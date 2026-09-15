«لا ليغا»: التغيير الفني يؤتي ثماره... فالنسيا يهزم ألافيس بملعبه

يبدو أن التغيير الفني في فالنسيا أثمر، إذ حقق «الخفافيش» فوزهم الأول في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء على حساب مضيّفهم ألافيس 1-0 الثلاثاء في المرحلة السادسة.

وقرر فالنسيا فسخ عقد مدربه كارلوس كوربيران الذي استلم منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعدما وجد نفسه في ذيل الترتيب بنقطة واحدة بعد خمس مراحل.

وتولى أوسكار سانشيز، مدرب الفريق الرديف، المهمة بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدرب جديد، وقد نجح في منح «الخفافيش» انتصارهم الأول بفضل هدف سجّله في الدقيقة 78 لويس رويخا في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2019 حتى 2024.

وبذلك، تعرّض ألافيس لهزيمته الثانية وتجمّد رصيده عند 10 في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية ونقطة أمام ديبورتيفو لا كورونيا.

وحقق رايو فايكانو فوزه الثاني للموسم وجاء على حساب ضيفه إسبانيول 2-1، في لقاء أكمل النادي الكاتالوني ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي عمر الهلالي.

ويلعب لاحقاً ريال مدريد مع مضيفه إلتشي.