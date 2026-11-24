برزاني يرفض قرار بغداد إدارة حقول نفطية خاضعة أمنياً لإقليم كردستان العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345129-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
برزاني يرفض قرار بغداد إدارة حقول نفطية خاضعة أمنياً لإقليم كردستان العراق
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني خلال مقابلة مع «رويترز» في أربيل يوم 9 يوليو 2019 (رويترز)
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، أن قرار رئيس الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتكليف وزارة النفط بإدارة جميع الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى التي تخضع أمنياً لسلطة إقليم كردستان غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
وقال برزاني، في تصريح صحافي: «لدينا واجبات وحقوق دستورية، ونحن نطالب بحقوقنا، ويجب تنفيذها جميعاً كما ينبغي، وما يقع على عاتقنا من واجبات سننفذها بالتأكيد وخارج الدستور لن نقبل بأي شيء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف: «لقد فوجئنا بالبيان الذي صدر اليوم؛ لأنه لا يتوافق مع فحوى المباحثات التي أجريناها سابقاً مع سلطة بغداد وقد جاءت وفودهم إلينا، ونقلت رسائل مختلفة، كانت تتجه نحو حل المشكلات على أساس الدستور ما تم اليوم هو حقاً مدعاة للدهشة وغير مقبول بأي شكل من الأشكال».
وذكر أن «أي إجراء غير دستوري غير مقبول لدى إقليم كردستان على الإطلاق، وإذا كان على أساس الدستور، فالباب مفتوح للتوصل إلى اتفاق مشترك حول جميع القضايا وأن حكومة إقليم كردستان مستعدة للتنسيق مع بغداد بشأن الموارد الطبيعية وفقاً للدستور العراقي».
وقال برزاني: «لم نغلق باب الحوار، ونعتقد أن كل شيء يجب أن يحل بالحوار، ولكن يجب أن يكون الحوار على أساس الدستور، فلا يمكن فعل أي شيء على أساس فردي وانتهاك الحقوق الدستورية، وأدعو كلاً من بغداد وجميع الأطراف إلى الاتفاق على ضرورة إجراء الحديث اللازم على أساس الدستور، وعلى هذا الأساس نتوصل إلى اتفاق».
وأضاف أن «قضية حماية كيان إقليم كردستان وحماية هذه التجربة أكبر من أي مكسب حزبي أو شخصي، ويجب على كل فرد في هذا الوطن أن يشعر بمسؤوليته التاريخية ونحن مستعدون لوضع خلافاتنا جانباً، وأن نصبح جميعاً بيشمركة لحماية كيان إقليم كردستان».
وكان رئيس الحكومة العراقية الاتحادية قد أصدر حزمت إجراءات للحد من عمليات تهريب النفط، واتخاذ إجراءات جديدة تجاه المنافذ الحدودية وحقول النفط الخاضعة لسلطة الإقليم وتكليف وزارة النفط بإدارة جميع الحقول النفطية التابعة للوزارة والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى كركوك صلاح الدين ونينوى التي تخضع أمنياً لسلطة إقليم كردستان.
أعلن نادي الزوراء العراقي، الاثنين، انسحاب ممثليه من المؤتمر التنسيقي الخاص بمواجهة الرفاع البحريني، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.
«الشرق الأوسط» (المنامة)
العراق: «متورط» في التهريب يتهم «النجباء» بالاستيلاء على أنبوب نفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345176-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B7
العراق: «متورط» في التهريب يتهم «النجباء» بالاستيلاء على أنبوب نفط
شرطي يعاين موقعاً يشتبه في استخدامه لتهريب النفط بالنجف جنوب العراق (واع)
محاولاً دفع التهمة عن نفسه، اتهم نائبٌ عراقي متورط في أنشطة تهريب فصيلَ «النجباء»، الذي يقوده أكرم الكعبي، بالاستيلاء على أرض يمر بها أنبوب نفط في النجف جنوب البلاد.
وقال عبد الهادي الحسناوي، النائب في البرلمان الاتحادي عن المحافظة، الثلاثاء، إن «واقعة التجاوز على أنبوب النفط التي كشف عنها القضاء لا تقع ضمن حدود الأرض الزراعية التابعة لعائلته».
وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن السبت الماضي في بيان، أنه «كشف ميدانياً على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط».
ونفى النائب عبد الهادي الحسناوي تورط شقيقيه محمد الحسناوي العباسي، وهو العضو رئيس اللجنة المشار إليه، وحسين الحسناوي العباسي.
وطبقاً لبيان القضاء، فإن «نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور».
وقررت المحكمة توقيف 5 ضباط و3 منتسبين في شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمرَيْ قبض بحقهما وفق القانون.
وتفجر ملف تهريب النفط منذ عملية الاعتقال التي طالت وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، في نهاية مايو (أيار) الماضي، وبعد ذلك ألقت السلطات العراقية القبض على نحو 70 مسؤولاً في قطاع النفط.
واتسعت قضية تهريب النفط وملاحقة المتورطين بعد نحو أسبوع من صدور تقارير استخبارية بشأن اكتشاف عمليات سحب وتهريب واسعة للنفط في منطقة جرف الصخر من قبل «كتائب حزب الله». وأوضحت تقارير مدعومة بصور أقمار اصطناعية أن العملية بدأت منذ 2021، قبل أن تتمكن السلطات الحكومية من إيقافها ودخول منطقة الجرف، الجمعة الماضي.
رواية الحسناوي
وبينما كان الحسناوي يدفع عن نفسه التهم، من خلال مقطع مصور بثته منصات تابعة له، اتهم فصيلَ «النجباء» الموالي لإيران بالسيطرة على أرض يمر بها الأنبوب الذي تعرض لخرق التهريب.
وقدم الحسناوي تفاصيل جديدة بشأن قضية التجاوز على أنبوب النفط الاستراتيجي الرابط بين البصرة وقضاء حديثة، والمار عبر ناحية الحيدرية في النجف التي تسكن فيها عائلته، وأكد أن شقيقه حسين الحسناوي قد بادر إلى تسليم نفسه إلى القوات الأمنية فور صدور أمر قضائي بحقه، نافياً في الوقت ذاته صحة الأنباء التي تحدثت عن هروب شقيقه الآخر محمد الحسناوي خارج البلاد، لافتاً إلى أن شقيقه «غادر العراق في رحلة علاجية منذ الأربعاء السابق قبل الحادثة بـ3 أيام».
موقع الأنبوب
وبيّن الحسناوي أن موقع التجاوز على الأنبوب النفطي يقع خارج حدود الأرض الزراعية التابعة لشقيقه حسين، وأن الخرائط والصور الجوية الرسمية تُثبت أن موقع الخرق يبعد مسافة نحو 1600 متر عن أرض شقيقه، التي تبعد بدورها نحو 25 كيلومتراً عن محل سكنهم، فيما «يقع موقع الاختراق ضمن أرض تابعة لـ(حركة النجباء) والعقود الزراعية المجاورة لها».
وأكد الحسناوي أن «موقع الخرق يقع على بُعد أمتار قليلة من الشارع الاستراتيجي الذي يشهد مرور آلاف السيارات وإنارة مستمرة، وضمن أراضٍ وعقود زراعية مجاورة تتراوح مسافتها من الخرق بين 137 متراً و500 متر».
وتساءل الحسناوي عن «كيفية تنفيذ عملية سحب للنفط لمسافة 300 متر في ظل هذا الوجود الأمني المكثف».
وأشار الحسناوي إلى أن «دخول شقيقه حسين تلك الأرض كان لغرض زراعي بحت، حيث باشر العمل فيها قبل 15 يوماً فقط من الحادثة، واقتصر عمله على نصب المرشات وحفر الآبار في وضح النهار وأمام أنظار المارة والمزارعين والجهات الأمنية».
وطالب الحسناوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسماح لوكلاء الدفاع والمحامين بالحضور مع شقيقه خلال التحقيق، والاطلاع على الأوراق التحقيقية بوصفه حقاً دستورياً وقانونياً.
