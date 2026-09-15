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الرياضة رياضة عالمية

مع قرب نهاية إيقافه... فوسكوفيتش يعود إلى تدريبات هامبورغ

ماريو فوسكوفيتش في تدريبات هامبورغ من جديد (د.ب.أ)
ماريو فوسكوفيتش في تدريبات هامبورغ من جديد (د.ب.أ)
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مع قرب نهاية إيقافه... فوسكوفيتش يعود إلى تدريبات هامبورغ

ماريو فوسكوفيتش في تدريبات هامبورغ من جديد (د.ب.أ)
ماريو فوسكوفيتش في تدريبات هامبورغ من جديد (د.ب.أ)

عاد ماريو فوسكوفيتش إلى تدريبات فريق هامبورغ، الثلاثاء، بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات، لكنه سيتعين عليه الانتظار شهرين آخرين قبل أن يصبح مؤهلاً للعب مجدداً.

وأقام هامبورغ الحصة التدريبية في ملعبه الكبير نظراً للاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير، حيث حضر نحو 6000 مشجع لمشاهدة عودة فوسكوفيتش.

وقال المدرب ميرلين بولزين قبل أيام: «إنه يترك انطباعاً جيداً، وهو متشوق للغاية. سيكون متحمساً للمشاركة، ربما علينا تهدئته قليلاً».

وكان فوسكوفيتش، (24 عاماً)، قد ثبت تعاطيه لهرمون الإريثروبويتين المحظور في سبتمبر (أيلول) 2022.

وتم إيقافه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، وحُظر لمدة عامين من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، وضاعفت محكمة التحكيم الرياضي العقوبة إلى 4 سنوات، بعد أن أيدت استئناف الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، ورفضت في الوقت نفسه طلب فوسكوفيتش بتبرئته.

وقد أصر الكرواتي فوسكوفيتش على براءته طوال فترة القضية، وحظي بدعم نادي هامبورغ وجماهيره. وأثارت القضية جدلاً حول مدة الإيقاف ومدى موثوقية أساليب الاختبار.

ويحق له اللعب مجدداً بداية من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) مع هامبورغ، الذي يتذيل ترتيب الدوري الألماني بلا رصيد من النقاط أو الأهداف خلال 3 مباريات.

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«لا ليغا»: رايو فايكانو يهزم إسبانيول بثنائية

فرحة لاعبي رايو فايكانو ثاني بالفوز على إسبانيول (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي رايو فايكانو ثاني بالفوز على إسبانيول (إ.ب.أ)
TT
TT

«لا ليغا»: رايو فايكانو يهزم إسبانيول بثنائية

فرحة لاعبي رايو فايكانو ثاني بالفوز على إسبانيول (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي رايو فايكانو ثاني بالفوز على إسبانيول (إ.ب.أ)

حقق فريق رايو فايكانو ثاني انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه إسبانيول بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة ليغانيس، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

أحرز ألفارو غارسيا هدف تقدم فايكانو مبكراً في الدقيقة الثالثة، ثم عزز أصحاب الأرض التقدم بهدف ثان في الدقيقة 26، عن طريق أدريا بيدروزا، وقلص الفارق للضيوف بالهدف الوحيد روبرتو فرنانديز في الدقيقة 54.

وشهدت الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني طرد المغربي عمر الهلال لاعب إسبانيول.

ورفع فايكانو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، أما إسبانيول فلديه نفس الرصيد لكنه يتفوق بفارق الأهداف ويحتل المركز الثامن.

ويستقبل إسبانيول ضيفه إلتشي في الجولة السابعة، يوم الجمعة، أما رايو فايكانو فيحل ضيفاً على أوساسونا بنفس الجولة في اليوم التالي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

بعد تمديد عقده حتى 2030... حمزة عبد الكريم يتوق للعب نهائي الأبطال في برشلونة

المصري حمزة عبد الكريم يحتفل بتمديد عقده مع برشلونة (نادي برشلونة)
المصري حمزة عبد الكريم يحتفل بتمديد عقده مع برشلونة (نادي برشلونة)
TT
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بعد تمديد عقده حتى 2030... حمزة عبد الكريم يتوق للعب نهائي الأبطال في برشلونة

المصري حمزة عبد الكريم يحتفل بتمديد عقده مع برشلونة (نادي برشلونة)
المصري حمزة عبد الكريم يحتفل بتمديد عقده مع برشلونة (نادي برشلونة)

أعرب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر عن سعادته البالغة بتوقيع عقد جديد مع النادي الكاتالوني يمتد حتى صيف 2030.

