذلك بل أضاع يامال ركلة جزاء في الدقيقة 45، وألغى الحكم هدفا للاعب الإسباني الواعد في الدقيقة 72 بداعي التسلل.

في المقابل، سجل ماجيت جايي وياسر زابيري هدفي الضيوف في الدقيقتين 30 و65 من المباراة التي أقيمت على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

بهذا الفوز الكاسح دك برشلونة منافسيه بـ 33 هدفا في 7 مباريات بجميع المسابقات بعد الفوز 5 / 1 على فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وانفرد الفريق الكتالوني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين بقمة الترتيب برصيد 18 نقطة محققا العلامة الكاملة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سانتاندير الصاعد حديثا هذا الموسم عند 7 نقاط في المركز العاشر.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الأوروبي: بنفيكا يفوز على الميلان... وسندرلاند يحتفل بأمسية تاريخية

لاعبو بنفيكا يحتفلون بالهدف الثاني (أ.ب)
لاعبو بنفيكا يحتفلون بالهدف الثاني (أ.ب)
TT
TT

الدوري الأوروبي: بنفيكا يفوز على الميلان... وسندرلاند يحتفل بأمسية تاريخية

لاعبو بنفيكا يحتفلون بالهدف الثاني (أ.ب)
لاعبو بنفيكا يحتفلون بالهدف الثاني (أ.ب)

فاز بنفيكا 2-صفر على مضيفه ميلان في سان سيرو، بينما تغلب سندرلاند الذي يشارك لأول مرة على ألكمار وتفوق أولمبيك ليون على أندرلخت في بروكسل في الجولة الافتتاحية للدوري الأوروبي الأربعاء.

وتقدم بنفيكا في الدقيقة 16 عندما وجد البلجيكي دودي لوكيباكيو مساحة على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة.

وضاعف الفريق البرتغالي تقدمه بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق ياكوب كامينسكي تسديدة مباشرة رائعة من نحو 15 ياردة إلى الشباك، ليستحق بنفيكا الفوز عن جدارة.

وسجل إنزو لو في أول هدف لسندرلاند على الإطلاق في الدوري الأوروبي من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ليقود فريقه للفوز على ألكمار في ملعب النور.

وكان لو في قد حصل على ركلة الجزاء بعدما تعرض لخطأ من فيسلي باتاتي أثناء محاولته التسديد.

وعانى سندرلاند أمام عدة فرص خطيرة لألكمار، لكنه خرج في النهاية منتصرا.

وساعد هدف عكسي سجله سفيت سيشلار وهدف من فاكوندو ميدينا باير ليفركوزن على تحقيق فوز مريح 2-صفر على ضيفه تشليه السلوفيني.

وحاول سيشلار إبعاد تمريرة عرضية لكنه حول الكرة بالخطأ إلى شباكه رغم البداية الجيدة للفريق الزائر.

وسجل نواه نارتي وكيتو ناكامورا هدفي أولمبيك ليون في الشوط الأول، ليقودا الفريق الفرنسي للفوز 2-1 على أندرلخت.

وقلص ميهايلو سفيتكوفيتش الفارق لصاحب الأرض في منتصف الشوط الثاني، لكن الفريق البلجيكي أخفق في إدراك التعادل رغم الفرص العديدة التي سنحت له.

وسجل أرماندو غونزاليس ورومان ياريمتشوك هدفي أولمبياكوس اليوناني الذي قلب تأخره إلى فوز 2-1 على ياجيلونيا البولندي.

وكان كايتان شميت قد افتتح التسجيل للفريق الزائر.

وتعادل هابوعيل بئر السبع ودينامو زغرب سلبيا في ملعب محايد في بوخارست، كما انتهت مباراة ستاد رين الفرنسي خارج أرضه أمام شتورم جراتس النمساوي بالتعادل دون أهداف.

وسجل يوري بالكوفيتش هدف الفوز لأومونيا نيقوسيا في الدقيقة 88 بتسديدة من مدى بعيد مرت من الحارس إيونوت رادو عند القائم القريب، ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على سيلتا فيجو.

وسجل توبياس جودال هدفين في الشوط الأول ليقود سبارتا براج إلى فوز كبير 4-1 خارج أرضه على أرارات الأرميني.

مواضيع
الدوري الأوروبي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

كأس الرابطة: برايتون يقلب الطاولة على يونايتد ويقصيه من الدور الثالث

ماكسيم دي كويبر يسجل هدف الفوز لبرايتون (د.ب.أ)
ماكسيم دي كويبر يسجل هدف الفوز لبرايتون (د.ب.أ)
TT
TT

كأس الرابطة: برايتون يقلب الطاولة على يونايتد ويقصيه من الدور الثالث

ماكسيم دي كويبر يسجل هدف الفوز لبرايتون (د.ب.أ)
ماكسيم دي كويبر يسجل هدف الفوز لبرايتون (د.ب.أ)

زاد برايتون من معاناة مضيفه مانشستر يونايتد بإقصائه من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم 3-2 الأربعاء.

وفشل "الشياطين الحمر" للمباراة الثالثة تواليا محليا في تحقيق الفوز، بعد خسارته في المرحلة الماضية من الدوري الإنجليزي على أرضه أمام جاره مانشستر سيتي المنقوص عدديا 0-1، بعدما كان قد سقط في فخ التعادل أمام إيفرتون 2-2.

هذه الخسارة هي الثالثة ليونايتد في ست مباريات في جميع المسابقات، مما سيزيد الضغوط على المدرب مايكل كاريك، بعد أن وصل مشوار الفريق إلى نهاية مبكرة في المسابقة، مهدرا تقدمه بهدفين نظيفين.

وبعدما منح شاي لايسي (8) ومايسون ماونت (10) تقدما مبكرا ليونايتد، ردّ برايتون مقلصا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس (45+1)، ثمّ قلب الطاولة بهدفين في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق الألماني باسكال غروس (65) والبلجيكي ماكسيم دي كويبر (70).

وفي مباراة أخرى، تأهل إيفرتون إلى الدور الرابع بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 1-0.

ويدين إيفرتون بفوزه إلى هدف البديل الأرجنتيني كارلوس ألكاراس (80).

كما ضمن أستون فيلا عبوره بفوزه على مضيفه كوفنتري سيتي 3-1.

وسجّل لنادي برمنغهام أهدافه تامي ابراهام (7 و59) وروس باركلي (40)، والدنماركي فيكتور تورب لكوفنتري (27).

وأقصى فليتوود تاون من المستوى الرابع نظيره شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني 1-0.

وكان أرسنال قد بلغ الدور المقبل الثلاثاء بفوزه على إيبسويتش تاون 4-2، فيما عمّق ليفربول جراح توتنهام 3-1.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره نوريتش سيتي الخميس.

مواضيع
مانشستر يونايتد بريطانيا