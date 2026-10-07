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الرياضة رياضة عربية

بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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بعد 23 عاماً... السعودية تعانق «كأس الخليج»

فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة سعودية بالهدف الأول في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

تُوّج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج «خليجي 27»، للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام «1994 و2002 و2003»، وذلك على حساب المنتخب الإماراتي 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» بجدة أمس، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وسبق المباراة حفل ختام مختصر ومعبر للغاية بعنوان «أهلاً بالخليج»، وأدت إحدى الفرق الشعبية عرضاً غنائياً، بينما قدمت كأس الخليج على شكل مجسم ضخم في وسط الملعب.

وجاء حفل الختام بعد نحو أسبوعين من انطلاق البطولة في جدة التي استضافت البطولة للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات، توزَّعت على مجموعتين قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية.

وسجل اللاعب همام الهمامي الهدف الأول للأخضر في المباراة عند الدقيقة 11، وبعدها بدقيقتين سجل فراس البريكان الهدف الثاني.

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الأردن يواصل نتائجه المخيبة بتعادل سلبي مع فنزويلا

التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
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الأردن يواصل نتائجه المخيبة بتعادل سلبي مع فنزويلا

التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)
التعادل السلبي حسم مواجهة الأردن وفنزويلا بعمّان (الاتحاد الأردني)

واصل منتخب الأردن نتائجه المتواضعة منذ بداية العام الجاري 2026 بتعادل سلبي مع فنزويلا في مباراة ودية، الثلاثاء.

لم يستغل المنتخب الأردني تحت قيادة مدربه المغربي المخضرم، بادو الزاكي، عاملي الأرض والجمهور، حيث أقيمت المباراة باستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة بالعاصمة عمّان، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة.

وحافظ النشامى على سجلهم خاليا من الهزائم تحت قيادة الزاكي الذي استهل المشوار بالتعادل 1 / 1 مع سوريا في 27 سبتمبر (أيلول).

وتولى بادو الزاكي المسؤولية خلفا لمواطنه جمال السلامي الذي تأهل بالأردن لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، ولكنه ودع من الدور الأول بثلاث هزائم أمام النمسا والأرجنتين والجزائر.

وقبل مونديال 2026، تعادل الأردن مع نيجيريا وكوستاريكا في وديتين خلال مارس (آذار)، وخسر أمام سويسرا وكولومبيا في مباراتين وديتين خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ليبقى منتخب الأردن بلا فوز طوال العام الجاري.

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية، حيث سيبدأ وصيف النسخة الماضية للبطولة القارية مشواره بمواجهة أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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عادل عباس لاعب الشباب يعيش "الصدمة السعيدة" في خليجي 27

عادل عباس (الشرق الأوسط)
عادل عباس (الشرق الأوسط)
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عادل عباس لاعب الشباب يعيش "الصدمة السعيدة" في خليجي 27

عادل عباس (الشرق الأوسط)
عادل عباس (الشرق الأوسط)

في مشهدٍ يمزج بين العفوية والدهشة، لم يدرك اللاعب اليمني المحترف في صفوف نادي الشباب السعودي عادل عباس، أن اسمه سيكون حاضرا في الحفل الختامي لبطولة كأس الخليج.وبينما كان عباس يجلس برفقة أصدقائه في المنزل يُتابع البث المباشر لمراسم التتويج عبر الشاشة، نُودي باسمه رسمياً كفائز بجائزة «أفضل موهبة شابة» في البطولة، ليعم الذهول في الغرفة ولم تصدق عينا اللاعب الشاب الخبر في البداية، حيث بدا وهو يشير بيده إلى الشاشة متسائلاً بضحكات غير مصدقة، ثم يقوم ويؤدي سجده شكر لله فور استيعابه للخبر، وسط تبريكات وهتافات زملائه الحارة الذين شاركوه هذه اللحظة الاستثنائية.ويأتي هذا التتويج المستحق امتداداً للأرقام والظهور المتميز الذي قدمه صانع الألعاب الشاب صاحب الـ18 عاماً مع المنتخب اليمني، إذ خاض 3 مباريات في دور المجموعات بإجمالي 148 دقيقة نجح خلالها في ترك بصمة هجومية لافتة بتسجيله هدفاً واحداً وصناعته لهدفين آخرين، ليلفت الأنظار بتحركاته ورؤيته الميدانية العالية في خط الوسط، وينال إشادة المتابعين والنقاد متوجاً جهوده بهذه الجائزة .

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كأس الخليج السعودية
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«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني

اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)
اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)
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«حادث دهس» مأساوي يخطف موهبة الأهلي الأردني

اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)
اللاعب معتصم إياد حمزة الطويل (الشرق الأوسط)

خيّم الحزن على أسرة كرة القدم الأردنية، بعد وفاة اللاعب الناشئ معتصم إياد حمزة الطويل، لاعب فريق الأهلي تحت 18 عاماً، إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي في العاصمة عمّان.ونعى النادي الأهلي لاعبه الشاب، مقدماً تعازيه إلى عائلته وذويه وزملائه، وسط حالة من الصدمة والحزن في الوسط الرياضي الأردني بعد الرحيل المفاجئ للاعب البالغ من العمر 17 عاماً.وبحسب الصحافة الأردنية، وقع الحادث في منطقة بيادر وادي السير في عمّان، بعدما نزل معتصم من حافلة النادي وكان في طريقه إلى منزله، قبل أن يتعرض للدهس، ليفارق الحياة متأثراً بالإصابات التي تعرض لها.وينحدر معتصم من بلدة فرعتا الفلسطينية، وكان يقيم برفقة عائلته في الأردن، وواصل مسيرته الكروية ضمن الفئات العمرية، إذ مثّل نادي الحسين سابقاً قبل انتقاله إلى الأهلي.وأثارت وفاة اللاعب الشاب موجة واسعة من الحزن والتعازي، إذ نعته أندية وشخصيات رياضية وجماهير أردنية، مستذكرة مسيرته القصيرة وطموحه في مواصلة مشواره في كرة القدم.

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