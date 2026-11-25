اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على 14 من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لمواجهة ما تصفه بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية الهيكلي، في خطوة تستهدف إعادة بناء منظومة الحماية التجارية الأميركية، وتهدد بتجديد التوترات مع الصين، التي ستواجه أعلى الأعباء الجمركية بين الشركاء المستهدفين.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي الرسوم المقترحة عقب استكمال تحقيق استمر ثمانية أشهر، بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، وشمل 16 شريكاً تجارياً، من بينهم حلفاء رئيسيون لواشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فيما استُبعدت المكسيك والنرويج من المقترحات في الوقت الراهن.

وبينما أكدت واشنطن التزامها بالسقوف الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية مع شركائها، حذَّرت بكين من تداعيات التصعيد، بينما تراجعت الأسهم العالمية تحت وطأة المخاوف التجارية وانحسار موجة الصعود التي قادتها أسهم الذكاء الاصطناعي.

رسوم متفاوتة حسب الدول

وقال مسؤول أميركي كبير إن الرسوم المقترحة تستهدف السلع المستوردة من الصين وبنغلاديش وكمبوديا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلاند وفيتنام، على أن تُنشر المعدلات التفصيلية في السجل الفيدرالي الأميركي، وفق «رويترز».

وأضاف أن التحقيق خلص إلى أن كل واحد من هؤلاء الشركاء يسهم، من خلال إجراءات وسياسات وممارسات مختلفة، في خلق فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية والتصنيع أو استدامته، على نحو تعده واشنطن غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأميركية أو يقيدها.

ويُعرّف مكتب الممثل التجاري الأميركي فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي بأنه تشجيع الإنتاج والقدرات التصنيعية بمعزل عن واقع الطلب ومبادئ السوق، بما في ذلك استخدام السياسات الصناعية والإعانات الحكومية والمكونات المستوردة من اقتصادات لا تعمل وفق آليات السوق.

وأكد المسؤول أن الرسوم الجديدة لن تتجاوز السقوف المتفق عليها في الاتفاقات التجارية التي تفاوضت بشأنها إدارة ترمب، بما يشمل سقفاً يبلغ 15 في المائة للاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، و19 في المائة لماليزيا.

وفي المقابل، لم تستكمل دول عدة، من بينها الهند وفيتنام، اتفاقاتها التجارية مع واشنطن. وتبلغ الرسوم المقترحة على المنتجات الفيتنامية 20 في المائة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إعلانه التعريفات العالمية للمرة الأولى عام 2025 (أ.ب)

وتتوقع الإدارة الأميركية أن تدفع الإجراءات الجديدة نحو استكمال مزيد من الاتفاقات التجارية، ربما خلال قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في ميامي خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

التنفيذ المحتمل في يناير

لن تدخل الرسوم المقترحة حيز التنفيذ فوراً، إذ ستخضع لفترة من المشاورات العامة وتلقِّي التعليقات، إلى جانب عقد جلسة استماع قبل إقرارها، مما قد يؤجل تطبيقها إلى يناير (كانون الثاني) المقبل، حسب المسؤول الأميركي.

وأضاف أن مكتب الممثل التجاري لا يزال يراجع نتائج التحقيقات المتعلقة بالمكسيك والنرويج، دون تحديد جدول زمني لاستكمالها.

وأطلع مسؤولون أميركيون لجاناً في الكونغرس على التغييرات مساء الثلاثاء، كما جرى إخطار الشركاء التجاريين المعنيين.

وفي بانكوك، قالت وزارة التجارة التايلاندية إن الرسوم الأميركية المعلنة ستكون أولية ولن تدخل حيز التنفيذ مباشرةً، مشيرةً إلى احتمال تحديدها عند مستويات مرتفعة قابلة للتعديل لاحقاً.

إعادة بناء الحواجز الجمركية

وتمثل الإجراءات الجديدة جزءاً من جهود إدارة ترمب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية العالمية التي أطلقتها تحت مسمى رسوم «يوم التحرير»، وأبطلتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) الماضي.

وأطلقت واشنطن تحقيق فائض الطاقة الإنتاجية في مارس (آذار)، بالتزامن مع تحقيق منفصل بشأن ضعف إنفاذ القوانين المناهضة للعمل القسري، شمل 59 دولة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن الرسوم الجديدة المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية لن تُضاف إلى الرسوم البالغة 10 أو 12.5 في المائة، التي فرضتها الإدارة في يوليو (تموز) الماضي على مجموعة أوسع من الشركاء التجاريين بموجب التحقيق المتعلق بالعمل القسري.

وتتهم واشنطن الصين بأنها أكبر مصدر لفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية عالمياً، معتبرة أن إنتاجها يغرق الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من السلع.

كما يستهدف التحقيق جزئياً الاستثمارات الصينية في دول جنوب شرقي آسيا، خصوصاً فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لتصنيع سلع موجهة إلى السوق الأميركية وتجاوز الرسوم المفروضة سابقاً على المنتجات الصينية.

