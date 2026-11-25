قال وزير الاستثمار فهد السيف إن حجم الاستثمارات في السعودية تجاوز 1.3 تريليون ريال (346.7 مليار دولار) خلال عام 2025، متوقعاً تسجيل مستويات مماثلة خلال العام الحالي، في وقت ارتفع فيه حجم الاستثمار بنسبة 6 في المائة خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح السيف أن المملكة تستند في المرحلة المقبلة إلى ما تحقق من استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المجال تجاوز 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).

وأضاف، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2027، أن «نقطة الانطلاق واضحة، ووجهتنا واضحة، والتوجه الآن هو البناء على ما استثمرنا فيه خلال المرحلة الماضية».

وأكد وزير الاستثمار أن إقبال المستثمرين المحليين يمثّل أساساً مهماً في جذب المستثمر الأجنبي، لافتاً إلى أن السعودية أصبحت وجهة رئيسية للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، في ظل المرونة التي أظهرتها قطاعات متعددة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه القطاعات إمدادات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والخدمات التقنية، إلى جانب قطاع السياحة الذي وصفه بالواعد، في ظل حجم الاستثمارات التي يشهدها.

تمكين المستثمر وتكامل المنظومة

وفي هذا السياق، كشف السيف عن توقيع اتفاقيات مع 19 مستثمراً محلياً في ست وجهات سياحية، بقيمة 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، ضمن جهود التكامل بين منظومتَي السياحة والاستثمار، مؤكداً أن الفرصة كبيرة لتضافر الجهود وتكامل الاستثمارات، والانتقال من الكم إلى النوع خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن التكامل بين المنظومة الحكومية أصبح في أوجه لخدمة المستثمر، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة، ومواصلة تطوير النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز التكامل القطاعي والمناطقي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

وقال إن التوجه في المرحلة المقبلة يقوم على «تمكين المستثمر وتسهيل رحلته داخل المملكة، خصوصاً المستثمر المحلي»، مضيفاً أن المستثمر المحلي أثبت قدرته على جذب المستثمر الأجنبي.

وأكد السيف أن المملكة قادرة على تعزيز مكانتها منصة جاذبة للاستثمار، مستندة إلى تعدد منصاتها الاستثمارية واستدامة سلاسل الإمداد، التي أثبتت كفاءتها خلال المرحلة الماضية.

وحول ميزانية 2027، قال إن وضوح أولويات الإنفاق يدعم ثقة المستثمرين، ويمكن القطاع الخاص من التخطيط والتوسع، والإسهام في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.

الاستثمارات المحلية تقود المشهد

وأشار السيف إلى أن الاستثمارات المحلية، بقيادة الشركات الكبرى والمرتبطة بأسواق المال، إلى جانب المنشآت المتوسطة والصغيرة، تمثّل نحو 90 في المائة من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والبالغة 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).

وأوضح أن المنشآت المتوسطة والصغيرة أسهمت بنحو 30 في المائة من هذا الإجمالي، مؤكداً أن أثرها الاقتصادي كبير، وأن الفرص المتاحة داخل المملكة تتيح للشباب والشابات والمنشآت في مختلف القطاعات التوسع واستيعاب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن منظومة الاستثمار تعمل بصورة متكاملة، بدءاً من إيجاد الفرص وتحفيزها، وصولاً إلى تسهيل انتقالها إلى صفقات استثمارية أو استثمارات مستدامة، مشيراً إلى أن ترابط هذه المنظومة يمنح المستثمر وضوحاً في الرؤية والمسار.

السعودية منصة عالمية لتكوين رأس المال

وأضاف أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030» أسهمت في تعزيز وضوح رحلة المستثمر، متوقعاً أن تنتقل السعودية من منصة جاذبة للاستثمار إلى منصة عالمية لتكوين رأس المال، يستفيد منها المستثمر المحلي في إطلاق أعماله وإنتاج السلع وتقديم الخدمات داخل المملكة، والتوسع نحو التصدير.

وأكد السيف أن قاعدة البنية التحتية المتطورة توفر إمكانات واسعة للتوزيع والتصدير، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستركز على إبراز تنافسية المملكة عالمياً، لتكون منصة تنطلق منها رؤوس الأموال لخدمة الاستثمارات المحلية والأسواق الخارجية.

وشدد على أن وضوح التوجهات الاقتصادية والمالية يمثّل قيمة أساسية للمستثمر والممول وصاحب الفرصة، إذ يتيح استمرارية المشروعات وبناء سلاسل استثمارية متكاملة، بما يدعم مستهدفات تنويع الاستثمارات والاقتصاد ومصادر الدخل.