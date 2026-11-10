علاقة برئيس «إنفيديا» وشبهات تجسس لصالح الصين... من هي أليس هوانغ؟

تقع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة متخصصة في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في قلب فضيحة تجسس صيني مشتبه بها، بعدما أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وتتركز التحقيقات الأميركية على احتمال استغلال هذه العلاقة للوصول إلى معلومات حساسة عن الشركة، وتقنياتها المتقدمة، في ظل احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين على ريادة الذكاء الاصطناعي.

فمن هي أليس هوانغ؟ وما خلفيتها المهنية؟ وما طبيعة صلاتها بجينسن هوانغ وشركة «إنفيديا»؟

جينسن هوانغ يقرّ بعلاقته بأليس هوانغ

أقرّ جينسن هوانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في رسالة وجّهها إلى موظفي «إنفيديا»، بأنه أقام علاقة عاطفية مع امرأة يُشتبه في أنها «جاسوسة صينية».

ورغم أنه لم يذكر اسم أليس هوانغ، فإن رسالته جاءت بعدما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» للمرة الأولى، في أكتوبر (تشرين الأول)، بأن «السلطات الأميركية تعتقد أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين».

كما أظهرت صور التُقطت في عامي 2024 و2025 أليس وجينسن هوانغ معاً.

ورغم حملهما اسم العائلة نفسه، فإن أليس هوانغ وجينسن هوانغ ليسا قريبين، ولا تربطهما علاقة زواج. وجينسن هوانغ متزوج من لوري هوانغ منذ 40 عاماً، بحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس».

تحدث جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي في معرض «كومبيوتكس» في تايبيه بتاريخ 2 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

تحقيق أميركي يبحث صلات أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية

لا يُعرف سوى القليل عن أليس هوانغ. فقد تولّت إدارة شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» (Megaspeed International)، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتعمل في مجال الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وأصبحت من كبار عملاء «إنفيديا»، بمشتريات بلغت قيمتها مليارات الدولارات، وفق موقع «أكسيوس».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين، بأن وزارة التجارة الأميركية كانت تقود التحقيق في شركة «ميغاسبييد»، قبل إحالة الملف إلى وزارة العدل، بعدما تواصلت «إنفيديا» مع السلطات بشأن القضية.

من هي أليس هوانغ؟ وما خلفيتها المهنية؟

هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، مواطنة صينية، ولديها خلفية مهنية يُقال إنها تشمل العمل في الصحافة، والقطاع المالي، بحسب «أكسيوس».

وخلص تحقيق أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى العثور على ملف تعريفي منشور على الإنترنت يشير إلى أنها عملت سابقاً في شركة الخدمات المالية «إتش إس بي سي»، وكذلك في هيئة التلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في»، وقناة «هونان تي في».

لكن الوكالة قالت إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

لقطة شاشة من مقطع فيديو تظهر امرأة -حددت وكالة «رويترز» هويتها بأنها أليس هوانغ بعد مقارنتها بصورة تم الحصول عليها من مصدر آخر- وهي تحضر مأدبة عشاء مع جينسن هوانغ (رويترز)

هل جنّدت الاستخبارات الصينية أليس هوانغ لجمع معلومات عن «إنفيديا»؟

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزارة أمن الدولة الصينية جنّدت أليس هوانغ لجمع معلومات عن جينسن هوانغ، والتأثير في موقفه من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية.

لكن لا يزال من غير الواضح نوع المعلومات التي قدمتها إلى بكين، وما إذا كانت قد حصلت على أي معلومات من جينسن هوانغ.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه لا يملك ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أليس هوانغ حصلت على أسرار تجارية للشركة. كما نفت الصين الاتهامات.

شركة «ميغاسبييد»... من ألعاب الفيديو إلى الحوسبة بالذكاء الاصطناعي

وأشار تقرير «أكسيوس» إلى أن أليس هوانغ كانت مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال»، التي تؤجر قدرات حوسبية تعتمد على معالجات متطورة من «إنفيديا»، ما يتيح للعملاء تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق بأنفسهم.

وقبل تغيير اسمها إلى «ميغاسبييد»، كانت الشركة تُعرف باسم «7Road International»، وهي شركة تابعة لمجموعة «7Road Holdings» الصينية البارزة في مجال تطوير ألعاب الفيديو. وقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت منتجات «إنفيديا» تُستخدم بصورة أساسية في صناعة ألعاب الفيديو.

وخلال العقد الثاني من الألفية، عملت أليس في شركة «شنغهاي هيكسي لإدارة الاستثمارات» (Shanghai Hexi Investment Management)، التي كانت تربطها علاقات استثمارية بشركة ألعاب الفيديو «7Road». كما باعت نشاطاً تجارياً في مجال الحوسبة السحابية إلى «7Road» عام 2019، وفقاً لوثائق جمعتها شركة «تيساري إيه آي» (Tesari AI)، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالأمن القومي.

أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ في أحد مطاعم تايبيه بتاريخ 22 مايو 2025 تزامناً مع معرض «كومبيوتكس» (Computex) وهو أبرز معرض للتكنولوجيا في تايوان (أ.ف.ب)

وتحوّلت «7Road International»، وهي الشركة التابعة لمجموعة «7Road Holdings» في سنغافورة، إلى «ميغاسبييد» في مارس (آذار) 2023، وأصبحت أليس هوانغ مديرتها الإدارية، بحسب وثائق «تيساري إيه آي». كما أصبحت شركتها «هوانغ لي ليمتد» (Huang Le Limited) المالك الوحيد لـ«ميغاسبييد».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استحوذت شركة تُدعى «سويفت داتا» (Swiftdata) على «ميغاسبييد»، وسرعان ما استقالت أليس هوانغ ومدير آخر يُدعى كانغ يانغ من الشركة.

وفي أكتوبر 2025 خضعت الشركة لتحقيق أجرته الشرطة السنغافورية على خلفية شبهات تتعلق بانتهاك القوانين المحلية، لكن لم يُعلن عن طبيعة المخالفات المحددة.

وأفاد موظفون لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن أليس هوانغ واصلت إدارة النشاط التجاري بعد استقالتها من منصبها.

وقال أحد الموظفين لمؤسسة «كولبر ريسيرش» (Culper Research)، التي نشرت تحقيقاً عن أعمال «إنفيديا» في الصين في مايو (أيار) 2026 «إن أليس هوانغ لا تزال في الواقع مديرتنا».

كيف ارتبطت شركة «ميغاسبييد» برقائق «إنفيديا»؟

أصبحت «ميغاسبييد» شريكاً رسمياً لـ«إنفيديا» في مجال الخدمات السحابية عام 2023، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، واشترت رقائق من الشركة الأميركية تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار خلال نحو عامين، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تفاخرَت أليس هوانغ بعلاقاتها مع جينسن هوانغ، وإمكانية وصولها إليه، وبصلاتها بشركة «إنفيديا»، من أجل جمع التمويل لمشروعاتها التجارية.

كما قال أحد موظفي «ميغاسبييد» لمؤسسة «كولبر» إن جينسن هوانغ كان يزور الشركة أحياناً، مضيفاً أن العلاقة بينه وبين أليس كانت «وثيقة للغاية».

نمو أصول «ميغاسبييد» إلى 3 مليارات دولار يثير التساؤلات

وتضخّم حجم الميزانية العمومية لشركة «ميغاسبييد» من 33 مليون دولار في نهاية عام 2023 إلى نحو 3 مليارات دولار بعد عام واحد، وفقاً لسجلات الشركات التي فحصتها مؤسسة «كولبر»، وهي شركة استثمارية تتبنى مراكز مالية تستفيد من انخفاض قيمة أسهم «إنفيديا».

وعزت المؤسسة جزءاً كبيراً من هذا النمو إلى ودائع قابلة للاسترداد بلغت نحو 2.9 مليار دولار، وردت من مصدر لم يُكشف عن هويته.

وأثار هذا التمويل تساؤلات إضافية بشأن طبيعة علاقات «ميغاسبييد» مع الشركات الصينية.

وفي تطور أحدث، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه في مطلع عام 2025 أبلغت أليس هوانغ وشريكها التجاري كانغ وي المستثمرين بأنهما «لا يواجهان أي مشكلة في تأمين وحدات معالجة الرسومات»، كما أشادا بشركة «علي بابا» بوصفها عميلاً لمشروع جديد لمركز بيانات.

ما الذي تحقق فيه السلطات الأميركية بشأن «إنفيديا» والصين؟

تحقق السلطات الأميركية، بما فيها وزارتا التجارة والعدل، فيما إذا كانت شركة «ميغاسبييد» قد ساعدت شركات صينية في الحصول على معالجات متطورة من «إنفيديا»، وما إذا كان ذلك يشكل انتهاكاً للقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأميركية.

وكانت الشركة قد نفت، في ديسمبر (كانون الأول) 2025، نقل الرقائق بصورة غير قانونية، وأعلنت أنها تعتزم التعاون مع السلطات الأميركية في التحقيق.

الكونغرس الأميركي يطلب إحاطة مغلقة من جينسن هوانغ

وطلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب الأميركي، ينتمون إلى «الحزب الجمهوري»، عقد إحاطة مغلقة مع جينسن هوانغ في 18 نوفمبر، لمناقشة اتصالاته بأليس هوانغ، والإجراءات التي تتخذها «إنفيديا» لحماية نفسها من التهديدات الأجنبية.