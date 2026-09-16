الدوري الإسباني: الأمطار الغزيرة تؤجل لقاء ليفانتي وبلباو

تقرر تأجيل مباراة ليفانتي وضيفه أتلتيك بلباو، ببطولة الدوري الإسباني، التي كان من المقرر إقامتها مساء الأربعاء، بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة فالنسيا.

وتسببت الأمطار في غمر أجزاء كبيرة من أرضية ملعب (سيوتات دي فالنسيا) الخاص بنادي ليفانتي بالمياه.

ونزل اللاعبون لإجراء عمليات الإحماء، لكن الكرة كانت بالكاد تتحرك وسط تجمعات المياه.

وتم الإعلان عن تعليق المباراة عبر رسالة موجهة للجماهير على الشاشة العملاقة بالملعب، في حين لم يتحدد بعد موعد جديد لإقامة اللقاء.

ويتواجد ليفانتي، الذي حقق فوزا وحيدا فقط هذا الموسم، في المركز الرابع عشر بترتيب المسابقة، بعد خوض 5 مباريات، بينما يأتي فريق أتلتيك بلباو، الذي انتصر في اثنتين من مبارياته الثلاث الأخيرة، في المركز التاسع.