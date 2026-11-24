عادت أسهم الذكاء الاصطناعي إلى مسار الهبوط، الثلاثاء، بعد الانتعاشة القوية التي شهدتها في اليوم السابق. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، متجهاً نحو تسجيل خسارته الثامنة خلال تسع جلسات، فيما قادت أسهم التكنولوجيا موجة التراجع مجدداً، دافعة مؤشر «ناسداك» المجمع إلى الانخفاض بنسبة 1.4 في المائة، وهي أكبر خسائره بين المؤشرات الرئيسية. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 230 نقطة.

وتعيد هذه التحركات الأسواق إلى مسارها السابق، إذ اتجهت إلى الهبوط في معظم الجلسات منذ تسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، وسط مخاوف من ارتفاع تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي إلى مستويات مبالغ فيها. كما تراجع سهم شركة «أنثروبيك» مجدداً إلى ما دون سعر طرحه العام الأولي، فيما اتسم أداء الأسهم في أوروبا وآسيا بالتباين، وارتفعت أسعار النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت تقلبات أسهم التكنولوجيا قد تجددت، الثلاثاء، مع قيادة القطاع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد يوم واحد من موجة صعود قوية أعقبت الإعلان المفاجئ عن عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، رغم الجدل المرتبط بعلاقة مزعومة له مع جاسوس صيني.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.03 في المائة، مع تصدر أسهم الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى قائمة الخاسرين. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 1.7 في المائة، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 269 نقطة، أو 0.54 في المائة.

وتراجع سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أسهم صعوده في دفع «وول ستريت» إلى تسجيل أفضل أداء يومي لها منذ أوائل العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، يتجه مؤشر «ناسداك» إلى تسجيل تراجع مماثل لانخفاضه البالغ 5.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي كان الأسوأ للمؤشر الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا منذ بداية العام. كما يتجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ مارس (آذار).

وبعد أيام قليلة من إدراجها في «وول ستريت» وسط اهتمام واسع، تراجع سهم شركة «أنثروبيك» بشدة في بداية تداولات الثلاثاء، ليجري تداوله دون سعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولاراً.

وكانت «إنفيديا» قد قادت موجة صعود قوية في «وول ستريت» يوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.7 في المائة، مستعيداً ما يزيد قليلاً على نصف خسائره الحادة التي تكبدها الأسبوع الماضي، التي كانت من بين الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقفز سهم «إنفيديا» بنسبة 31.5 في المائة، مقترباً من تسجيل أكبر مكسب يومي له منذ عام 2000، عندما بلغت فقاعة شركات الإنترنت ذروتها، وذلك بعد تراجعه بنحو 23 في المائة الأسبوع الماضي.

وكان انتعاش المؤشر، يوم الاثنين، أفضل أداء يومي له منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي كان قد كشف عنها في إطار ما سمّاه «يوم التحرير»، والتي تسببت حينها في اضطراب أسواق الأسهم.

وربما كان لترمب تأثير مباشر في موجة الصعود الأخيرة أيضاً، إذ قال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» يوم الاثنين: «أعتقد أن تدخلي كان مهماً للغاية»، في إشارة إلى دوره في إقناع مجلس إدارة «إنفيديا» بإعادة مؤسسها المشارك إلى منصب الرئيس التنفيذي. وكان مجلس إدارة الشركة قد رفض، قبل أقل من أسبوع، عرضاً من هوانغ للعودة إلى المنصب.

وأضاف ترمب أن إدارته أكدت لشركة «إنفيديا» عدم وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن عودة هوانغ.

وفي تقييم لتداعيات المخاطر التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، أشار محللون لدى «باركليز» إلى أنها قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة نمو القطاع، لكن من المرجح أن تجعل التوسع في بنيته التحتية «أبطأ وأكثر انتقائية، بدلاً من أن تعرقله».

نتائج قوية لشركات التجزئة

وعلى صعيد الشركات، أعلنت شركتان كبيرتان لتجارة التجزئة نتائجهما المالية قبل افتتاح الأسواق، وجاءت نتائج كلتيهما أفضل من التوقعات.

وسجلت «ديكز سبورتنغ غودز» صافي دخل وإيرادات تجاوزا توقعات المحللين، كما قدمت توقعات قوية لأدائها خلال العام، ما دفع سهمها إلى الارتفاع بنسبة 16 في المائة.

وارتفع سهم «بست باي» بأكثر من 6 في المائة، بعدما سجلت الشركة أقوى نمو فصلي في مبيعات المتاجر القائمة منذ سنوات.

أداء متباين في أوروبا وآسيا

وفي التداولات الأوروبية، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة إلى 25137.50 نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة إلى 10458.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 8052.78 نقطة.

وفي آسيا، تصدر مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب الأسواق، مرتفعاً بنسبة 9 في المائة إلى 40122.35 نقطة، بدعم من صعود سهمي شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» و«ميديا تيك» بنحو 10 في المائة لكل منهما.

كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 6.3 في المائة إلى 5006.03 نقطة، مع صعود سهمي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنسبة 6.7 في المائة لكل منهما.

وفي هونغ كونغ، تخلى مؤشر «هانغ سنغ» عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة عند 22219.65 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة إلى 3548.37 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.2 في المائة إلى 89.51 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأميركي القياسي بنسبة 0.1 في المائة إلى 80.24 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 159.15 ين ياباني، مقارنة بـ158.98 ين في الجلسة السابقة.