وقال بيان منسوب إلى «الحركة» إنها «ترفض استغلال ملفات الفساد وتوظيفها في حملات ممنهجة تستهدف أطرافاً شاركت في معركة (طوفان الأقصى)»، مؤكدة «اللجوء إلى القضاء المختص وإقامة دعوة قضائية ضد النائب عبد الهادي الحسناوي على خلفية ادعاءاته التي نعدها باطلة»، على حد وصف بيان وزعته منصات مقربة من الفصيل الموالي لإيران.
بيانات إسرائيلية تنشر لأول مرة: ثُلث آليات الجيش غير صالحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5345173-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%8F%D9%84%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
بيانات إسرائيلية تنشر لأول مرة: ثُلث آليات الجيش غير صالحة
قافلة من المدرعات الإسرائيلية تشق طريقها إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
أظهرت بيانات داخلية للجيش الإسرائيلي، قالت وسائل إعلام عبرية إنها «مقلقة» وتُنشر لأول مرة، أنه «بينما يعالج الجيش أكثر من 90 ألفاً من جنوده بسبب الحروب السابقة والأخيرة، فإن ثُلث آلياته البرية غير صالحة للاستخدام»، مضيفة أنه «فاقد للسيطرة في الضفة الغربية إزاء هجمات المستوطنين، ويعاني نقصاً في الأفراد والمعدات».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، الثلاثاء، إن «نحو ثلث الدبابات وناقلات الجنود المدرعة غير صالحة للخدمة حالياً بعد 3 سنوات من الحرب، وهو معطى «مقلق جداً» للجيش.
وشنت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هجمات واسعة على جبهات عدة تركزت برياً على الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وبشكل محدود في سوريا، بينما نفذت هجمات جوية ضد إيران واليمن والعراق.
وحسب تقرير مطول نشرته الصحيفة، استناداً إلى معطيات الجيش، فإن «أحد أبرز التحديات التي يواجهها الجيش بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال إعادة تأهيل منظومة الوسائل القتالية، التي استُخدمت أجزاء واسعة منها بصورة متواصلة في ظروف عملياتية، من دون إمكانية وقف استخدامها لإجراء عمليات صيانة معمقة أو إخضاعها لإجراءات صيانة طويلة».
وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، أُعيد خلال الحرب إلى الخدمة عدد من الآليات القتالية المدرعة يعادل في حجمه تسعة ألوية مدرعة، لكن مؤشراً مهماً آخر أوضح حجم المهمة التي لا تزال قائمة، إذ تبلغ جاهزية الدبابات والآليات المدرعة في الجيش الإسرائيلي حالياً نحو 70 في المائة فقط. ويعكس ذلك الحاجة إلى خطة واسعة لإعادة التأهيل، وليس مجرد إجراء إصلاحات موضعية.
وحسب التقرير، فإن التغيير في طبيعة القتال خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تغير مكانة أفراد سلاح التكنولوجيا والصيانة في ميدان المعركة، إذ أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المنظومة العملياتية في الخطوط الأمامية. وخلال الحرب، دفع هذا السلاح ثمناً باهظاً، إذ قُتل 24 من أفراده وأُصيب أكثر من 900.
وقال مسؤولون مطلعون على هذه العمليات: «من الضروري للغاية إتاحة الفرصة للآليات للخضوع لإعادة التأهيل. هذه أمور لم تُنفذ منذ بداية الحرب. والحديث يدور عن الدبابات والأسلحة وغيرها. الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى ذلك».
فقدان السيطرة في الضفة
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي، الثلاثاء، أن تقييماً لقدرات الجيش الإسرائيلي أظهر أنه «يفقد السيطرة على الجريمة القومية (هجمات المستوطنين) في الضفة الغربية، التي ارتفعت بنحو 42 في المائة هذا العام».
وتشير بيانات داخلية إلى اتجاه تصاعدي مستمر ومتواصل في حجم هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبعد تسجيل 675 هجوماً عام 2024، و845 حادثة عام 2025، وصل العدد إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1200 حادثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026. وبحسب مسؤولين عسكريين، قد يُسجل ارتفاع إضافي خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام.
