بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

تُوّج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج «خليجي 27»، للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام «1994 و2002 و2003»، وذلك على حساب المنتخب الإماراتي 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بجدة أمس، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وسبق المباراة حفل ختام مختصر ومعبر للغاية بعنوان «أهلاً بالخليج»، وأدت إحدى الفرق الشعبية عرضاً غنائياً، بينما قدمت كأس الخليج على شكل مجسم ضخم في وسط الملعب.

وجاء حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي استضافت البطولة للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.

وسجل اللاعب همام الهمامي الهدف الأول للأخضر في المباراة عند الدقيقة 11، وبعدها بدقيقتين سجل فراس البريكان الهدف الثاني.