قال عبد الكريم في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الكاتالوني على منصة «إكس»: «لدي شعور مذهل، فخور بهذه الخطوة، ولا أستطيع الانتظار لمواصلة اللعب بقميص هذا النادي العريق».

أضاف المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً: «اللعب لبرشلونة حلم تحقق، وعائلتي تشعر بالفخر لتوقيعي عقداً جديداً مع النادي».

وواصل: «برشلونة لديه أسلوب لعب فريد من نوعه، ويحافظ عليه منذ سنوات، وأحاول التعلم للتأقلم عليه».

وانتقل مهاجم الأهلي المصري السابق للإشادة بالألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قائلاً: «إنه مدرب رائع، ويدعمني دائماً، وأجد أيضاً مساندة كبيرة من زملائي يوميا لأكون أفضل، وهذا أمر مهم للغاية».

وبسؤاله، هل يلعب نهائي دوري الأبطال في «كامب نو» عام 2029؟ قال حمزة: «سيكون أمراً رائعاً ومذهلاً أن أتمكن من لعبه في 2029، خصوصاً وأنا أرى هذه الكؤوس في هذه القاعة».

وختم اللاعب الواعد تصريحاته: «أسعى لكتابة تاريخ مع برشلونة، ومساعدة الفريق قدر الإمكان، وأنا سعيد بمساندة جماهير برشلونة لي، وأتمنى أن أساهم في إسعادهم».

وانضم حمزة عبد الكريم لصفوف برشلونة في فبراير (شباط) الماضي على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، وبدأ مشواره باللعب لفريق الشباب بالنادي الكاتالوني.

وبعد تصعيده للفريق الأول، تألق حمزة عبد الكريم في فترة الإعداد، وكان هدافاً لبرشلونة في المباريات الودية بتسجيله 4 أهداف، مستغلاً غياب نجوم الفريق للراحة بعد المشاركة في كأس العالم.

وبعدها قام برشلونة بتفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم نهائياً حتى 2029، قبل توقيع عقد جديد معه لرفع الشرط الجزائي في تعاقده من 15 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، وفقاً لتقارير صحافية إسبانية.

وانضم حمزة عبد الكريم لقائمة برشلونة خلال أول 6 مباريات هذا الموسم، وشارك بديلاً لدقائق قليلة في مواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم 31 أغسطس (آب).

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة دوري أبطال أوروبا رياضة مصرية إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: التغيير الفني يؤتي ثماره... فالنسيا يهزم ألافيس بملعبه

فالنسيا هزم ألافيس في فيتوريا غاستيز (إ.ب.أ)
فالنسيا هزم ألافيس في فيتوريا غاستيز (إ.ب.أ)
TT
TT

«لا ليغا»: التغيير الفني يؤتي ثماره... فالنسيا يهزم ألافيس بملعبه

فالنسيا هزم ألافيس في فيتوريا غاستيز (إ.ب.أ)
فالنسيا هزم ألافيس في فيتوريا غاستيز (إ.ب.أ)

يبدو أن التغيير الفني في فالنسيا أثمر، إذ حقق «الخفافيش» فوزهم الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء على حساب مضيّفهم ألافيس 1-0 الثلاثاء في المرحلة السادسة.

وقرر فالنسيا فسخ عقد مدربه كارلوس كوربيران الذي استلم منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعدما وجد نفسه في ذيل الترتيب بنقطة واحدة بعد خمس مراحل.

وتولى أوسكار سانشيز، مدرب الفريق الرديف، المهمة بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدرب جديد، وقد نجح في منح «الخفافيش» انتصارهم الأول بفضل هدف سجّله في الدقيقة 78 لويس رويخا في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2019 حتى 2024.

وبذلك، تعرّض ألافيس لهزيمته الثانية وتجمّد رصيده عند 10 في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية ونقطة أمام ديبورتيفو لا كورونيا.

وحقق رايو فايكانو فوزه الثاني للموسم وجاء على حساب ضيفه إسبانيول 2-1، في لقاء أكمل النادي الكاتالوني ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي عمر الهلالي.

ويلعب لاحقاً ريال مدريد مع مضيفه إلتشي.

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