ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام في منطقة الخليج، بعد تقارير إيرانية عن إصابة ناقلتين نفطيتين بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو 0.1 في المائة، إلى 94.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 84.03 دولار. ولن تُسجل تسوية لخام غرب تكساس، الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وكان برنت قد أنهى تعاملات الأربعاء مرتفعاً 3.5 في المائة، فيما صعد خام غرب تكساس 2 في المائة، عقب إعلان الحوثيين، المدعومين من إيران، تنفيذ هجمات استهدفت مصفاة رأس تنورة في السعودية والحي المالي في الرياض.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية بأن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران داخل «منطقة محظورة» في المضيق، نقلاً عن بيان للجيش الإيراني. وجاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية وانفجرتا في المضيق، الأربعاء.

وقال دانيال هاينز، المحلل لدى بنك «إيه إن زد»، إن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يهدد بوقف تعافي تدفقات النفط الذي تحقق خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن صادرات النفط الخام من الخليج العربي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تتحرك في اتجاه تنازلي.

وتتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى اجتماعات تحالف «أوبك بلس»، المقرر عقدها في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سيبحث الوزراء سياسة الإنتاج لعام 2027، وسط تحديات تتعلق بموازنة مستويات الإمدادات، بعد خروج الإمارات من التحالف، إلى جانب ضغوط من العراق وكازاخستان لرفع التقديرات المعتمدة لقدراتهما الإنتاجية من النفط.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل، وهو ما قدم دعماً إضافياً للأسعار، إذ جاءت الزيادة الفعلية أقل من المتوقع.