خلافات حادة حول موازنة الاتحاد الأوروبي وقرض أوكرانيا مع اقتراب مهلة نهاية العام

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتحدث إلى الصحافيين لدى وصوله للمشاركة في اجتماع خاص للمجلس الأوروبي لمناقشة الموازنة في بروكسل (أ ف ب)

واجه قادة الاتحاد الأوروبي صعوبة، يوم الخميس، في تجاوز خلافات جوهرية بشأن الموازنة طويلة الأجل للتكتل، والتوصل إلى اتفاق على قرض جديد بقيمة 49 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية في العام المقبل.

وخلال قمة في بروكسل، دعا بعض القادة إلى تشديد الإنفاق وتقليص النفقات، فيما دافع آخرون عن السياسات التقليدية التي تستحوذ على أجزاء كبيرة من الموازنة. ويرغب معظم القادة في توفير تمويل إضافي للأولويات الجديدة المهمة، إلى جانب مساعدة أوكرانيا مع اقتراب الحرب من دخول عامها الخامس، وفق «رويترز».

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في تصريحات عكست بعض أوجه التناقض في المواقف الأوروبية: «تحتاج أوروبا إلى أوضاع مالية متينة. لا يمكننا، ولا ينبغي لنا، تحمّل مزيد من الديون. وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة من المهام التي يتعين علينا تنفيذها بشكل موثوق».

وأضاف للصحافيين: «يجب أن تكون الأولويات اقتصاداً مزدهراً، وسوقاً داخلية قادرة على تحقيق كامل إمكاناتها، ودفاعاً أقوى».

موازنة أصغر من الموازنات الوطنية لكنها تثير خلافات واسعة

تعكس حزمة الإنفاق المشتركة الجديدة طموحات الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية. ورغم أن حجمها أصغر مقارنة بالموازنات الوطنية، فإنها تموَّل في معظمها من مساهمات الدول الأعضاء الـ27، وفقاً لحجم اقتصاداتها.

وقد تتراوح موازنة الاتحاد للفترة 2028-2034 بين 1 و1.2 في المائة من إجمالي الدخل القومي، إلا أن احتمال إخفاق القادة في تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام بات يتزايد.

وتُعد ألمانيا واحدة من مجموعة مهمة من الدول التي تُعرف باسم «المساهمين الصافين»، أي الدول التي تدفع إلى الموازنة أكثر مما تسترده من مخصصاتها، إلى جانب النمسا وهولندا والسويد وغيرها.

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن، لدى وصوله إلى القمة: «يجب تحديث الموازنة وتقليص حجمها إذا أردنا التوصل إلى اتفاق». وأضاف: «أنا مستعد لخوض هذا الماراثون، سواء انتهى اليوم أو غداً أو في وقت ما خلال ديسمبر (كانون الأول)».

الدفاع عن الدعم الزراعي وتمويل البنية التحتية

في المقابل، تدافع مجموعة كبيرة من الدول، بقيادة فرنسا وإيطاليا، وتُعرف باسم «أصدقاء التماسك»، بقوة عن المخصصات المالية التي تدعم المزارعين وتموّل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء الأقل ثراءً، بهدف مساعدتها على اللحاق بمستويات الاتحاد الأوروبي.

وتستحوذ كل من السياسة الزراعية وسياسة التماسك على نحو ثلث الموازنة.

وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، وهو ملياردير: «يتعلق التماسك بتوفير مستوى معيشة متقارب في مختلف المناطق». وأضاف: «ليس لدينا طريق سريع يصلنا بالنمسا، للأسف، وعلينا بناء مستشفياتنا».

ودعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي يترأس قمة قد تمتد إلى يوم الجمعة، القادة إلى التعامل مع النقاش «بعقل منفتح ونهج بنّاء وروح من التسوية».

وقال إن التوصل إلى اتفاق مطلوب «بحلول نهاية هذا العام. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى إجماع». ويسعى كوستا إلى تأمين اتفاق بشأن حجم الموازنة، وكيفية توزيع الأموال بين أولوياتها، وسبل توفير إيرادات من مصادر أخرى.

وكان كوستا قد اقترح، الأسبوع الماضي، فرض ضريبة على الخدمات الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، تُفرض على عائدات الإعلانات عبر الإنترنت والأموال التي تجنيها الشركات من بيانات المستخدمين، وقد تدر نحو 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) سنوياً.

ولن يشكل عدم التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن كارثة؛ إذ سيجتمع القادة مجدداً يومي 18 و19 ديسمبر.

أوكرانيا ومعضلة الموازنة الأوروبية

تشكل أوكرانيا جزءاً أساسياً من معادلة الموازنة؛ إذ تتضمن حزمة الإنفاق المقترحة مخصصات بقيمة 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) للحكومة في كييف على مدى سبع سنوات. ويتعين على القادة أيضاً البت في القرض الجديد، وتحديد ما إذا كان ينبغي تحميل الموازنة تكاليف خدمته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدَّد ميرتس بعرقلة الاتفاق على الموازنة، ما لم تقدم جميع الدول الأعضاء، «من دون استثناء»، التزاماً جماعياً بدعم أوكرانيا.

وتعارض بلغاريا والتشيك والمجر وسلوفاكيا استخدام الأموال لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وكرر ميرتس تحذيره يوم الخميس، قائلاً: «سنتحدث عن هذا الأمر بإسهاب خلال محادثات ثنائية».

لكن بابيش أصر على أن «تمويل أوكرانيا يجب أن يُناقش بصورة منفصلة»، مشدداً على أن الأولوية الأوروبية يجب أن تكون «حياة مواطنينا».

وقبل نحو عام، أقر قادة الاتحاد الأوروبي قرضاً بقيمة 90 مليار يورو (99 مليار دولار) لتغطية معظم احتياجات الحكومة الأوكرانية على مدى عامين. لكن الهجمات الروسية المكثفة على البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت التجارة عبر البحر الأسود، تزيد الضغوط على الوضع المالي لأوكرانيا.

وتعتزم المفوضية الأوروبية مجدداً جمع أموال القروض من أسواق رأس المال، مع تخصيص 20 مليار يورو (22 مليار دولار) للاقتصاد، و25 مليار يورو (27 مليار دولار) للقوات المسلحة.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص أموال لأوكرانيا ضمن موازنته ستجعل كييف «أقل ميلاً إلى الانخراط في عملية سلام وأكثر تصميماً على مواصلة الحرب».