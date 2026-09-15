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«الدوري المصري»: الأهلي يرتقي للقمة مؤقتاً... والمصري يواصل السقوط

حسين الشحات «يسار» يحتفل مع زميله أكرم توفيق بثاني أهداف الأهلي في أبو قير (النادي الأهلي)
حسين الشحات «يسار» يحتفل مع زميله أكرم توفيق بثاني أهداف الأهلي في أبو قير (النادي الأهلي)
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«الدوري المصري»: الأهلي يرتقي للقمة مؤقتاً... والمصري يواصل السقوط

حسين الشحات «يسار» يحتفل مع زميله أكرم توفيق بثاني أهداف الأهلي في أبو قير (النادي الأهلي)
حسين الشحات «يسار» يحتفل مع زميله أكرم توفيق بثاني أهداف الأهلي في أبو قير (النادي الأهلي)

ارتقى الأهلي لقمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «مؤقتاً» بفوز صعب على ضيفه أبو قير للأسمدة بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة، الثلاثاء.

أحرز أحمد مصطفى «زيزو» الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16 من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع زيزو رصيده إلى 3 أهداف، ليصبح هداف الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف البديل حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة قوية استقرت في المقص الأيسر بالدقيقة 94، ليؤكد فوز المارد الأحمر.

بهذه النتيجة يعتلي الأهلي الصدارة برصيد 13 نقطة مؤقتاً، ليعوّض تعثره بالتعادل 1 - 1 مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، يوم الأربعاء الماضي.

ويترقب الأهلي الأكثر تتويجاً باللقب باقي نتائج منافسيه بيراميدز (12 نقطة)، والزمالك حامل اللقب (10 نقاط).

سيحلّ الزمالك ضيفاً على غزل المحلة مساء الأربعاء، بينما سيلعب بيراميدز مع الشرقية إنبي في ختام منافسات الجولة، الخميس.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز الاتحاد السكندري على المصري البورسعيدي 2 - صفر أيضاً في مباراة أقيمت على ستاد السويس الجديد.

أنجز الاتحاد المهمة بثنائية في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف ذاتي سجله باهر المحمدي مدافع المصري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، وأضاف جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 95.

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس متخلفاً بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز العاشر بعد خسارة ثالثة على التوالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، فاز مودرن سبورت على مضيّفه بترول أسيوط بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليرتقي مؤقتاً للمربع الذهبي في جدول الترتيب.

وأنهى مودرن الشوط الأول متقدماً بهدف سجله محمد شرقية بضربة رأس في الدقيقة 31 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وفي الدقيقة 82، أضاف محمد صبري الهدف الثاني لمودرن بتسديدة بعيدة المدى مستغلاً تقدم حارس المرمى.

وتأثر بترول أسيوط بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه أحمد خالد في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يتساوى مودرن سبورت برصيد 10 نقاط مع الزمالك والاتحاد.

وتلقى بترول أسيوط الصاعد حديثاً للدوري الممتاز هذا الموسم خسارته الثالثة توالياً، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي التوقيت نفسه، فاز المقاولون العرب على مضيّفه وادي دجلة بنتيجة 2 - صفر على ملعب السلام.

حسم المقاولون الفوز بهدفين في توقيت متأخر، سجلهما إدريسا تيام ومصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقتين 80 و94.

واصل المقاولون صحوته بفوزين وتعادل في آخر 3 جولات، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

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الرجاء المغربي يرفع رأسماله إلى 26 مليون دولار

ميزانية قياسية لنادي الرجاء الرياضي (نادي الرجاء)
ميزانية قياسية لنادي الرجاء الرياضي (نادي الرجاء)
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الرجاء المغربي يرفع رأسماله إلى 26 مليون دولار

ميزانية قياسية لنادي الرجاء الرياضي (نادي الرجاء)
ميزانية قياسية لنادي الرجاء الرياضي (نادي الرجاء)

أعلن نادي الرجاء الرياضي أن رأسمال شركته الرياضية بلغ 250 مليون درهم (نحو 26.4 مليون دولار)، بعد دخول شركة «بورتس فور إمباكت» مستثمراً مؤسساتياً بحصة تبلغ 60 في المائة مقابل 40 في المائة لجمعية الرجاء الرياضي، وذلك خلال السنة الأولى من التطبيق الفعلي لنموذج الشركة الرياضية بالنادي.

وتبلغ مساهمة جمعية الرجاء في رأسمال الشركة 100 مليون درهم (نحو 10.6 مليون دولار)، مقابل 150 مليون درهم (نحو 15.9 مليون دولار) للمستثمر المؤسساتي، وفقاً للمعطيات المالية التي عرضت خلال الجمعية العمومية العادية للموسم الرياضي 2025 - 2026.

