تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بأكثر من 2 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أثارت تقارير عن خطط أميركية جديدة لفرض رسوم جمركية مخاوف المستثمرين، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي قد تقدم مؤشراً أخيراً على مسار السياسة النقدية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر (كانون الأول).
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، قد تكشف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة على نطاق واسع من الواردات القادمة من 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، عقب تحقيق بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.
ومن شأن هذه الرسوم أن تُضاف إلى التدابير التي فرضتها إدارة ترمب خلال ولايته الثانية، وأن تحل جزئياً محل رسوم جمركية أبطلت المحكمة العليا الأميركية العمل بها في فبراير (شباط).
وتترقب الأسواق أيضاً صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في آخر إصدار رئيسي للبيانات الاقتصادية قبل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام. ومن المقرر أن تصدر في التوقيت نفسه بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.
وفي أسواق العقود الآجلة، تراجعت عقود مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.75 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.31 في المائة، فيما هبطت عقود «ناسداك 100» بنسبة 2.22 في المائة، عند الساعة 4:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وقادت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الخسائر في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ إذ تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 4.9 في المائة، في حين انخفضت أسهم «ميكرون تكنولوجي» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«مارفيل تكنولوجي» بأكثر من 5 في المائة.
وتعرضت «وول ستريت» لضغوط خلال الشهر الحالي، في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، الممولة بالديون، على تحقيق العوائد المرجوة.
وكانت عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، بعد إبعاده عن المنصب في وقت سابق من الشهر، قد وفّرت دعماً مؤقتاً للأسواق يوم الاثنين، عندما سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر مكاسبهما اليومية منذ أبريل (نيسان) 2025، حين أعلن ترمب تعليق الرسوم الجمركية التي أطلق عليها اسم «يوم التحرير».
ورغم تعافي السوق في بداية الأسبوع، ظل المؤشران على مسار تسجيل أسوأ أداء لهما خلال نوفمبر (تشرين الثاني) منذ عام 2008، وسط استمرار المخاوف الأوسع نطاقاً.
وفي تحركات الأسهم، تراجع سهم «دِل تكنولوجيز» بنسبة 6 في المائة، رغم رفع الشركة توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح.
ومن المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية يوم الخميس بمناسبة عطلة «عيد الشكر».