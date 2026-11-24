متجر جديد بنادي الوكرة يعتمد على الطاقة الشمسية (نادي الوكرة)
افتتح نادي الوكرة القطري لكرة القدم متجره الخاص الذي يعمل بالطاقة الشمسية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية في القطاع الرياضي.
وأوضح النادي القطري، في بيان، أن المتجر هو الأول من نوعه بين الأندية الرياضية الذي يعتمد على الطاقة الشمسية في تشغيله، في إطار توجه إدارة الوكرة نحو تبنّي الحلول الحديثة والممارسات الصديقة للبيئة.
وشهد حفل افتتاح المتجر حضور الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس نادي الوكرة، ونائبه الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، وحسن القاضي أحد أبرز نجوم النادي السابقين، وجابر حسن الجابر مدير بلدية الوكرة، ومبارك الخليفة صاحب شركة «ذات»، وعدد من المسؤولين.
ويأتي المشروع ضمن جهود إدارة الوكرة لتطوير منشآت النادي والخدمات المقدّمة لجماهيره، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع توجهات دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
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The Athletic (مدريد)
الأهلي المصري يدخل نفقاً مظلماً... والإحباط يضرب جماهيرهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5345160-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%87
الأهلي المصري يدخل نفقاً مظلماً... والإحباط يضرب جماهيره
الأهلي سقط بثنائية أمام فريق بيراميدز وتراجع للمركز الثالث في الدوري (نادي بيراميدز)
عاشت جماهير النادي الأهلي المصري واحدة من أكثر لياليها إحباطاً، بعد سقوط فريقها بثنائية نظيفة أمام فريق «بيراميدز»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.
وعولّت جماهير «الأهلي» على فريقها لتصحيح مساره على مستوى النتائج والأداء أمام «بيراميدز»، عقب الموسم الماضي الذي وصفوه بـ«الموسم الصفري»؛ في إشارة إلى غياب البطولات المحلية والقارية عن خزائن الفريق، وغاب بسببه عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا، إلا أن «نادي القرن» دخل نفقاً مظلماً بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي هذا الموسم عقب 9 جولات، مبتعداً بفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ونقطتين عن الزمالك، الثاني، ما يعني ابتعاده نظرياً عن المنافسة.
كما ضرب القلق الجماهير الحمراء، عقب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني المغربي، الحسين عموتة، في خطوة فجّرت موجة واسعة من التفاعل مع القرار، والترقب لمسيرة النادي، وقدرته على الخروج من حالة الارتباك التي تهدد استقراره ومنافسته على البطولات المحلية والقارية.
كان عموتة (57 عاماً) تولّى قيادة الأهلي في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وقاد الفريق في 14 مباراة بمختلف المسابقات، حقق فيها 11 انتصاراً، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، كما بلغ مع الأهلي دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن النتائج لم تشفع للمدير الفني المُقال أمام أداء الفريق، ومستوى اللاعبين المتراجع.
واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة غضب وانتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي، بدأت قبل صافرة نهاية مباراة بيراميدز، وتواصلت بكثافة عقب البيان الرسمي الصادر فجر اليوم الثلاثاء بإقالة عموتة وجهازه المعاون.
ومع ترحيب قطاع كبير من المشجعين بقرار الإقالة باعتباره خطوة حتمية لإنقاذ الموسم، إلا أن الأمر صاحبه انتقاد حاد لإدارة الكرة بسبب التسرع في التعاقد معه من الأساس ثم إقالته.
وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحافي الذي تلى المباراة، إن «المدرب ليس هو من يخطئ في التمرير أو التصويب وإنه يتوجب على الجماهير أن تفهم ذلك»، مشيراً إلى أن «اسم الحسين عموتة معروف لدى الجميع وأن الكل قد أخطأ»، بحسب قوله، ومؤكداً أنه من حق الجماهير أن تغضب، مقدماً اعتذاره لها.
