تتجه السعودية إلى مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، مع تقديرات ببلوغ الفرص الاستثمارية المتاحة نحو تريليون دولار خلال السنوات الثماني إلى العشر المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أمثالها منذ إطلاق «رؤية 2030»، لتغطي نحو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، مقارنة بـ17 في المائة قبل إطلاقها.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تجاوزت فيه الاستثمارات في المملكة 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) خلال عام 2025، وسط توجُّه لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.

جاءت هذه الأرقام والمؤشرات في ملتقى ميزانية 2027، الأربعاء، في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين للحديث عن أبرز إنجازات القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة.

ويأتي هذا الملتقى بعد إقرار مجلس الوزراء وثيقة الميزانية للعام المالي 2027، والتي تُقدّر النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، والإيرادات بـ1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مع عجز متوقع قدره 190.6 مليار ريال (50.8 مليار دولار).

يبدأ بعد قليل ملتقى ميزانية 2027 بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة؛ تابعوا البث المباشر. https://t.co/P6fLsQKluT — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) November 25, 2026

الإيرادات غير النفطية تغطي 37 % من الإنفاق

وأكَّد وزير المالية محمد الجدعان، أن المالية العامة للمملكة تتمتع بمرونة وقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية تغطي حالياً نحو 37 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، مقارنة بـ16 في المائة في سنوات سابقة، مما أسهم في الحد من تأثير تقلبات الإيرادات النفطية على الإنفاق الحكومي، وتعزيز استقراره، ورفع قدرة الحكومة على التخطيط على المدى المتوسط.وأوضح أن القدرات المؤسسية للمملكة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وانعكس على قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات والمتغيرات بكفاءة عالية، وسرعة اتخاذ القرارات، وتحليل السيناريوهات المختلفة، والاستفادة من الاستثمارات السابقة في البنية التحتية؛ بما يعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات.وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي واجه العديد من التحديات على مدى العقود الماضية، واستطاع الخروج منها بأكثر قوة، مبيناً أن الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل نمو في الناتج المحلي غير النفطي والاستهلاك واستثمارات القطاع الخاص، رغم التحديات العالمية والإقليمية، في ظل قدرة الحكومة على إدارة الأزمات والتعامل مع آثارها ودعم القطاع الخاص.

الجدعان في جلسة حوارية خلال انعقاد ملتقى ميزانية 2027 (واس)

البنية التحتية

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إيرادات المملكة غير النفطية ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها منذ إطلاق «رؤية 2030»، وأصبحت تغطي نحو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، مقارنة بنحو 17 في المائة قبل إطلاق «الرؤية»، في مؤشر على اتساع قاعدة الإيرادات وتنويع مصادرها.

وتطرق إلى التزام الصندوق الوطني للبنية التحتية بتقديم تمويلات تجاوزت قيمتها 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) لمشروعات تصل بحجم 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بما يعني استقطاب أكثر من 4 ريالات من القطاع الخاص والمستثمرين مقابل كل ريال يقدمه الصندوق؛ مشيراً إلى أن حجم الفرص المتاحة في المملكة خلال السنوات الثماني إلى العشر المقبلة يُقدَّر بنحو تريليون دولار.

وأوضح الإبراهيم أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية تعامل مع التحديات التي واجهت الملاحة في المنطقة عبر تحويل مسارات المنتجات والصادرات والواردات إلى منافذ البحر الأحمر، لترتفع حصة هذه المنافذ من الصادرات غير النفطية من 19 في المائة إلى نحو 41 في المائة خلال فترة قياسية، مضيفاً أن الشحن الجوي في منطقة الرياض استعاد سعته خلال فترة قياسية بعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول)؛ بل تجاوز مستوياتها السابقة.

وأكد قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع التحديات واستعادة مستويات إنتاج النفط، الذي بلغ 10.6 مليون برميل يومياً، مقترباً من مستويات ما قبل هذه التحديات، بينما وصلت الصادرات إلى 7.47 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الأربع الماضية.

ارتباط الاقتصاد بالنفط يتراجع

وأشار الإبراهيم إلى تراجع حصة الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنفط إلى 61 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 70 في المائة في عام 2019، مؤكداً استمرار هذا الاتجاه مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وفي جانب المحتوى المحلي، أوضح الإبراهيم أن كل مائة ريال من الإنفاق الحكومي كان يبقى منها 28 ريالاً داخل الاقتصاد المحلي في عام 2018، بينما ارتفعت النسبة حالياً إلى 51 ريالاً، بما يعكس زيادة الأثر الاقتصادي للإنفاق داخل المملكة.

