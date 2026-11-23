هددت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، بإغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري بعد أسابيع قليلة من افتتاحه، رداً على فرض الدولة الأوروبية عقوبات جديدة على بيونع يانغ.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، نددت كيم بالعقوبات الجديدة التي فرضتها سويسرا على مخيم في مدينة وونسان الكورية الشمالية يرتاده أطفال صينيون وروس.

ويُتهم مخيم «سونغدوون» الدولي للأطفال بالمساعدة في تلقين أطفال أوكرانيين جُلبوا من الأراضي التي تحتلها روسيا أفكاراً متطرفة.

يأتي موقف شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الخارجية السويسري إلى بيونغ يانغ، حيث ناقش تطبيع العلاقات.

وقالت كيم يو جونغ: «أرى أن المكتب الدبلوماسي السويسري قد فقد مبرر وجوده تلقائياً». وأضافت وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «سأوجه وزارة الخارجية إلى دراسة مسألة سحب المكتب الدبلوماسي السويسري من بيونغ يانغ خلال أيام قليلة، واتخاذ الإجراء المناسب».

وأُعيد افتتاح المكتب الدبلوماسي رسمياً في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، في أول زيارة من نوعها لوزير سويسري منذ عام 2003.

وفرضت سويسرا عقوبات على المخيم في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، متهمة إياه بالمشاركة في «نقل أطفال أوكرانيين من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً» إلى كوريا الشمالية، والمساهمة في «جهود تستهدف تلقينهم أيديولوجيا».

ويتبع المكتب الدبلوماسي السويسري للسفارة السويسرية في بكين التي تتولى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع كوريا الشمالية.

وتُعدّ سويسرا من الدول الغربية القليلة التي تُحافظ على حوار مع بيونغ يانغ. وتحتفظ كوريا الشمالية بسفارة في برن.