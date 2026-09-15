«كأس كارابو»: آرسنال يهزم إيبسويتش تاون برباعية... وليفربول يعمّق جراح توتنهام

تأهل فريق آرسنال إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بالفوز على مضيّفه إيبسويتش تاون بنتيجة 4 / 2 ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وتألق لاعب آرسنال الشاب، ماكس دومان (16 عاما) حيث سجل هدفين في الدقيقتين 7 و47، وصنع هدفا ثالثا لزميله الإسباني ميكيل ميرينو في الدقيقة 58، بينما كان نوني مادويكي قد سجل الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وسجل إيبسويتش تاون هدفيه عن طريق الألباني أنيس محمدي في الدقيقة 62، وتشوبا أكبوم، لاعب آرسنال السابق، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

المجري دومينيك سوبوسلاي يسجل ثالث أهداف ليفربول في توتنهام (رويترز)

وفي مباراة أخرى فاز ليفربول على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3 / 1 ليتأهل للدور الرابع مساء الثلاثاء.

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 21 من المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد.

وفي الشوط الثاني، عزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثان سجله المهاجم الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 54.

وقلص الفريق اللندني الفارق بهدف كونور غالاغر في الدقيقة 69.

واختتم لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي ثلاثية ليفربول بهدف في الدقيقة 91، ليعمق جراح توتنهام الذي فشل في تسجل أي هدف خلال أول أربع جولات بالدوري الإنجليزي.

كما تغلب فريق برينتفورد على مضيفه ريدينغ بنتيجة 2 / 1 في ذات الدور.

أحرز كالوم ويلسوم هدف تقدم برينتفورد في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف فابيو كارفاليو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص بودي أوكونور الفارق لريدينغ بالهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة.

ويلعب ريدينغ في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا إذ يحتل المركز الرابع عشر، أما برينتفورد فيحتل المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنتظر برينتفورد مواجهة صعبة على أرضه في الجولة الخامسة من البريمرليغ ضد تشيلسي يوم الجمعة.