«لا ليغا»: رايو فايكانو يهزم إسبانيول بثنائية

حقق فريق رايو فايكانو ثاني انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه إسبانيول بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة ليغانيس، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.
أحرز ألفارو غارسيا هدف تقدم فايكانو مبكراً في الدقيقة الثالثة، ثم عزز أصحاب الأرض التقدم بهدف ثان في الدقيقة 26، عن طريق أدريا بيدروزا، وقلص الفارق للضيوف بالهدف الوحيد روبرتو فرنانديز في الدقيقة 54.
وشهدت الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني طرد المغربي عمر الهلال لاعب إسبانيول.
ورفع فايكانو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، أما إسبانيول فلديه نفس الرصيد لكنه يتفوق بفارق الأهداف ويحتل المركز الثامن.
ويستقبل إسبانيول ضيفه إلتشي في الجولة السابعة، يوم الجمعة، أما رايو فايكانو فيحل ضيفاً على أوساسونا بنفس الجولة في اليوم التالي.