الإبراهيم في الجلسة الحوارية لملتقى ميزانية 2027 (واس)

المملكة تتقدم عالمياً

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، قال الإبراهيم إن تدفقات رأس المال الأجنبي ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024؛ مشيراً إلى تسجيلها نمواً من 78.75 مليار ريال (21 مليار دولار) إلى 123.75 مليار ريال (33 مليار دولار)، وفق إحصاء دولي، بينما أظهرت إحصائية أخرى ارتفاعها من 116.25 مليار ريال (31 مليار دولار) إلى 157.5 مليار ريال (42 مليار دولار).

وأشار إلى تقدم ترتيب المملكة 4 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ13 عالمياً، بينما ارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثاني.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص، أفاد الإبراهيم بأن نمو أنشطة التمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بينما سجلت الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية والشخصية، التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه، نمواً بنسبة 4.1 في المائة، مضيفاً أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع بنحو 190 ألفاً خلال عام واحد.

إقبال المستثمرين

من ناحيته، كشف وزير الاستثمار فهد السيف، عن تجاوز حجم الاستثمارات في السعودية 1.3 تريليون ريال (346.7 مليار دولار) خلال عام 2025، متوقعاً تسجيل مستويات مماثلة خلال العام الحالي، في وقت ارتفع فيه حجم الاستثمار بنسبة 6 في المائة خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب السيف، فإن المملكة تستند في المرحلة المقبلة إلى ما تحقق من استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوز 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار). وأكد أن إقبال المستثمرين المحليين يمثّل أساساً مهماً في جذب المستثمر الأجنبي، لافتاً إلى أن السعودية أصبحت وجهة رئيسية للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في ظل المرونة التي أظهرتها قطاعات متعددة خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي هذا السياق، أفصح السيف عن توقيع اتفاقيات مع 19 مستثمراً محلياً في ست وجهات سياحية، بقيمة 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، ضمن جهود التكامل بين منظومتَي السياحة والاستثمار.

وحول ميزانية 2027، قال إن وضوح أولويات الإنفاق يدعم ثقة المستثمرين، ويُمكِّن القطاع الخاص من التخطيط والتوسع، والإسهام في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.

وزير الاستثمار خلال الجلسة الحوارية في ملتقى ميزانية 2027 (واس)

الاستثمارات المحلية

ولفت السيف إلى أن الاستثمارات المحلية، بقيادة الشركات الكبرى والمرتبطة بأسواق المال، إلى جانب المنشآت المتوسطة والصغيرة، تمثّل نحو 90 في المائة من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والبالغة 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).

وتابع أن المنشآت المتوسطة والصغيرة أسهمت بنحو 30 في المائة من هذا الإجمالي، مؤكداً أن أثرها الاقتصادي كبير، وأن الفرص المتاحة داخل المملكة تتيح للشباب والشابات والمنشآت في مختلف القطاعات التوسع واستيعاب المزيد من الاستثمارات.

تكوين رأس المال

وأضاف أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» أسهمت في تعزيز وضوح رحلة المستثمر، متوقعاً أن تنتقل السعودية من منصة جاذبة للاستثمار إلى منصة عالمية لتكوين رأس المال، يستفيد منها المستثمر المحلي في إطلاق أعماله وإنتاج السلع وتقديم الخدمات داخل المملكة، والتوسع نحو التصدير.

وأكَّد السيف أن المرحلة المقبلة ستركز على إبراز تنافسية المملكة عالمياً، لتكون منصة تنطلق منها رؤوس الأموال لخدمة الاستثمارات المحلية والأسواق الخارجية.

التجارة الإقليمية

بدوره، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن منظومة النقل في المملكة أظهرت جاهزية ومرونة في التعامل مع اضطراب مسارات التجارة الإقليمية وتغير أنماط الشحن، من خلال خطط استباقية وإجراءات تشغيلية تضمن استمرارية الإمدادات واستيعاب تدفقات البضائع المتزايدة.

وقال إن الاستثمارات الجديدة الملتزَم بها في منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال العام الحالي بلغت 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى الآن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يقود الجزء الأكبر من استثمارات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الجاسر إلى أن «مشاركة القطاع الخاص، والأنماط المختلفة من الشراكة، عامل أساسي لتمكيننا من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، موضحاً أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في جذب مئات المليارات من الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات نوعية في قطاعات المنظومة.

وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال الجلسة الحوارية للملتقى (الوزارة)

المناطق اللوجستية

وأوضح الجاسر أن مشاركة القطاع الخاص، محلياً ودولياً، تمثل أحد أهم عوامل تمكين الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن الاستثمارات التي جرى جذبها خلال السنوات الماضية شملت مشاريع نوعية في الموانئ والمناطق اللوجستية والبنية التحتية.

