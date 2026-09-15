«لا ليغا»: رايو فايكانو يهزم إسبانيول بثنائية

بعد تمديد عقده حتى 2030... حمزة عبد الكريم يتوق للعب نهائي الأبطال في برشلونة

أعرب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر عن سعادته البالغة بتوقيع عقد جديد مع النادي الكاتالوني يمتد حتى صيف 2030.

قال عبد الكريم في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الكاتالوني على منصة «إكس»: «لدي شعور مذهل، فخور بهذه الخطوة، ولا أستطيع الانتظار لمواصلة اللعب بقميص هذا النادي العريق».

أضاف المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً: «اللعب لبرشلونة حلم تحقق، وعائلتي تشعر بالفخر لتوقيعي عقداً جديداً مع النادي».

وواصل: «برشلونة لديه أسلوب لعب فريد من نوعه، ويحافظ عليه منذ سنوات، وأحاول التعلم للتأقلم عليه».

وانتقل مهاجم الأهلي المصري السابق للإشادة بالألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قائلاً: «إنه مدرب رائع، ويدعمني دائماً، وأجد أيضاً مساندة كبيرة من زملائي يوميا لأكون أفضل، وهذا أمر مهم للغاية».

وبسؤاله، هل يلعب نهائي دوري الأبطال في «كامب نو» عام 2029؟ قال حمزة: «سيكون أمراً رائعاً ومذهلاً أن أتمكن من لعبه في 2029، خصوصاً وأنا أرى هذه الكؤوس في هذه القاعة».

وختم اللاعب الواعد تصريحاته: «أسعى لكتابة تاريخ مع برشلونة، ومساعدة الفريق قدر الإمكان، وأنا سعيد بمساندة جماهير برشلونة لي، وأتمنى أن أساهم في إسعادهم».

وانضم حمزة عبد الكريم لصفوف برشلونة في فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، وبدأ مشواره باللعب لفريق الشباب بالنادي الكاتالوني.

وبعد تصعيده للفريق الأول، تألق حمزة عبد الكريم في فترة الإعداد، وكان هدافاً لبرشلونة في المباريات الودية بتسجيله 4 أهداف، مستغلاً غياب نجوم الفريق للراحة بعد المشاركة في كأس العالم.

وبعدها قام برشلونة بتفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم نهائياً حتى 2029، قبل توقيع عقد جديد معه لرفع الشرط الجزائي في تعاقده من 15 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، وفقاً لتقارير صحافية إسبانية.

وانضم حمزة عبد الكريم لقائمة برشلونة خلال أول 6 مباريات هذا الموسم، وشارك بديلاً لدقائق قليلة في مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم 31 أغسطس (آب).