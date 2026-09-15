توخيل: أردت أن «آكل العشب» بعد فوز إنجلترا على المكسيك بالمونديال

أدلى المدرب الألماني توماس توخيل بتصريح غريب، معترفا بأنه يندم على عدم أكل العشب في ملعب أزتيكا بعد فوز إنجلترا على المكسيك خلال كأس العالم لكرة القدم.

وتغلّب فريق توخيل على أحد البلدان المشاركة في استضافة المونديال 3-2 في مكسيكو سيتي، رغم لعبه بعشرة لاعبين بعد طرد غاريل كوانساه، وذلك في مباراة دراماتيكية ضمن الدور ثمن النهائي في يوليو (تموز).

وشكّل الأداء القتالي لإنجلترا في أجواء صاخبة على ملعب أزتيكا أبرز لحظات مشوارها في كأس العالم الذي انتهى بخيبة الخسارة أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

وقال توخيل إن الفوز على المكسيك بفضل أداء دفاعي بطولي، خلق رابطا قويا بينه وبين اللاعبين.

وكان المدرب الألماني سعيدا إلى درجة أنه فكّر في قضم جزء من عشب ملعب أزتيكا.

وقال: "أرسلت رسالة إلى أحد أصدقائي بعد المباراة وكتبت له فقط أنني أندم لعدم أكل بعض من العشب بعد المباراة، لكي أحتفظ بشيء مما حدث داخل جسدي إلى الأبد. كان هذا هو الشعور. كانت تلك هي اللحظة".

واعتبر توخيل أن روح المنتخب الإنجليزي تجلّت بعد مباراة المكسيك عندما سقط لاعب الوسط جوردان هندرسون بشكل سيئ أثناء قفزه فوق لوحة إعلانية خلال الاحتفالات، ما أدى إلى كسر في ذراعه.

وقال توخيل في مقابلة مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أجراها معه المهاجم السابق دانيال ستوريدج: "كانت تحتوي هذه المباراة على كل ما يمكن أن تتمناه".

وأضاف: "إذا كنت بحاجة إلى أي دليل على ما كانت تعنيه هذه المباراة لهؤلاء اللاعبين وعلى طبيعة العلاقة بينهم، فقد تجسد ذلك في اللحظة التي سقط فيها جوردان وكسر ذراعه".

وأكمل: "في غضون ثانية واحدة، كان اللاعبون هناك. كل لاعب كان هناك. أوقفوا الاحتفالات وشكلوا درعا حول جوردان لحمايته، ولم يتركه أحد، بكل تعاطف. كان الأمر مميزا للغاية".

ويأمل توخيل في الاستفادة من تلك الروح خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2028، وهي البطولة التي ستستضيفها إنجلترا بشكل مشترك.

وقال: "خلق ذلك رابطا قويا جدا مع هؤلاء اللاعبين. أشعر الآن أنهم لاعبيّ. هذه هي روعة الأمر. تعيش معهم لحظات نجاح ولحظات مؤلمة، وتقضي معهم الكثير من الوقت، ثم يتكوّن رابط طبيعي بينكم. لذا، أنا سعيد برؤيتهم، وسعيد بتحديهم، وسعيد بدفعهم إلى الأمام، وفخور جدا بأن أكون جزءا من ذلك".

وتعود إنجلترا إلى المنافسات في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما تستضيف إسبانيا بطلة العالم في دوري الأمم الأوروبية.

كما ستسافر لمواجهة كرواتيا وتلعب أمام تشيكيا ذهابا وإيابا خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

ويعتقد توخيل الذي من المقرر أن يعلن تشكيلته الجمعة، أن إنجلترا قادرة على إنهاء انتظارها الطويل لإحراز أول لقب منذ كأس العالم 1966.

وقال: "أنا متحمس للغاية. أعتقد أننا اقتربنا خطوة إضافية، وأعتقد أننا وصلنا إلى هناك. من الصعب جدا الاستعداد لكأس عالم في الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أنه من الممكن الاستعداد لكأس أوروبا، ونحن نستعد من خلال المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية".