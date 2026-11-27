ارتفعت أسعار النحاس بقوة، الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب يومية لها منذ يناير (كانون الثاني)، مع تعافي أسواق الأسهم العالمية من موجة بيع حادة غذّتها المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 4.78 في المائة إلى 12.439.50 دولار للطن المتري، وفق «رويترز».

كما أغلق عقد النحاس الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعاً بنسبة 5.51 في المائة إلى 93.660 يوان (14.075.11 دولار) للطن.

وسجل النحاس القياسي في لندن ارتفاعاً بلغ 6.45 في المائة خلال التداولات، فيما قفز عقد شنغهاي بنسبة وصلت إلى 7.05 في المائة، محققين أكبر مكاسبهما خلال جلسة واحدة منذ أواخر يناير.

وكان النحاس يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية في كلتا البورصتين، رغم عمليات البيع المكثفة التي شهدها في وقت سابق من الأسبوع، مع اتجاه عقد بورصة لندن لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ستة أسابيع متتالية.

وارتفع النحاس، وهو معدن أساسي في مجالات التحول إلى الكهرباء ومراكز البيانات، مع استقرار أسواق الأسهم العالمية بعد موجة بيع شهدتها خلال الشهر الحالي بسبب المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع إغلاق بورصة وول ستريت الخميس بمناسبة عطلة عيد الشكر، ارتفعت الأسهم الآسيوية وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 3 في المائة.

وفي الصين، سجل مؤشر شنغهاي المركب أكبر مكاسبه في عامين، فيما قفز مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، بنحو 15 في المائة.

ومما عزز معنويات الأسواق أيضاً، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أسرع وتيرة نمو خلال خمسة أشهر، رغم تفاوت الأداء بين القطاعات، مع تسجيل أرباح قوية بشكل خاص في قطاعي الإلكترونيات والمعادن غير الحديدية.

لكن تحسن الإمدادات يشكل عاملاً ضاغطاً على الأسعار. فقد ارتفعت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن منذ منتصف أكتوبر، في حين لا يزال الفارق السعري بين النقدي وعقود الأشهر الثلاثة في حالة «كونتانغو»، أي أن أسعار العقود الآجلة أعلى من الأسعار الفورية.

وتسهم العلاوات السعرية المرتفعة في الصين في جذب المعدن من المخزونات التي جُمعت تحسباً لفرض رسوم جمركية أميركية، ما قد يخفف من شح الإمدادات لدى أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

وبلغت علاوة يانغشان، التي تعد مؤشراً على الطلب الصيني على واردات النحاس، والعلاوة المحلية، 320 دولاراً و2300 يوان للطن على التوالي، الخميس. ورغم تراجعهما الحاد عن مستوياتهما القياسية المسجلة مؤخراً، فإنهما لا تزالان مرتفعتين.

ومع ذلك، استمرت حالة «الباكورديشن» في بورصة شنغهاي، إذ جرى تداول عقد يناير الأكثر نشاطاً بسعر يقل 2320 يواناً للطن عن عقد ديسمبر.

واستفاد القصدير، المستخدم أيضاً في الإلكترونيات وسلاسل الإمداد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من تعافي أسهم التكنولوجيا. وقفز سعره القياسي في بورصة لندن بنسبة وصلت إلى 7.84 في المائة، فيما ارتفع عقد القصدير الأكثر نشاطاً في شنغهاي بنسبة بلغت 8.72 في المائة.

أما الزنك، فسجل مكاسب أيضاً بعدما أعلنت شركة «نيرستار»، المملوكة لمجموعة «ترافيغورا»، أنها ستوقف الإنتاج في مصهرها بمدينة بوديل الهولندية اعتباراً من 30 نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفع الزنك في بورصة لندن بنسبة 2.80 في المائة، وقفز في شنغهاي بنسبة 3.64 في المائة.

وفي بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 1.64 في المائة، والنيكل بنسبة 0.82 في المائة، والرصاص بنسبة 0.43 في المائة.

وفي شنغهاي، صعد النيكل بنسبة 3.37 في المائة، والألمنيوم بنسبة 2.43 في المائة، والرصاص بنسبة 1.51 في المائة.