«الصوت الأميركي الوحيد الذي نسمعه في بلداننا هو صوت الرئيس دونالد ترمب»؛ بهذه العبارة لخَّص السيناتور الديمقراطي آندي كيم ما سمعه من حلفاء الولايات المتحدة في «منتدى هاليفاكس للأمن الدولي» الذي عُقد أخيراً في كندا. وكان كيم ضمن وفد من الحزبين الرئيسيَّين الأميركيين توجَّه ليطمئن شركاء بلاده بأن الكونغرس، الذي يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسيه في يناير (كانون الثاني)، سيكون أكثر تمسكاً بالتحالفات الأميركية. لكن الأسئلة التي تلقّاها الوفد كانت أكثر تحديداً؛ فتايوان تنتظر صفقة سلاح، والأوروبيون يريدون استئناف المساعدات لأوكرانيا، والكنديون يطلبون تفسيراً لقيود فرضها «البنتاغون» على العلاقة مع أقرب حلفاء واشنطن.

إحدى جلسات «منتدى هاليفاكس للأمن الدولي» في هاليفاكس بكندا (أ.ب)

وأقرَّ السيناتور الديمقراطي تيم كين، في حديث إلى صحيفة «واشنطن بوست»، بأن المشرِّعين قد يعجزون عن تغيير سلوك الرئيس دونالد ترمب، لكنه توقع أن يعبِّر الكونغرس بصوت «أعلى وأقوى» عن قيمة التحالفات. وتختصر عبارته المسافة بين ما يعد به الديمقراطيون وما ينتظره الحلفاء. فالفوز برئاسة اللجان يمنحهم سلطة تحديد ما يخضع للمساءلة، والتحكم بجدول التصويت يتيح لهم التفاوض على ما يُموَّل. أما إلزام الرئيس بتغيير قرار اتخذه فيتوقف، في ملفات عدة، على عدد الجمهوريين المستعدين للتصويت معهم.

ما الذي ينتظره الحلفاء؟

وبحسب تقرير للصحيفة، سأل نائب وزير خارجية تايوان، مينغ تشي تشين، الوفد الأميركي ما إذا كان دعم الجزيرة لا يزال يحظى بإجماع الحزبين، بعد لقاء الرئيس ترمب مع نظيره الصيني شي جينبينغ. ولدى تايبيه مقياس لهذا الدعم، هو مصير صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار أخَّرتها الإدارة منذ مطلع العام. وتوقَّع مشرِّعون في هاليفاكس أن يقرَّ الكونغرس تشريعاً يُلزم الإدارة بدعم تايوان وأوكرانيا. واقترح كين إدراج تمويل كييف في مشروع يتضمَّن أولويات يريدها ترمب، بحيث يصبح على الرئيس، إذا استخدم «الفيتو»، أن يضحّي ببنود تفاوض هو نفسه للحصول عليها.

فالأوروبيون يعرفون حدود هذه المساومة، بعدما أخَّرت الإدارة إنفاق أموال أقرَّها الكونغرس لكييف، ثم استخدم ترمب صلاحية الإعفاء الواردة في قانون للعقوبات على روسيا لتعليق معظم تدابيره، بعد شهر من إقراره بغالبية واسعة. وجاءت دعوته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في فلوريدا الشهر المقبل، من دون اشتراط وقف لإطلاق النار، لتذكِّر الحلفاء بأن الرئيس يحتفظ بحرية تقديم مبادرة دبلوماسية لموسكو مهما بلغ التأييد لأوكرانيا في الكونغرس.

السيناتور الديمقراطي تيم كين يتحدث أمام مبنى الكابيتول يوم 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي كندا، وجد المشرِّعون أنفسهم يشرحون لحلفائهم مذكرةً لوزير الدفاع بيت هيغسيث، فرض فيها قيوداً جديدة على التعاون الدفاعي مع أوتاوا. وقال السيناتور مايك راوندز، الجمهوري الوحيد الذي شارك في الوفد الأميركي، إنهم ما زالوا يحاولون تبيّن نطاقها. وفهم راوندز أن القيود تتناول لقاءات غير رسمية، بينها مؤتمرات وأنشطة أكاديمية يشارك فيها عسكريون من البلدين. وأكد «البنتاغون» استمرار تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية (نوراد). ورغم أن الوفد استطاع طمأنة أوتاوا إلى استمرار التعاون اليومي، فإن تفسير ما يحتاج من اتصالات العسكريين إلى إذن مسبق بقي في يد الوزارة التي أصدرت المذكرة.

من يملك أصوات التمويل؟

وأبدى راوندز استعداداً لتقييد توسُّع ترمب في استخدام الرسوم الجمركية، ليكتسب موقفه أهميةً إضافيةً مع اقتراح الإدارة رسوماً جديدة على 14 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي واليابان، إلى جانب الصين. وبالنسبة إلى الديمقراطيين، يفتح موقفه باب التفاوض مع جمهوريين يعترضون على إخضاع الحلفاء أيضاً لهذه السياسة. غير أن تجاوز «فيتو رئاسي» على أي تشريع يقيّد الرسوم، يتطلب أكثرية الثلثين في كلّ من المجلسين.

وتبدو المساومة أقرب إلى نتيجة في «البنتاغون»، حيث تحتاج الإدارة إلى موافقة الكونغرس على طلب دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار. ويتفاوض مشرِّعون بالفعل على ربط التمويل بقيود على الإنفاق على الحرب مع إيران، ويدرس آخرون قطع تمويل العمليات التي تستهدف مشتبهين بتهريب المخدرات في أميركا اللاتينية. وعرض راوندز مقايضة زيادة الإنفاق الدفاعي بقبول أولويات ديمقراطية، بينها منع تغيير اسم وزارة الدفاع إلى «وزارة الحرب».

وساعد راوندز في ترتيب لقاءات مغلقة بين مشرِّعين ديمقراطيين ونائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ، غاب عنها هيغسيث بعدما توترت علاقته بهم. وقال مسؤول في «البنتاغون» إن كبار مسؤولي الوزارة عقدوا أكثر من 130 اجتماعاً مع المجلسين خلال شهرين للدفاع عن طلب الموازنة. وتلك أول إشارة عملية إلى ما قد يتغيَّر في العامين الأخيرين من الولاية. فحيث يحتاج ترمب إلى المال، بدأ ممثلوه التفاوض حتى قبل انتقال الغالبية إلى الديمقراطيين. وما سيراقبه الحلفاء في يناير (كانون الثاني) هو أيّ شروط سيقبلها البيت الأبيض ثمناً للحصول على الأصوات.