ولا تكشف البيانات عن ارتفاع حاد فحسب، بل تشير أيضاً إلى تفاقم طبيعة الأحداث واتساع نطاق انتشارها الجغرافي، بالتزامن مع عملية تشكيل حكومة جديدة، وتثير حالة من الإحراج وتبادل الاتهامات الحادة داخل المنظومة الأمنية.
وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في بلورة استجابة فعالة لهذه الظاهرة، ويجري حالياً بحث إمكانية نشر قيادة فرقة عسكرية إضافية إلى جانب فرقة الضفة الغربية، بهدف تحسين القيادة والسيطرة على الأرض.
وقال مسؤول عسكري: «الواقع على الأرض خطير جداً. كثرة الاحتكاكات والاعتداءات تستنزف انتباه قوات الأمن، وتحول الموارد القيادية والعملياتية من إحباط الإرهاب الفلسطيني إلى التعامل مع الإخلال بالنظام العام والجريمة القومية، وهي أمور تستنزف موارد كثيرة».
إلى جانب ذلك، فإن تبادل الاتهامات العلني يدل على تضرر التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون، وهي فجوة تقوض الردع وتصعّب بلورة استجابة قانونية فعالة.
92 ألف جريح
وجاء في تقرير نشره موقع «آي 24 نيوز» العبري، الثلاثاء، أن 92.300 جريح وجريحة يتلقون العلاج في دائرة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع تعرضوا للإصابات في مختلف الحروب الإسرائيلية، وأن نحو ثلثهم أُصيبوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في أثناء الحرب على غزة. ومنذ اندلاع حرب غزة جرى تسجيل أكثر من 31.500 جريح في دائرة إعادة التأهيل ويتلقون العلاج فيها، وتشكل النساء 8 في المائة منهم.
ويُصنّف 602 من الجرحى ضمن فئة الإعاقة الخاصة بنسبة 100 في المائة، وهي أعلى درجة من درجات الإعاقة، وتشمل الإصابات الأشد والأكثر تعقيداً، من بينهم 63 جريحاً أُصيبوا خلال الحرب الأخيرة. ومن بين إجمالي الجرحى، هناك 33.300 شاب وشابة دون سن الأربعين.
معبر إبراهيم خليل الحدودي بين العراق وتركيا عند مشارف مدينة زاخو في دهوك بالعراق يوم 24 نوفمبر 2026 (رويترز)
اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حزمة طويلة من قرارات غير مسبوقة بعد اطلاعه، الثلاثاء، على تقرير التحقيق الخاص بتهريب النفط، وبينما أوعز بتسليم حقول نفطية خاضعة أمنياً لإقليم كردستان، كشف عن أفراد لا وجود لهم فعلياً كانوا يحرسون حقول نفط شمال البلاد.
وقرر الزيدي، إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي من منصبه، كما أقال قائد عملياتِ محافظة كركوك (شمال)، وقائد الشرطة هناك لـ«عدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات النفطية» بحسب البيان الحكومي.
بيانٌ•••••اطّلعَ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ، القائدُ العامُّ للقواتِ المسلحةِ، السيدُ علي فالحٍ الزيديُّ، على تقريرِ لجنةِ التحقيقِ الخاصةِ حولَ تهريبِ النفطِ في شركةِ نفطِ الشمالِ؛ وانطلاقاً من مبدأِ أنَّ السيادةَ الوطنيةَ لا تتجزأُ، وأنَّ حمايةَ ثرواتِ العراقِ معركةُ وجودٍ...
وصدرت أوامر الزيدي بإعفاء آمر لواء شرطة الطاقة الأول، ومعاونه، ومدير استخبارات اللواء الأول شرطة الطاقة، ومدير شعبة سيطرات اللواء.
ووجه الزيدي عقوبة «التوبيخ» بحق مديري الأمن الوطني، والمخابرات الوطني في كركوك، إلى جانب قرار بـ«سحب يد» المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه، إلى حين إكمال التحقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية. وأعفى مدير التفتيش في كركوك التابع إلى شركة توزيع المنتجات النفطية لـ«عدم قيامه بمهامه».