واستعرض تجربة شركة «ميرسك» العالمية في الاستثمار بالمناطق اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن المملكة وصلت إلى 17 منطقة لوجستية في الميناء، وأن المنطقة التي استثمرت فيها الشركة شهدت استثماراً وصفه بأنه الأكبر عالمياً ضمن شبكة «ميرسك»، متجاوزاً استثماراتها في بلدها ومقرها الرئيسي.

مشاريع جديدة

ولفت إلى توقيع اتفاقيات استثمارية كبيرة خلال العام الحالي، من بينها اتفاقيتان بمليارات الريالات مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» للاستثمار في محطة جدة، إلى جانب توقيع خمس مناطق لوجستية جديدة.

كما أشار إلى طلب قطارات جديدة لعدد من خطوط السكك الحديدية، تشمل قطارات الشرق والشمال وقطار المعادن وقطار الحرمين، مبيناً أن طلب 20 قطاراً جديداً لقطار الحرمين يعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع، إلى جانب الإقبال من المستثمرين المحليين والدوليين.

وبيَّن أن المنظومة تعمل كذلك على توقيع عقود ازدواج لطريق المعادن لخدمة شركة «معادن»، وأنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من ترسية وصلة الرياض التي تستهدف ربط شبكات المملكة داخل العاصمة. وأكد استمرار العمل على استكمال مشروع الجسر البري، من خلال توجيه الموارد الحكومية والعمل بالتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب عدد من المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة في برامج التخصيص.

الاقتصاد الرقمي

من جهته، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه أن الاقتصاد الرقمي في السعودية نما بنسبة 75 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، ليقترب من نصف تريليون ريال (133.3 مليار دولار)، بينما ارتفع التبادل التجاري الرقمي بنسبة 30 في المائة خلال الربع الأخير، ليبلغ 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

وأضاف أن السعودية حققت المركز الأول عالمياً في الجاهزية الرقمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أسهمت في تعزيز استمرارية الخدمات والأعمال خلال المتغيرات الإقليمية.

ووفق السواحه، فإن المملكة تستعد للانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق مساعد ذكي ضمن منصة «توكلنا» في فبراير (شباط) المقبل، يتيح للمواطنين إنجاز الخدمات الحكومية صوتياً وبلهجاتهم المحلية، بما يشمل تجديد جوازات السفر والاستفسار عن التطعيمات وتسجيل الطلاب في المدارس.

وأضاف أن التجربة بدأت على 500 مستخدم، على أن تتوسَّع تدريجياً لتشمل وكلاء متخصصين في قطاعات حكومية، من بينها الصحة والتعليم والنقل.

المهندس عبد الله السواحه في الجلسة الحوارية للحديث عن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات (واس)

وفيما يتعلق بتمكين الشركات المحلية، كشف السواحه عن توقيع شركة «إيسس» السعودية عقوداً تتجاوز قيمتها مليار ريال (266.7 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في الهند، لتوريد حلول تقنية متخصصة في تحسين تغطية شبكات الاتصالات داخل المباني، بعد تطوير منتجاتها بدعم من البرنامج الوطني لتنمية التقنية.

وأشار إلى أن شركات سعودية، من بينها «فودكس» و«ديتا ليكس» و«كلاسيرا»، توسَّعت في أكثر من 20 دولة، بينما تخدم منصات «نون التعليمية» و«كلاسيرا» أكثر من 30 مليون طالب في المنطقة.

ولفت إلى إطلاق شركة «هيوماين» برنامج «لامتليس» (بلا حدود)، لتوفير قدرات المعالجة الحاسوبية والكفاءات والاستثمارات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتها على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمنافسة عالمياً.

نمو سوق التقنية

وذكر السواحه أن سوق التقنية في السعودية سجَّلت نمواً بنسبة 9.4 في المائة خلال 2026، مقارنة بنمو قطاع الاتصالات البالغ 3.9 في المائة، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية التقنية يخدم أكثر من 1500 شركة، وحصل على تمويل بقيمة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) لدعم الشركات التقنية.

وأفاد أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة تجاوز 200 شركة، بينما يضم قطاع الاتصالات والتقنية والفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نحو 420 ألف موظف وموظفة.

وفي مجال البنية التحتية، أوضح أن المملكة خصصت أكثر من 20 موقعاً لمراكز البيانات، بمساحة إجمالية تبلغ 80 كيلومتراً مربعاً، إلى جانب التوسع في الكابلات البحرية، التي تستهدف رفع السعات إلى 280 تيرابت في الثانية، لربط المملكة بالأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.