أظهرت دراسة حديثة قادها باحثون من جامعة جورجيا الجنوبية في الولايات المتحدة أن البالغين المصابين بأمراض القلب، ممن ينامون 9 ساعات أو أكثر يومياً، أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة.

وعلى الرغم من أن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر ضروري للصحة الجيدة، فإن النوم لفترات طويلة بشكل غير معتاد قد يكون مؤشراً على وجود مشكلات صحية أخرى لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، وفق نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية «بلوس وان»، والتي بحثت في العلاقة بين مدة النوم ومعدلات الوفاة لدى أكثر من 3 آلاف شخص بالغ في الولايات المتحدة.

وحلل الباحثون بيانات من «المسح الوطني للمقابلات الصحية» لعام 2004، وهو مسح صحي شمل ما يقرب من 95 ألف شخص. وقد ركز الباحثون على 3287 بالغاً لديهم تاريخ مرضي مع أمراض القلب. وبوصفه جزءاً من المسح، سُئل المشاركون عن عدد الساعات التي ينامونها عادةً خلال فترة 24 ساعة.

قسّم العلماء المشاركين إلى 3 مجموعات بناءً على مدة نومهم: 6 ساعات أو أقل، ومن 7 إلى 8 ساعات، و9 ساعات أو أكثر. ثم راجعوا السجلات الوطنية للوفيات لتحديد عدد الأشخاص الذين تُوفوا بحلول نهاية عام 2019، وأسباب وفاتهم. لكن معرفة كيفية وتوقيت وفاة هؤلاء الأشخاص لم تكن سوى جزء من الصورة الكاملة؛ فإذا ارتفعت معدلات الوفاة في إحدى مجموعات النوم، فهل يعود ذلك إلى كونهم أكبر سناً أو إلى معاناتهم من مشكلات صحية إضافية؟

وللتحقق من وجود صلة لمدة النوم، كان على الفريق البحثي الأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى، مثل العمر، وما إذا كانوا يدخنون أو يتناولون الكحول، وما إذا كانوا يعانون من حالات طبية أخرى. وعلى مدار فترة الدراسة التي امتدت 15 عاماً، تُوفي ما يقرب من نصف المشاركين؛ إذ تُوفي نحو 17 في المائة منهم لأسباب تتعلق بأمراض القلب، في حين تُوفي 33 في المائة لأسباب أخرى. وقد لُوحظت فروق واضحة بناءً على مدة نوم الأفراد.

وحتى بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى، وُجد أن الأشخاص الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر يومياً كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة لأي سبب بنسبة 51 في المائة، وأكثر عرضة لخطر الوفاة لأسباب تتعلق بأمراض القلب بنسبة 53 في المائة، مقارنةً بأولئك الذين ينامون ما بين 7 و8 ساعات.

ووفق نتائج الدراسة لم يرتبط النوم لمدة 6 ساعات أو أقل بزيادة ملحوظة في خطر الوفاة، في حين سُجّل أدنى مستوى للمخاطر المتوقعة لدى الأشخاص الذين ينامون ما بين 6 و7 ساعات يومياً.

وأفاد بيان نُشر الثلاثاء: «بناءً على ذلك، تدعم نتائجنا تفسير النوم لفترات طويلة بوصفه علامة على وجود ضعف صحي كامن، وليس كعامل مباشر مسبب للوفاة»، حيث يستعين الأطباء بمدة النوم لتحديد المرضى الذين قد يعانون من مشكلات صحية أخرى تستدعي إجراء فحوصات طبية إضافية.

ووفق الباحثين تتزايد القناعة بأن مدة النوم تُعدّ أحد عناصر صحة القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، لا تزال أهميتها التنبؤية لدى البالغين المصابين بأمراض القلب غير واضحة. وقد بحثنا في الروابط بين مدة النوم ومعدلات الوفيات بين البالغين في الولايات المتحدة المصابين بأمراض القلب.

ويضيف الباحثون: «ينبغي للدراسات المستقبلية -التي تستخدم مقاييس موضوعية ومتكررة للنوم- أن توضح ما إذا كانت فترات النوم الطويلة تعكس ضعفاً صحياً كامناً أو تطوراً لمرض ما لدى البالغين المصابين بأمراض القلب».