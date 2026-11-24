وجه رحمان داشداميروف، مدافع فريق صباح الأذري، رسالة واضحة لزملائه قبل المواجهة الحاسمة، الأربعاء، أمام برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم غياب الموهبة الشابة لامين يامال عن صفوف برشلونة، يؤكد اللاعب الدولي الأذري أن التهديد الذي يشكله فريق المدرب الألماني هانسي فليك يظل قوياً للغاية بفضل الجودة الجماعية التي يتمتع بها الفريق.

ومع استعداد برشلونة للسفر للعاصمة الأذرية باكو، اتجهت الأنظار بشكل طبيعي نحو غياب يامال، فالمهاجم الإسباني الشاب، الذي شارك في دقائق لعب أكثر من أي لاعب آخر في برشلونة هذا الموسم (1441 دقيقة)، لن يوجد في أذربيجان بسبب معاناته من مشكلات بدنية.

ومع ذلك، يرى داشداميروف أن التركيز على غياب نجم واحد سيكون خطأ فادحاً من جانب فريقه، الذي يطمح لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل على الساحة الأوروبية.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن داشداميروف (27 عاماً) قوله: «نحن لا نحلل برشلونة كمجموعة من اللاعبين الأفراد، بل كفريق متكامل. تحضيراتنا ترتكز على هذه النقطة تحديداً، فقوة برشلونة تكمن في أدائه الجماعي».

وأكد داشداميروف أن هيكلية برشلونة تضمن عدم تأثره بغياب أي لاعب بعينه، مشيراً إلى أن «الفرق الكبرى لا تعتمد على لاعبين محددين»، وأن «برشلونة، كفريق، يتكون بأكمله من كوكبة من النجوم».

وفيما يتعلق بنادي صباح، الذي تأسس قبل 9 سنوات فقط، فإن استضافة فريق تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات تعد دليلاً على صعوده السريع والمذهل.

واعترف داشداميروف بأن مواجهة خصم بهذا الحجم التاريخي تمثل «حلماً» للاعبين.

ومع توقعات بأن يمتلئ ملعب باكو الأولمبي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، بالجماهير، ستكون الأجواء حماسية للغاية؛ ما يفرض تحدياً فريداً على أصحاب الأرض الساعين لتحسين رصيدهم، حيث يملكون حالياً 3 نقاط من 4 مباريات بمرحلة الدوري في المسابقة القارية، حيث يوجد في المركز الـ31.

أكد داشداميروف: «اللعب أمام نادٍ كبير وسط مدرجات ممتلئة يضع على عاتقنا مسؤولية إضافية، لكن بمجرد إطلاق صافرة البداية، تتلاشى كل هذه المشاعر، ولا يبقى في الذهن سوى التركيز على المباراة».

وأشار لاعب صباح إلى أن الصعود السريع للنادي لمنافسات دوري أبطال أوروبا يبرهن على «العمل الجبار» الذي أنجز في الكواليس في فترة زمنية قصيرة، حيث يرى أن مجرد استضافة هذه الأندية الأوروبية العملاقة يمثل جزءاً من الخطة الاستراتيجية للنادي، لكنه يظل طموحاً فيما يتعلق بالنتيجة النهائية.

وشدد داشداميروف أيضاً على أنه إذا غادر المشجعون الملعب غداً وهم يشعرون بالرضا عن الجهد والأداء، فإن الفريق يكون قد حقق هدفه الرئيسي من هذه المواجهة.

وصرح داشداميروف في هذا الصدد: «مواجهة فرق أوروبية كبيرة كهذه في باكو تعني أننا حققنا هدفنا بالفعل، لكننا بالطبع سننزل لأرض الملعب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وإذا غادرت جماهيرنا الملعب وهي سعيدة، فهذا يعني بالنسبة لنا أننا حققنا ما نصبو إليه».