هيون سو: مازلت أتابع مباريات الهلال

اعترف الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع نادي الغرافة القطري واللاعب السابق للهلال، بصعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بـ"الزعيم" وانتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال هيون سو في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: كانت المباراة صعبة للغاية، فالمواجهات أمام الهلال دائماً ما تكون معقدة وصعبة.

️| جانغ هيون سو، لاعب فريق #الغرافة، لوسائل الإعلام:- كانت مباراة صعبة أمام الهلال، ولا أرى اختلافاً كبيراً عن الفترة التي لعبت فيها معه، لكن الفريق أصبح أكثر تنافسية مع مدرب ولاعبين جيدين، وما زلت أتابع الهلال بالطبع.#الهلال_الغرافة | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/4tPmfVQZHm — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 15, 2026

ورداً على سؤال بشأن الفارق بين الهلال في الوقت الحالي والفترة التي كان يرتدي فيها قميص الفريق، أوضح المدافع الكوري: لا يوجد فارق كبير جداً، لكنهم جلبوا مدرباً مميزاً ولاعبين على مستوى عالٍ، وأصبحوا أكثر تنافسية في هذه البطولة.

وتابع: الهلال يمتلك جودة عالية بالفعل، وربما يتطور ويصبح أفضل في المستقبل، لكنهم في الوقت الحالي يقدمون مستويات جيدة جداً ويؤدون بشكل رائع.

واختتم جانغ هيون سو تصريحاته حول إذا ما كان يتابع مباريات الهلال بعد رحيله، قائلًا: "نعم، بالطبع".