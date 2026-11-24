​اتهم وزير الأوقاف والإرشاد اليمني تركي الوادعي، الميليشيات الحوثية، بالسعي إلى سحق الهوية اليمنية، وفرض أفكار وعقائد دخيلة على المجتمع بالقوة، محذراً من أن ممارسات الميليشيات أسهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي الذي ظل متماسكاً عقوداً طويلة بين مختلف المذاهب والمكونات الدينية في اليمن، واصفاً أعمال هذه الميليشيات بالأشد تطرفاً من «داعش»، و«القاعدة».

وقال الوادعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية تحمل أجندة خارجية لا تستهدف اليمن وحده؛ بل تمتد آثارها إلى الأمة الإسلامية؛ مشيراً إلى أن المجتمع اليمني عُرف تاريخياً بالتعايش بين الزيدية والشافعية وأهل السُّنة، وكان أتباع هذه المذاهب يصلي بعضهم خلف بعض، دون اقتتال أو إقصاء، قبل أن تقلب الميليشيات هذه المعادلة، وتسعى إلى فرض أفكارها على المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومؤكدًا أن الحفاظ على العقيدة والهوية الدينية والوطنية بات أمراً بالغ الأهمية، في ظل التطورات التي تشهدها البلاد.

وزير الأوقاف والإرشاد اليمني تركي الوادعي (سبأ)

مرجعية موحدة للفتوى

وفيما يتعلق بواقع الفتوى في اليمن، كشف الوادعي عن توجه لإعادة هيكلة المرجعية العلمية، من خلال العمل على إعادة تنظيم «جمعية علماء اليمن» التي كانت تتبع الدولة، تحت اسم «اللجنة العليا للفتوى»، بهدف تعزيز المرجعية الشرعية وتوحيد الجهود العلمية، موضحاً أن الفتوى في اليمن يتولاها علماء معروفون بالاستقامة والالتزام بنصوص الكتاب والسُّنة، ومساندون للدولة ويقفون معها؛ مشيراً إلى أن «جمعية علماء اليمن» لا تزال قائمة؛ لكنها لم تنشط خلال الفترة الماضية بالصورة المطلوبة.

وأضاف أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على إعادة هيكلة هذا المسار، بما يتيح إيجاد إطار علمي أكثر فاعلية للقيام بمسؤولياته في معالجة القضايا الشرعية، ومواجهة الخطابات الدينية المنحرفة.

فرض الأفكار بالقوة

وفي سياق حديثه عن الخطاب الديني الحوثي، قال الوزير اليمني إن الجماعة جاءت بأفكار دخيلة على المجتمع الذي ظل يعيش في حالة من الوئام بين مكوناته المذهبية، لكن هذه الجماعة عملت على قلب هذه المعادلة، والسعي إلى فرض معتقداتها على السكان بالقوة في المناطق التي تسيطر عليها.

الحوثيون حوَّلوا المساجد مراكزَ للتعبئة والاستقطاب (إكس)

وأشار إلى أن الجماعة تعمل -حتى عندما لا تظهر هذه الممارسات بصورة علنية- على استقطاب الناس إلى أفكارها وعقائدها المخالفة لما وصفه بإجماع الأمة الإسلامية، معتبراً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً للهوية الدينية والاجتماعية في اليمن، ويخالف المجتمع في عقائده وطبائعه وأموره، سعياً إلى تغيير هويته التاريخية، بدلاً من الحفاظ على حالة التعايش التي عرفتها البلاد بين مختلف مكوناتها.

استهداف المقدسات

وردّاً على سؤال بشأن استهداف الميليشيات الحوثية مكة المكرمة والمدينة المنورة، تساءل الوادعي: «أي مذهب أو فكر أو دين يُمكن أن يسمح لأتباعه باستهداف مقدسات المسلمين وقبلتهم؟!»، مشدداً على أن ذلك يكشف حجم ما وصلت إليه الجماعة من تطرف وأفكار إرهابية وعنف وإيذاء للآخرين.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية التي ترفع شعارات دينية لا تقبل في الواقع التعايش مع الآخرين، وهو ما يتناقض مع طبيعة المجتمع اليمني وتاريخه القائم على التعدد والتعايش.

