التعاون لمحو إخفاقاته المحلية بانطلاقة قوية في «أبطال آسيا 2»

يدشن التعاون الأربعاء، رحلته في منافسات دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفاً على النهضة العماني في مجمع السلطان قابوس الرياضي، في مواجهة يتطلع من خلالها الفريق السعودي إلى فتح صفحة جديدة بعد بداية محلية صعبة أطاحت بمدربه الصربي زاركو لازيتيتش، فيما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بسجل خالٍ من الخسارة في الدوري العماني.

وتأتي المواجهة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانب التعاون والنهضة كلاً من الريان القطري والفيصلي الأردني، في مجموعة يتطلع خلالها الفريق السعودي إلى حجز إحدى بطاقتي التأهل والمضي بعيداً في بطولة يحمل معها ذكريات مميزة.

ويعود التعاون إلى دوري أبطال آسيا 2 بعدما كان قريباً من بلوغ نهائي البطولة في مشاركته قبل الماضية، حين وصل إلى الدور نصف النهائي قبل أن تتوقف رحلته أمام الشارقة الإماراتي؛ إذ كسب مواجهة الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يخسر الإياب بثنائية ويودع المنافسة.

كما تحمل البطولة ذكريات سعودية قريبة، بعدما بلغ النصر نهائي النسخة الماضية وكان أحد أبرز المرشحين لمعانقة اللقب، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام غامبا أوساكا الياباني على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض.

لكن التعاون يبدأ مشاركته القارية هذه المرة في ظروف مختلفة تماماً عن الصورة التي اعتاد الظهور بها، إذ يعيش واحدة من أصعب بداياته المحلية، بعدما مضت سبع جولات في الدوري السعودي للمحترفين دون أن يحقق أي انتصار.

وجمع الفريق 3 نقاط فقط من ثلاثة تعادلات مقابل أربع خسائر، ليحتل المركز قبل الأخير، في بداية ابتعد خلالها عن مستوياته المعهودة وهويته التي جعلته خلال المواسم الماضية أحد الفرق القادرة على منافسة الكبار.

وكانت الخسارة بسداسية نظيفة أمام الهلال في الجولة السابعة بمثابة النهاية لمشوار الصربي زاركو لازيتيتش، إذ أعلنت إدارة النادي إقالته بعد سلسلة النتائج السلبية، وأسندت المهمة مؤقتاً إلى السوري جهاد الحسين.

ويبدأ جهاد الحسين، الذي كان يتولى تدريب فريق تحت 21 عاماً، مهمته في ظرف حساس، إذ ستكون مواجهة النهضة أول اختبار له، ويأمل أن يقود الفريق إلى انتصار يعيد شيئاً من الثقة المفقودة ويمنحه دفعة معنوية قبل الدخول في فترة التوقف.

حمد الله ورقة هجومية رابحة في صفوف التعاون (موقع النادي)

وتبدو البطولة القارية فرصة للتعاون من أجل الابتعاد مؤقتاً عن ضغوط الدوري وبدء مرحلة مختلفة، خصوصاً أن الانتصار خارج الأرض في الجولة الافتتاحية سيكون مهماً في حسابات المجموعة، إضافة إلى أثره المعنوي على فريق يبحث عن فوز أول هذا الموسم.

ويمتلك التعاون عدداً من الأسماء القادرة على صناعة الفارق، يتقدمها المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يعول عليه الفريق في الجانب الهجومي، إلى جانب الإيفواري بارفيه جياجون، ومارين بيتكوف، والقائد أشرف المهديوي، والمدافع أوسكار دوارتي، فيما يحضر البرازيلي مايلسون سانتوس في حراسة المرمى.

كما تضم خيارات الفريق عدداً من الأسماء المحلية، يتقدمها محمد الكويكبي وعون السلولي وبسام الحريجي وإبراهيم محنشي القادم من القادسية، إلى جانب المدافع ناصر هليل، آخر صفقات الفريق بعد انضمامه من النجمة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل النهضة المواجهة في ظروف أكثر استقراراً، بعدما سجل بداية جيدة في الدوري العماني وحافظ على سجله خالياً من الخسارة خلال مبارياته الثلاث الأولى.

ويملك النهضة 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل، وهي بداية تمنح الفريق قدراً كبيراً من الثقة قبل استقبال التعاون ومحاولة استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قارية ناجحة.

ويقود الفريق المدرب البريطاني سكوت كالدرود، الذي يعول على مزيج من عناصر الخبرة والأسماء الدولية العمانية، يتقدمها الحارس المخضرم فايز الرشيدي، الذي يملك خبرة واسعة في المشاركات القارية، إلى جانب حارب السعدي ومحمد الغافري وغانم الحبشي وأحمد الكعبي.

وتضم قائمة المحترفين الأجانب في النهضة ديفانا أندرسون، وصانع الألعاب الألباني فالون أحمدي، واللبناني كريم درويش، إضافة إلى المهاجم الهولندي لارس فيلدفيك، ما يمنح الفريق خيارات متعددة أمام ضيف يبحث عن استعادة توازنه.

وتحمل المواجهة أهمية تتجاوز حسابات النقاط الثلاث بالنسبة إلى التعاون؛ إذ يدخلها الفريق وهو يبحث عن بداية جديدة تحت قيادة فنية مؤقتة، وانتصار أول ينهي سلسلة امتدت سبع مباريات محلية دون فوز، بينما يتطلع النهضة إلى نقل انطلاقته المحلية الجيدة إلى البطولة القارية واستثمار حالة منافسه المتذبذبة.