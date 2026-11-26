رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة، الخميس، مستأنفاً دورة التشديد النقدي، بالتزامن مع تحسين توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2027 إلى أعلى مستوى في ست سنوات، مدفوعاً بطفرة صادرات أشباه الموصلات واستمرار الضغوط التضخمية.

وصوّت خمسة أعضاء مقابل اثنين في لجنة السياسة النقدية المكونة من سبعة أعضاء، لصالح رفع سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وجاء القرار متوافقاً مع توقعات 32 من أصل 34 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم.

ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الحالي إلى 3.9 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.3 في المائة، كما عدّل توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.1 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في تقديراته الصادرة في أغسطس (آب)، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2021.

وقال بايك يون مين، المحلل لدى «كيوفو سيكيوريتيز»، إن التصويت المنقسم على قرار رفع الفائدة، إلى جانب تقارب توقعات أعضاء البنك بشأن مستويات الفائدة المستقبلية بين 3.25 و3.75 في المائة، يعكسان توازناً دقيقاً داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مسار التشديد المقبل.

محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي شين هيون سونغ يصل لإلقاء كلمة خلال مؤتمر صحافي، عقب قرار البنك رفع سعر الفائدة (رويترز)

ضغوط تضخمية مستمرة

وأظهرت التوقعات الفصلية لأعضاء مجلس السياسة النقدية تبايناً شبه متساوٍ بشأن مستوى الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة، إذ تراوحت تقديراتهم بين 3.25 و3.5 و3.75 في المائة.

واعتبر بايك أن التغيير في صياغة بيان السياسة النقدية يشير إلى أن دورة رفع الفائدة الحالية قد تنتهي بعد زيادة واحدة أو اثنتين إضافيتين، مجدداً توقعاته برفع جديد في الربع الأول من عام 2027.

وغيّر البنك في بيانه الصادر هذا الشهر صياغته بشأن قراراته المقبلة، مشيراً إلى أنه سيحدد «توقيت» الزيادات الإضافية، بعدما كان يتحدث سابقاً عن تحديد «التوقيت والوتيرة»، وهو ما قد يعكس اقتراب دورة التشديد من نهايتها.

وفي المقابل، خفّضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، الحساسة لتغيرات السياسة النقدية، مكاسبها، لتتراجع 0.18 نقطة إلى 103.83 نقطة بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش.

كما رفع البنك توقعاته للتضخم خلال عام 2027 إلى 2.4 في المائة، مقارنة بـ2.3 في المائة سابقاً، ليظل أعلى من مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وقال محافظ البنك المركزي شين هيون سونغ، خلال مؤتمر صحافي في سيول، إن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة إلا بحلول العام الذي يلي العام المقبل، مضيفاً أن التحرك الاستباقي يتيح تقليل الحجم الإجمالي للتشديد النقدي المطلوب.

وأوضح أن استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج والسلع الوسيطة يمثل المحرك الرئيسي لاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه الطلب المحلي القوي.

ويُعد قرار الخميس ثالث زيادة لأسعار الفائدة ينفذها البنك المركزي الكوري الجنوبي هذا العام، بعد زيادتين متتاليتين في يوليو (تموز) وأغسطس، لترتفع الزيادة التراكمية إلى 75 نقطة أساس.

ويتوقع محللون أن ينفذ البنك زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2027، لترتفع الفائدة إلى 3.5 في المائة، قبل تثبيتها خلال بقية العام.

ويأتي تشديد السياسة النقدية في رابع أكبر اقتصاد آسيوي مع تسجيل نمو أقوى من المتوقع خلال عام 2026، بدعم من الطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات. وفي الوقت نفسه، يواجه صانعو السياسة النقدية تحديات تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار العقارات وبقاء التضخم العام فوق مستهدف البنك المركزي، ما يعزز الحاجة إلى مواصلة الحذر في إدارة السياسة النقدية.