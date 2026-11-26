استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة دفع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام، مع تعزيز بيانات التضخم الأميركية الساخنة التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وربما مجدداً في مطلع عام 2027.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3580.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، دون تغير يُذكر، بعدما هبط لفترة وجيزة خلال تعاملات الأربعاء إلى ما دون مستوى 3500 دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2025. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.2 في المائة إلى 3578.70 دولار للأونصة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاستاي لايف»، إن المستثمرين يعمدون إلى تغطية مراكز البيع على المكشوف قبل عطلة أميركية رئيسية، وهو ما يفسر تحركات الأسعار خلال تعاملات الخميس. وأضاف أن الذهب لا يزال يتعرض لعمليات بيع بهدف توفير السيولة النقدية، في ظل بيئة تتسم بحساسية مرتفعة تجاه معنويات المستثمرين وتزايد العزوف عن المخاطرة.

وجاءت الضغوط على الذهب بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية، بالتزامن مع تسارع التضخم خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ما عزز رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم مرة أخرى في مطلع 2027. وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر.

كما أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي واصل التوسع بوتيرة طفيفة إلى معتدلة في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ظل التضخم مرتفعاً، مع تسجيل مستويات التوظيف زيادة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد، ويشكل عاملاً ضاغطاً على أسعاره.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1 في المائة إلى 41.64 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.6 في المائة إلى 1301.33 دولار، فيما زاد البلاديوم 2.1 في المائة إلى 880.50 دولار للأونصة.

وفي سياق أوسع للأسواق، استعادت الأسهم الآسيوية بعض مكاسبها، الخميس، بعد تعافي «وول ستريت» من خسائر حادة خلال الجلسة السابقة، إلا أن المخاوف المتعلقة بتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حدّت من تحسن المعنويات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأربعاء، عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف 14 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، مواصلاً نهجه الحمائي رغم الخسائر التي تكبدها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.