وتواجه الإدارة الأميركية، في المقابل، تحديات داخلية، بعدما أسهمت الرسوم الجمركية جزئياً في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس»، عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن 62 في المائة من المشاركين يؤيدون جهود إلغاء الرسوم.

مشاة يمرون أمام شاشات تعرض حركة الأسهم في تايوان (إ.ب.أ)

الصين تواجه أعلى الأعباء الجمركية

وستواجه الصين أعلى الأعباء الجمركية بين الشركاء الـ14، إذ ستُضاف الرسوم المقترحة البالغة 20 في المائة إلى رسوم بنحو 25 في المائة فُرضت خلال ولاية ترمب الأولى.

وأكد المسؤول الأميركي أن الإجراءات ستظل ضمن سقف الرسوم البالغ 20 في المائة، المتفق عليه بالنسبة إلى الرسوم المفروضة خلال ولاية ترمب الثانية، بموجب الهدنة التجارية مع بكين، المقرر انتهاؤها في 10 يناير المقبل.

وأوضح أن الرسوم المقترحة لن تشمل واردات صينية بقيمة نحو 30 مليار دولار، تدرس واشنطن خفض الرسوم المفروضة عليها ضمن آلية «مجلس التجارة» الثنائي.

ويعمل البلدان على تخفيضات جمركية متبادلة تشمل سلعاً غير استراتيجية بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الجانبين.

وقال المسؤول إن واشنطن لا تتوقع اتخاذ بكين إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجديدة، مضيفاً: «نعلم أنهم لا يحبذون هذه الإجراءات، لكننا نسعى إلى الاستقرار مع الصين، والصين تسعى إلى الاستقرار معنا».

وأشار إلى أن اجتماع ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الأسبوع الماضي، كان إيجابياً للغاية، لافتاً إلى إحراز تقدم خلال الأيام الأخيرة بشأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة الصينية.

كان التصعيد الجمركي المتبادل خلال عام 2025 قد دفع الرسوم إلى مستويات بلغت 145 في المائة في إحدى مراحله، قبل التوصل إلى هدنة تجارية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

بكين ترفض الاتهامات الأميركية

وحذرت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية جديدة، داعيةً إلى الحفاظ على التطور المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسوية الخلافات عبر المشاورات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي: «حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية لا تخدم مصالح أحد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف الاتهامات المتعلقة بفائض الطاقة الإنتاجية بأنها تقوم على «فرضية زائفة» وتشكل «ذريعة للتلاعب السياسي»، فيما تتمسك بكين بموقفها القائل إن قوة صادراتها تعكس مزاياها التنافسية.

ودعا غو الجانبين إلى تنفيذ التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين.

وكان شي قد أشاد الأسبوع الماضي باستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة وتحسنها، خلال لقائه ترمب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن الصينية، فيما يُنتظر أن يلتقي الرئيسان مجدداً خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

الأسواق العالمية تحت الضغط

وانعكست المخاوف من التصعيد التجاري على الأسواق المالية، إذ تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة خلال التعاملات الصباحية الأوروبية، متأثراً بهبوط الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 3.2 في المائة.

وأظهرت الأسهم الأوروبية تماسكاً نسبياً، مرتفعة 0.5 في المائة، فيما صعدت أسهم شركات السيارات بنسبة 2.4 في المائة، بعدما لامست خلال الأسبوع أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، وعقود «ناسداك» بنسبة 1.9 في المائة، وسط تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا.

وكان مؤشر «ناسداك» قد خسر 1.5 في المائة، الثلاثاء، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 5.9 في المائة، متخلياً عن جانب من مكاسبه عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بينما تراجع سهم «أنثروبيك» بنسبة 6.5 في المائة، ليهبط دون سعر طرحه العام الأولي.

وقال محللون لدى بنك «آي إن جي» إن التطورات تؤكد أن الحماية التجارية الأميركية أصبحت أكثر صعوبة في التراجع عنها، رغم تغير الأسس القانونية لفرض الرسوم.

مخاوف التضخم والفائدة

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13 في المائة إلى 103.97 نقطة، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي قد يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع اليورو إلى 1.0946 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3081 دولار، فيما بلغ سعر صرف العملة اليابانية 159.3 ين للدولار.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.898 في المائة، فيما تراجع نظيره الألماني إلى 3.235 في المائة، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

وفي أسواق الطاقة، انخفض خام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 90.56 دولار للبرميل، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، إثر تقارير عن هجمات جديدة على سفن في مضيق هرمز ومحيطه.

وتواجه الأسواق بذلك مزيجاً من المخاطر التجارية والنقدية والجيوسياسية، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج المشاورات بشأن الرسوم المقترحة، ومصير الهدنة التجارية الأميركية - الصينية، خصوصاً مع احتمال تزامن دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مع انتهاء الهدنة في يناير المقبل.