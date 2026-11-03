أبطال الخليج: نيوم يحبط الدحيل بخسارة أولى... ويتصدر المجموعة

ألحق نيوم السعودي بمنافسه الدحيل القطري الخسارة الأولى في دوري أبطال الخليج لكرة القدم بالفوز 3 - 0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

أحبط نيوم منافسه بثنائية في وقت مبكر للغاية، حيث تقدم بهدف نجمه الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة الرابعة، وأضاف عبد المالك العييري الهدف الثاني بالدقيقة 10.

وفي الدقيقة 86، سجل سعيد بن رحمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

بهذه النتيجة، يرفع نيوم رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الأولى متفوقاً على الشباب العماني والدحيل القطري، بينما يتذيل شعب حضرموت اليمني جدول الترتيب من دون رصيد.

وكان الشباب العماني قد فاز على شعب حضرموت اليمني بنتيجة 4 - 0 في وقت سابق، يوم الثلاثاء.

وكان نيوم قد بدأ مشواره في المجموعة بفوز عريض على شعب حضرموت بنتيجة 4 - 0 قبل أن يخسر أمام الشباب العماني بنتيجة 1 - 3 في الجولة الثانية.

أما الدحيل فقد حقق الفوز في أول جولتين بالتغلب على الشباب العماني 3 - 0، وشعب حضرموت اليمني بنتيجة 2 - 1.