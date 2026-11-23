أعلنت شركة الدرعية، الاثنين، اكتمال أعمال بناء نادي وادي صفار للغولف، الذي تتولى «غولف السعودية» إدارته وتشغيله، ليشكل إضافة جديدة إلى المنشآت الرياضية والسياحية في المملكة، من خلال مرافق تجمع بين ملاعب الغولف المصممة لاستضافة البطولات العالمية وخدمات الضيافة والترفيه، وسط بيئة مستوحاة من التراث المعماري النجدي.

ويضم المشروع ملعباً رئيسياً من 18 حفرة صممه لاعب الغولف العالمي غريغ نورمان، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لوادي صفار وتضاريسه، إلى جانب ملعب أكاديمي من 9 حفر، وميدان للتدريب يضم 12 منصة مجهزة بتقنية «توب تريسر»، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لملعب الغولف ومرافق التدريب 630 ألف متر مربع.

ويمتد مبنى النادي على مساحة 11 ألفاً و427 متراً مربعاً، ويستلهم تصميمه من العمارة النجدية التقليدية والطبيعة المحيطة به، ويضم خمسة مطاعم ومقاهٍ، ومرافق للعناية بالصحة والاستجمام، ومسبحاً رئيسياً بطول 25 متراً، إلى جانب مرافق للياقة البدنية والأنشطة الترفيهية.

ويستهدف المشروع الحصول على التصنيف الذهبي لشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد»، وشهادة «مستدام» الذهبية، في إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

وأكد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، أن اكتمال المشروع يعكس التزام الشركة بتطوير وجهة تستمد هويتها من الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة، مشيراً إلى أن إنجازه يأتي وفاءً بالتعهد الذي قطعته الشركة عند توقيع اتفاقية التعاون مع «غولف السعودية» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لإنشاء معلم رياضي وترفيهي وفق أحدث المعايير العالمية.

وأعرب إنزيريلو عن تقديره لـ«غولف السعودية» وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، نظير إسهاماتها في استكمال أعماله.

من جانبه، أكد نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لـ«غولف السعودية»، أن التحول الذي تشهده الدرعية يجسد طموحات «رؤية السعودية 2030»، مشيراً إلى أن تصميم ملعب وادي صفار وموقعه الطبيعي يجعلان منه إضافة نوعية إلى منظومة ملاعب الغولف العالمية في المملكة.

يمتد مبنى النادي على مساحة 11 ألفاً و427 متراً مربعاً، ويستلهم تصميمه من العمارة النجدية التقليدية والطبيعة المحيطة به (الشرق الأوسط)

وأوضح أن الشركة ستوظف خبراتها التشغيلية لتقديم تجربة تجمع بين التميز الرياضي والضيافة السعودية الراقية للأعضاء وضيوفهم، مع المحافظة على الهوية التاريخية والطبيعية لوادي صفار.

الشركة أكدت أن اكتمال المشروع يعكس التزامها بتطوير وجهة تستمد هويتها من الإرث التاريخي والثقافي للمنطقة (الشرق الأوسط)

ويأتي اكتمال أعمال النادي بعد إعلان سابق عن الانتهاء من تجهيز ملعب الغولف، الذي شارك في تنفيذه نحو 2000 عامل خلال ذروة الأعمال الإنشائية، ضمن مراحل تطوير وادي صفار التي تتولى شركة الدرعية مسؤوليتها بصفتها المطور الرئيسي للمشروع.

ويمثل المشروع إحدى مراحل تطوير وادي صفار، عبر توفير منشأة تجمع بين استضافة منافسات الغولف وخدمات الضيافة والمرافق الصحية والترفيهية، بما يعزز حضور الدرعية وجهةً للرياضة والسياحة.