وانشغل قطاع كبير من المغردين بطرح عدد من أسماء المدربين المحلية لخلافة المدرب المُقال، أبرزهم: حسام حسن، حسام البدري، عماد النحاس، محمد شوقي، وسامي قمصان.
وعَبّر مغردون آخرون عن رفضهم لفكرة «المدرب المؤقت» أو العودة لمدربين سابقين، مطالبين بالتعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية.ونال لاعبو الفريق جانباً كبيراً من الغضب الجماهيري، حيث انتقاد الروح القتالية للاعبين داخل الملعب.
وقرر وائل جمعة، مدير الكرة، مساء الثلاثاء، توقيع عقوبات مضاعفة على اللاعبين، وتجميد المستحقات المالية لكل العناصر لأجل غير مسمى.
كما تفاعلت قطاعات كبيرة من الجماهير الحمراء مع آراء النقاد والمحللين، وخاصة الإعلامي أحمد شوبير، وحارس الأهلي الأسبق، الذي قال، في تصريحات إذاعية، إن ناديه يعيش أزمة كبيرة قد تمتد لشهور، مطالباً العقلاء والكبار داخل النادي بأن «يوقفوا النزيف»، وفق قوله.
ويرى الناقد الرياضي، مصطفى صابر، أن أكثر ما يقلق جماهير الأهلي حالياً هو غياب شخصية الفريق والروح القتالية، وليس فقط الابتعاد عن المنافسة على الدوري، مبيناً أن جماهير الأهلي اعتادت أن ترى فريقها يقاتل حتى آخر دقيقة، ولا يستسلم مهما كانت الظروف أو المنافس.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «خسارة بطولة أو مباراة أمر وارد في كرة القدم، لكن ما يصعب على الجماهير تقبله هو شكل الفريق داخل الملعب، وغياب رد الفعل والرغبة في الفوز، لذلك فالأزمة الحقيقية أكبر من خسارة نقاط أو بطولة، لأنها تتعلق بشخصية الأهلي التي اعتادت عليها جماهيره».
ويرى صابر أن الأهلي يحتاج لمراجعة شاملة لكل ما يحدث داخل النادي للخروج من «النفق المظلم» الذي دخله، فالأزمة «ليست في المدير الفني فقط، بل هناك أخطاء على المستويين الإداري والفني، وكذلك بالنسبة للاعبين».
وبرأي الناقد أحمد جمعة الطويل، فإن منظومة الكرة بالأهلي (إدارة ومدير فني ولاعبين) تتحمل تذبذب النتائج وتراجع مستوى الفريق، مبيناً أن «الإدارة منذ رحيل المدير الفني الأسبق، مارسيل كولر، في أبريل (نيسان) 2025 لم توفر الاستقرار، حيث درّب الفريق 5 مدربين في عام ونصف العام، وهو أمر كفيل بأن يدمر استقرار الفريق»، وفق وصفه.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المغربي عموتة مدرب جيد، لكن أسلوب لعبه لا يناسب الأهلي، فهو يفضل أسلوب الكرة الدفاعية، ونجح به مع منتخب الأردن، لكن الأهلي لا يفضل هذا الأسلوب»، أما بالنسبة للاعبين، بحسبه، فغابت عنهم «روح الفانلة الحمراء» والشخصية القتالية داخل الملعب والتنافسية حتى اللحظات الأخيرة من المباريات، كما أن هناك إهمالاً وتعالياً واضحاً من بعض اللاعبين، وهناك لاعبون لا يستحقون الوجود في الأهلي ولا يليقون باسم النادي وتاريخه العريق.
ويرى الطويل أن إدارة النادي عليها إعادة هيكلة شركة الكرة بأسماء قوية تصلح لإدارتها، مع رحيل بعض اللاعبين وضم صفقات قوية في مراكز يحتاجها الفريق، وتصعيد بعض اللاعبين الناشئين لإعادة روح الفريق.
