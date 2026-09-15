«كأس إيطاليا»: جنوا يتأهل لمواجهة إنتر ميلان

فاز فريق جنوا بصعوبة بالغة على ضيفه سودتيرول، الناشط بالدرجة الثانية، بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات دور الـ32 لكأس إيطاليا لكرة القدم الثلاثاء.
أحرز المدافع المكسيكي جون فاسكيز الهدف الوحيد لجنوا في الدقيقة 87.
وأنقذ فاسكيز فريقه بعد سبع دقائق فقط من مشاركته بديلاً.
وواصل المدافع المكسيكي الدولي تألقه للمباراة الثانية على التوالي، حيث سجل هدف التعادل لجنوا أمام فروزينوني بنتيجة 1 / 1 في الدوري الإيطالي، يوم السبت الماضي.
وتأهل جنوا لدور الـ16 ليضرب موعداً مع بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إنتر ميلان، في مباراة ستقام على ملعب «سان سيرو».