أنهت السوق السعودية تعاملات الأحد على ارتفاع، مع صعود مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 10009 نقاط، مضيفاً 86 نقطة، في أول إغلاق فوق مستوى 10 آلاف نقطة منذ تراجعه دونه خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت المكاسب وسط تحسُّن أداء الأسهم القيادية، في حين سجَّلت السيولة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2026، إذ بلغت قيمة التداولات نحو مليارَي ريال، في مؤشر على استمرار حذر المستثمرين رغم صعود السوق.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي» 1.1 في المائة، وصعد «الأهلي السعودي» 1 في المائة، بينما زاد سهم «أرامكو السعودية» 0.4 في المائة.

وتصدّر «أمانة للتأمين» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 7.8 في المائة، تلاه «الوطنية» بنسبة 7.6 في المائة، ثم «جي آي جي» بنسبة 6.3 في المائة. كما ارتفعت أسهم «بترو رابغ»، و«الجوف»، و«بي سي آي»، و«بنان»، و«سلامة»، و«الخليجية العامة» بنسب تراوحت بين 5 و6 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم «بدجت السعودية»، و«جاهز»، و«ساكو»، و«الخزف السعودي» بنسب تراوحت بين 2 و4 في المائة.