وتكشف حصيلة السنة الأولى كذلك عن تسوية 36 ملفاً من ملفات المنازعات بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون درهم (نحو 3.3 مليون دولار)، وهي تسويات قال النادي إنها سمحت برفع قرار منع التعاقدات وعودة إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد بعد فترة من الجمود المرتبط بهذه الملفات.

وبالتوازي مع هذا التحول، ظل الملف المالي للنادي محل خلاف لعدة أشهر بين المكتب المديري الحالي والرئيس السابق عبد الله بيرواين، على خلفية ملاحظات بشأن التقرير المالي للفترة السابقة، من بينها إدراج مبلغ في حدود 33 مليون درهم (نحو 3.49 مليون دولار) ضمن المعطيات المالية قبل سحبه من النسخة النهائية المعروضة على المنخرطين بعد الإقرار بوجود خطأ في إدراجه.

ولم ينته الخلاف بانعقاد الجمعية العمومية، إذ أعلن بيرواين عزمه اللجوء إلى القضاء لطلب خبرة محاسبية ومالية مستقلة في حسابات النادي والوثائق والعمليات التي كانت محل نقاش، مؤكداً أن هدفه هو التحقق من المعطيات وتحديد المسؤوليات، من دون توجيه اتهام مسبق إلى أي طرف.

وتتولى «شركة الرجاء الرياضي» تدبير النشاط الاحترافي، بما يشمل فريق كرة القدم الأول وفريق السيدات وفريق كرة الصالات، بينما تواصل جمعية الرجاء إدارة مدرسة النادي وفرق عصبة الدار البيضاء، مع احتفاظها بتمثيل داخل أجهزة الشركة الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق القانون المغربي رقم 09 - 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي أرسى إطاراً قانونياً للشركات الرياضية، بحيث أصبح النشاط الاحترافي لكرة القدم منفصلاً من الناحية القانونية والتدبيرية عن الجمعية التي تمثل النادي.

وفي الجانب المالي، عرضت الجمعية العمومية خلال تقريرها عن الفترة من الأول من يوليو (تموز) 2025 إلى 30 يونيو (حزيران) 2026، مشيرة إلى تحسن في المؤشرات المالية وانتظام في الالتزامات، كما قدرت قيمة أصول أكاديمية الرجاء بنحو 250 مليون درهم (نحو 26.4 مليون دولار)، إضافة إلى مساهمة الجمعية في رأسمال الشركة الرياضية.

وخلال الجمعية التكميلية، نوقش التقريران الأدبي والمالي للفترة الممتدة من الأول من مايو (أيار) 2024 إلى 30 يونيو 2025 إلى جانب تقرير مدقق الحسابات، بينما خصصت الجمعية العمومية العادية أساساً لتقييم السنة الأولى من عمل الشركة الرياضية وعرض التقريرين الأدبي والمالي للفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى يونيو 2026.

وتضع الأرقام المعلنة الرجاء أمام مرحلة مختلفة في طريقة إدارة نشاطه الاحترافي، خصوصاً مع انتقال تدبير الفريق الأول والفرق الاحترافية الأخرى إلى الشركة الرياضية، في حين تحتفظ الجمعية بأدوار مرتبطة بمدرسة النادي وهوية الرجاء وتمثيلها في أجهزة الشركة.

وتشكل السنة الأولى من هذا النموذج اختباراً فعلياً لقدرة النادي على الفصل بين تدبير النشاط الرياضي الاحترافي وبين أدوار الجمعية، خصوصاً على مستوى التمويل، وتسوية الالتزامات السابقة، وجذب الاستثمار، وضمان الموارد اللازمة للمنافسة الرياضية.

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«أبطال آسيا 2»: المحرق يسقط في أركاداغ... والجزيرة يتعادل في هيسور

أركاداغ التركماني هزم ضيفه المحرق البحريني (الاتحاد الآسيوي)
أركاداغ التركماني هزم ضيفه المحرق البحريني (الاتحاد الآسيوي)
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«أبطال آسيا 2»: المحرق يسقط في أركاداغ... والجزيرة يتعادل في هيسور

أركاداغ التركماني هزم ضيفه المحرق البحريني (الاتحاد الآسيوي)
أركاداغ التركماني هزم ضيفه المحرق البحريني (الاتحاد الآسيوي)

تغلب فريق أركاداغ بطل تركمانستان على ضيفه المحرق البحريني بنتيجة 1 - صفر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وسجل ميكان ساباروف الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 52، ليحسم أول ثلاث نقاط لصاحب الأرض، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

الجزيرة الإماراتي تعادل مع جل جهر سيرجان الإيراني (الاتحاد الآسيوي)

وفي المجموعة نفسها اكتفى الجزيرة الإماراتي بالتعادل صفر - صفر مع نظيره الإيراني جل جهر سيرجان لحساب الجولة الأولى أيضاً، في مباراة احتضنها ملعب مدينة هيسور في طاجيكستان.