لماذا أعادت «كاس» لقب أمم أفريقيا للسنغال؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5345155-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%9F
أعادت محكمة «كاس» كأس الأمم الأفريقية إلى السنغال (رويترز)
أعيد لقب كأس الأمم الأفريقية إلى السنغال بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي ضد المغرب.
وكانت السنغال قد تُوجت باللقب على أرض الملعب في نهائي شهد أحداثاً فوضوية في المغرب خلال شهر يناير (كانون الثاني)، لكنها فقدته لاحقاً في مارس (آذار) بموجب قضية قانونية، وذلك بعد أن انسحب لاعبوها من أرض الملعب احتجاجاً خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
وقد رفضت محكمة التحكيم الرياضية ذلك القرار، مستندةً إلى قرار الحكم بالسماح باستئناف المباراة عقب الاحتجاج. وكانت السنغال قد فازت بنتيجة 1 - 0 بعد التمديد لشوطين إضافيين.
وتنص لوائح البطولة على أن الفريق الذي يرفض اللعب يُعد خاسراً للمباراة، إلا أن المحكمة أوضحت أن هذه القواعد تنطبق فقط في الحالات التي يؤدي فيها سلوك أحد الفريقين إلى اتخاذ الحكم قراراً بإنهاء المباراة نهائياً.
وأضافت المحكمة أن الحكم ندالا لم يرتكب «خطأً قانونياً» عندما سمح باستئناف اللعب.
وكانت السنغال قد فازت في المباراة النهائية بنتيجة 1 - 0، بعد التمديد، في لقاء اتسم بالفوضى على أرض الملعب ووقوع اشتباكات عنيفة في المدرجات. وبعد شهرين، تم إلغاء النتيجة واعتبار المغرب فائزاً بنتيجة 3 - 0 بقرار من لجنة استئناف شكلها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وجاء فوز السنغال على المغرب، الدولة المضيفة للبطولة، بعد توقف في اللعب دام 15 دقيقة، حيث غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وقد سمح حكم المباراة، الكونغولي جان جاك ندالا، باستئناف اللعب لاحقاً، حيث تصدى حارس السنغال لركلة الجزاء التي سددها المغربي إبراهيم دياز، لتنتهي المباراة بفوز السنغال في الأشواط الإضافية.
وتنص قوانين كرة القدم على أن قرارات الحكم نهائية.
وفي النزاع القانوني الأول الذي جرى في مارس، استندت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى لوائح البطولة التي تنص على أن الفريق الذي يرفض اللعب أو يغادر أرض الملعب قبل انتهاء المباراة رسمياً دون إذن من الحكم، يُعد خاسراً ويُستبعد نهائياً من المنافسة الجارية.
واطلع قضاة محكمة التحكيم الرياضية على الأدلة خلال جلسة استماع عُقدت ليوم واحد الشهر الماضي، ووعدت المحكمة بإصدار حكمها بحلول نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تقديم حيثيات قرارها في وثيقة مكتوبة مفصلة.
ويمكن الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضية أمام المحكمة العليا في سويسرا، وإن كان ذلك متاحاً فقط بناءً على أسباب إجرائية محدودة.
ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية للرجال في شهر يونيو (حزيران) المقبل بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.
عقوبات مشددة على لاعبي الأهلي عقب الهزيمة من بيراميدز (النادي الأهلي)
قرر النادي الأهلي، الثلاثاء، مضاعفة العقوبات الموقَّعة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتجميد مستحقاتهم المالية لأجل غير مسمى، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون، رد مساء الاثنين، في الدوري المصري الممتاز.
وأوضح الأهلي، في بيان، أن قرار تجميد المستحقات يشمل جميع عناصر الفريق، دون أن يحدد قيمة العقوبات الموقعة على اللاعبين.
وقرر الأهلي عقب المباراة الاستغناء عن مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، وكلّف ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، بطرح الأسماء المرشحة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنغولي في مستهل مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية، الأحد المقبل.