مع قرب نهاية إيقافه... فوسكوفيتش يعود إلى تدريبات هامبورغ

عاد ماريو فوسكوفيتش إلى تدريبات فريق هامبورغ، الثلاثاء، بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات، لكنه سيتعين عليه الانتظار شهرين آخرين قبل أن يصبح مؤهلاً للعب مجدداً.

وأقام هامبورغ الحصة التدريبية في ملعبه الكبير نظراً للاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير، حيث حضر نحو 6000 مشجع لمشاهدة عودة فوسكوفيتش.

وقال المدرب ميرلين بولزين قبل أيام: «إنه يترك انطباعاً جيداً، وهو متشوق للغاية. سيكون متحمساً للمشاركة، ربما علينا تهدئته قليلاً».

وكان فوسكوفيتش، (24 عاماً)، قد ثبت تعاطيه لهرمون الإريثروبويتين المحظور في سبتمبر (أيلول) 2022.

وتم إيقافه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، وحُظر لمدة عامين من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، وضاعفت محكمة التحكيم الرياضي العقوبة إلى 4 سنوات، بعد أن أيدت استئناف الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، ورفضت في الوقت نفسه طلب فوسكوفيتش بتبرئته.

وقد أصر الكرواتي فوسكوفيتش على براءته طوال فترة القضية، وحظي بدعم نادي هامبورغ وجماهيره. وأثارت القضية جدلاً حول مدة الإيقاف ومدى موثوقية أساليب الاختبار.

ويحق له اللعب مجدداً بداية من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) مع هامبورغ، الذي يتذيل ترتيب الدوري الألماني بلا رصيد من النقاط أو الأهداف خلال 3 مباريات.