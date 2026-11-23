نشرت أرمينيا، اليوم (الاثنين)، مسودة مقترح لدستور جديد، في تطور مهم نحو توقيع اتفاق سلام رسمي مع جارتها وخصمها اللدود منذ زمن طويل أذربيجان.

وخاضت الجارتان في جنوب القوقاز حروباً متقطعة منذ أواخر الثمانينات، تمحورت في الأغلب حول منطقة ناغورنو-كاراباخ الجبلية، قبل التوصل إلى اتفاق سلام أوّلي بوساطة أميركية في أغسطس (آب) الماضي.

ومنذ ذلك الحين، بدأ البلدان في إعادة بناء العلاقات التجارية بينهما، ويقولان إنهما دخلا في حالة من «السلام الحقيقي».

وشكَّلت ديباجة دستور أرمينيا نقطة خلاف رئيسية تحول دون توقيع اتفاق رسمي، إذ إنها تتضمن إشارة إلى وثيقة أخرى تعود إلى الحقبة السوفياتية وتدعو إلى إعادة توحيد أرمينيا وناغورنو-كاراباخ، التي كانت آنذاك منطقة ذات حكم ذاتي في أذربيجان السوفياتية. ويعيد الدستور المقترح صياغة الديباجة ويحذف الإشارة التي تعترض عليها باكو، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ويواجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي أعيد انتخابه في يونيو (حزيران)، موجة من الانتقادات من جانب المعارضة وبعض القطاعات من الجمهور.

وتتضمن الانتقادات اتهامات له بالرضوخ لأذربيجان، لا سيما منذ حرب عام 2023، عندما استعادت باكو السيطرة على كاراباخ في هجوم خاطف دفع تقريباً جميع السكان من أصل أرميني في المنطقة إلى الفرار إلى أرمينيا.

ويتعرض باشينيان الآن لضغوط لإقناع ما لا يقل عن ستة نواب من المعارضة بالانضمام إلى حزبه الحاكم حتى تتسنى الدعوة إلى إجراء استفتاء على التعديل الدستوري. كما سيخضع الدستور الجديد لمناقشة عامة.

وأعلنت أحزاب المعارضة في أرمينيا، التي تهيمن عليها التوجهات الموالية لروسيا، بالفعل أنها لن تدعم مبادرة باشينيان.