وغابت الأهداف عن المباراة ليكتفي كل فريق بنقطة في بداية مشوار دور المجموعات.

ويتصدر أركاداغ حالياً المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويتساوى في المركز الثاني الجزيرة وجل جهر سيرجان بنقطة لكل فريق، ويأتي المحرق البحريني في المركز الأخير بلا نقاط.

وفي الجولة المقبلة يستقبل الجزيرة، نظيرة أركاداغ، بينما يلعب المحرق مع جل جهر سيرجان.

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المغربي الزلزولي يدافع عن ارتدائه قميصاً دعماً لسبتة

المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)
المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)
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المغربي الزلزولي يدافع عن ارتدائه قميصاً دعماً لسبتة

المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)
المغربي عبد الصمد الزلزولي مرتدياً قميص دعم سبتة (لا ليغا)

دافع الجناح الدولي المغربي لريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي عن نفسه بعد تعرضه لإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه قميصاً دعماً لسبتة؛ الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، قبل مباراة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتدى لاعبو الفريقين قمصاناً تحمل شعار «كلنا سبتة» قبل فوز بيتيس 2 - 1 الاثنين على ملعب فياريال.

وأثارت هذه المبادرة ردود فعل سلبية تجاه الزلزولي الذي نشأ في إسبانيا.

واتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب البالغ 24 عاماً بخيانة بلاده، وطالبوا باستبعاده من المنتخب المغربي.

ودافع الزلزولي، الذي أجبرته إصابة في الركبة على الانسحاب من تشكيلة المغرب في مونديال هذا العام، عن مشاركته في هذه المبادرة، مؤكداً، الثلاثاء، أنها لم تحمل أي نية سياسية أو أي هدف للإساءة إلى المغرب.

وقال في منشور على «إنستغرام»: «أريد أن أوضح أمراً واحداً: لم يُستخدم القميص الداعم لأهالي سبتة في أي وقت بهدف سياسي أو بدافع الازدراء تجاه شعبي؛ الشعب المغربي».

ووصف الجناح السابق لبرشلونة المبادرة بأنها لفتة اجتماعية لدعم سكان المدينة «بغض النظر عن جنسيتهم».

وأضاف: «هذا ليس اعتذاراً لأحد. سأواصل رفع رأسي عالياً وتمثيل جذوري بكل فخر وتضحية».

وتأتي هذه القضية في ظل توترات متصاعدة مرتبطة بالمدينة الإسبانية، عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الآتين من المغرب.

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة من المغرب يومي 30 و31 يوليو (تموز) الماضي.

وعاد معظمهم خلال الساعات التي تلت وصولهم، لكن آلافاً عدة بقوا في سبتة.

ونظم السكان المحليون احتجاجات متكررة نتيجة تخييم المهاجرين على الشواطئ والنوم في الشوارع، متهمين الحكومة الإسبانية بالتخلي عن المدينة التي تواجه أزمة إنسانية.

ومن المقرر أن يخوض بيتيس مباراة ودية ضد سبتة يوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في إشبيلية لجمع التبرعات وإظهار الدعم للمدينة.

وأعلنت الحكومة الإسبانية الأحد أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في سبتة عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد.

واضطرت الحكومة إلى التحقق من هويات آلاف المهاجرين الذين بقوا في المدينة أسابيع؛ لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء، في حين لا يمكن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل فوري.

وقال وزير السياسة الإقليمية آنخيل فيكتور توريس، المكلف قيادة استجابة الحكومة للأزمة، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 5321 شخصاً «عادوا طوعاً» إلى المغرب منذ 10 أغسطس (آب) الماضي.

وأضاف توريس أن 90 شخصاً «سحبوا» طلبات كانوا تقدّموا بها للحصول على الحماية الدولية، فيما يجري «تسجيل نحو ألف شخص بهدف استكمال إجراءات عودتهم».

ولم يوضح الوزير عدد المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة بعد عودة هؤلاء، وهي مسألة تثير سجالاً بين الحكومة اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز والسلطات المحلية في المدينة التي يديرها المحافظون.

وقال رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة، خوان خيسوس فيفاس، المنتمي إلى حزب «الشعب» اليميني المعارض، الجمعة، إن عدد المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة يبلغ 13 ألفاً، في حين تفيد تقديرات الحكومة بأعداد أقل بكثير.

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