الوادعي أكد أن الميليشيات الحوثية تحمل أجندة خارجية لا تستهدف اليمن وحده (الشرق الأوسط)

استعادة المؤسسات الدينية

ويرى وزير الأوقاف اليمني أن استعادة المؤسسات الدينية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، تمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارة والعلماء والدعاة؛ مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة جهودها لاستعادة دور المؤسسات الدينية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأضاف أن ذلك يجري من خلال قطاعات التوجيه والإرشاد وفروعها في المحافظات التي تعمل على تكثيف برامجها التوعوية، عبر مختلف المنصات المتاحة، من خطب الجمعة والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام، بهدف تحصين المجتمع من أفكار الجماعة الحوثية، ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة.

وبيَّن أن مسؤولية العلماء والدعاة في هذه المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على حماية المجتمع، لافتاً إلى أن الميليشيات -وفق وصفه- لا تختلف في ممارساتها عن تنظيمات إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»؛ بل يرى أنها أشد خطراً؛ خصوصاً في ظل عدم تصنيفها جماعة إرهابية لدى بعض الدول.

إعادة التأهيل

وفيما يتعلق بمناصحة عناصر الميليشيات الذين يقعون في قبضة الجيش، أوضح الوزير الوادعي أن الحكومة تتعامل مع الجميع بوصفهم مواطنين، وتضع مسؤولية إعادتهم إلى جادة الصواب ضمن أولوياتها، من خلال الحوار والاستعانة بالعلماء والدعاة لمناقشة أفكارهم وتصحيح المفاهيم التي تشكلت لديهم، لافتاً إلى أن العلماء يقومون بدور مهم في هذا الجانب، عبر الجلوس مع هؤلاء العناصر، والاستماع إلى استفساراتهم ومناقشتهم، وتقديم الإجابات الشرعية التي تساعدهم على مراجعة الأفكار التي تبنُّوها.

الميليشيات الحوثية تحمل أجندة خارجية لا تستهدف اليمن وحده (الشرق الأوسط)

شعار غزة

وفي سياق حديثه عن الخطاب الحوثي بشأن القضايا الإسلامية، قال الوادعي إن الجماعة تتخذ من غزة والقضية الفلسطينية شعاراً، بينما تكشف ممارساتها -حسب قوله- تناقضاً بين الخطاب والمواقف على الأرض. ويتضح ذلك بالمقارنة بين الصواريخ التي أطلقتها الجماعة تجاه إسرائيل وتلك التي وجهتها نحو اليمن وأراضي المملكة العربية السعودية، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تكشف ما وصفها بالمفارقة في خطابها وممارساتها.

20 عاماً من محاولات المصالحة

وحذَّر وزير الأوقاف اليمني من الأفكار التي تحملها الميليشيات الحوثية وآثارها على الدين؛ مشيراً إلى أن الجماعة -وفق تعبيره- تتسبب في إشعال الصراعات في المناطق التي تصل إليها، وتدفع السكان نحو القتال، مؤكداً أن الحكومة تتمنى عودة الحوثيين إلى صوابهم، والاندماج في المجتمع اليمني، بوصفهم مكوناً من مكوناته، مؤكداً أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام عودتهم إلى المسار الوطني.

وقال إن محاولات الدولة للمصالحة والتفاهم استمرت نحو 20 عاماً، لكن الجماعة كانت تعود في كل مرة إلى إعادة بناء ميليشياتها وتوسيع دائرة الصراع، كلما اتجهت الحكومة إلى التهدئة أو أبدت مرونة تجاهها، لافتاً إلى أن وزارة الأوقاف لم تدخر جهداً في توعية المجتمع وتحذيره من هذه الأفكار، معرباً عن أمله في أن يتخلص اليمن والمنطقة من تهديدات الميليشيات الحوثية.