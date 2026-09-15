«الدوري المصري»: الأهلي يرتقي للقمة مؤقتاً... والمصري يواصل السقوط

ارتقى الأهلي لقمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «مؤقتاً» بفوز صعب على ضيفه أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة، الثلاثاء.

أحرز أحمد مصطفى «زيزو» الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16 من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع زيزو رصيده إلى 3 أهداف، ليصبح هداف الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف البديل حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة قوية استقرت في المقص الأيسر بالدقيقة 94، ليؤكد فوز المارد الأحمر.

بهذه النتيجة يعتلي الأهلي الصدارة برصيد 13 نقطة مؤقتاً، ليعوّض تعثره بالتعادل 1 - 1 مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، يوم الأربعاء الماضي.

ويترقب الأهلي الأكثر تتويجاً باللقب باقي نتائج منافسيه بيراميدز (12 نقطة)، والزمالك حامل اللقب (10 نقاط).

سيحلّ الزمالك ضيفاً على غزل المحلة مساء الأربعاء، بينما سيلعب بيراميدز مع الشرقية إنبي في ختام منافسات الجولة، الخميس.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز الاتحاد السكندري على المصري البورسعيدي 2 - صفر أيضاً في مباراة أقيمت على ستاد السويس الجديد.

أنجز الاتحاد المهمة بثنائية في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف ذاتي سجله باهر المحمدي مدافع المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، وأضاف جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 95.

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس متخلفاً بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز العاشر بعد خسارة ثالثة على التوالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، فاز مودرن سبورت على مضيّفه بترول أسيوط بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليرتقي مؤقتاً للمربع الذهبي في جدول الترتيب.

وأنهى مودرن الشوط الأول متقدماً بهدف سجله محمد شرقية بضربة رأس في الدقيقة 31 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وفي الدقيقة 82، أضاف محمد صبري الهدف الثاني لمودرن بتسديدة بعيدة المدى مستغلاً تقدم حارس المرمى.

وتأثر بترول أسيوط بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه أحمد خالد في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يتساوى مودرن سبورت برصيد 10 نقاط مع الزمالك والاتحاد.

وتلقى بترول أسيوط الصاعد حديثاً للدوري الممتاز هذا الموسم خسارته الثالثة توالياً، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي التوقيت نفسه، فاز المقاولون العرب على مضيّفه وادي دجلة بنتيجة 2 - صفر على ملعب السلام.

حسم المقاولون الفوز بهدفين في توقيت متأخر، سجلهما إدريسا تيام ومصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقتين 80 و94.

واصل المقاولون صحوته بفوزين وتعادل في آخر 3 جولات، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.