في الأثناء، قالت مصادر صحافية في كركوك، إن قوة من هيئة النزاهة الاتحادية دخلت شركة نفط الشمال وباشرت بالتحقيق مع مديرها ومعاونيه.
حراس النفط الوهميون
نصت قرارات الحكومة التي تلاها المتحدث باسمه صباح النعمان، على تدقيق عقود بيع المشتقات النفطية المبرمة بين شركة نفط الشمال وشركة المحور الفضي وغيرها من الشركات، والتحقق من جميع الكميات المجهزة.
وجاء أيضاً: «تدقيق آلية تسليم النفط الخام أو تجهيزه من قبل وزارة النفط إلى مصفى بازيان ومصفى كار، والتأكد من مطابقة الكميات المجهزة للكميات المستلمة»، و«التحقيق مع مدير وموظفي شركة نفط الشمال لإهمالهم وتقصيرهم في المتابعة ووجود مخالفات».
كما وجه بـ«التحقيق في المبالغ المصروفة إلى الحراس المدنيين المنسبين لحماية الأنابيب النفطية، لكونهم غير موجودين على أرض الواقع في شركة نفط الشمال»، وكذلك في «المخالفات المرصودة بغياب الفحص المختبري، والكشف عن الكميات المصدرة من المشتقات النفطية خارج العراق عبر منافذ الإقليم».
وتعليقاً على حزمة الإجراءات المشددة والكثيرة التي اتخذها الزيدي، قال مصدر مقرب من قوى «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط» إنها «تكشف حجم التجاوزات النفطية المرتكبة في كركوك، بالقدر الذي يتجاوز ربما حجم ما اكتشف من عمليات تهريب حتى الآن».
وأكد المصدر تورط أحد الفصائل المسلحة بعمليات التهريب، وشدد على أن «الأيام المقبلة ستشهد عمليات اعتقال عناصر فصائلية شهيرة مرتبطة بملف السرقات وتهريب النفط في كركوك».
إجراءات ضد كردستان
طبقاً للبيان الحكومي، فإن الزيدي طلب الإيعاز إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق بـ«عدم منح موافقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية، لمنع تداخل الصلاحيات، وتسلم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في إقليم كردستان العراق».
وكذلك الإيعاز إلى وزارة النفط بـ«إدارة جميع الحقول النفطية العائدة إلى الوزارة، والتي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظات (ديالى - كركوك - صلاح الدين - نينوى)، والخاضعة أمنياً لسلطة إقليم كردستان العراق».
وضمن الإجراءات الأمنية والعسكرية وضبط الحدود، قرر رئيس الوزراء أن «تتولى قيادة قوات الحدود غلق المعابر غير الرسمية ضمن الحدود الدولية مع دول الجوار، ومن ضمنها المعابر في إقليم كردستان العراق»، إضافة إلى الإيعاز إلى وزارة الدفاع بأن «تتولى ألوية الاهتمام المشترك (الأول – الثاني) غلق الطرق الترابية كافة بين محافظات (ديالى – صلاح الدين – كركوك – نينوى) وإقليم كردستان العراق».
طلب الزيدي من وزارة الداخلية الإيعاز إلى مديرية شرطة الطاقة بـ«مسك جميع الحقول النفطية ومراقبتها بالكاميرات، بما فيها الحقول الواقعة ضمن الحدود الإدارية للحكومة الاتحادية، والتي تخضع أمنياً لسلطة حكومة الإقليم».
وشملت التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء مجموعة أخرى من التعليمات والإجراءات التي من شأنها مواجهة التجاوزات والتهريب وسوء إدارة المواقع النفطية.
روايتان عن حقول الشمال
إلى ذلك، اتهم مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، حكومة الإقليم، بأنها استولت بعد 2003 على عدد من الآبار والمواقع النفطية ضمن مسؤولية شركة نفط الشمال.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن من بين المواقع التي سيطرت عليها «حقل خورمالة (قبة خورمالة) قرب قضاء الدبس شمال غربي كركوك ووضعت حكومة الإقليم يدها عليه وتشغيله عبر شركة (كار) إلى جانب حقلي كورمور قرب قضاء الطوز وشيخان في نينوى».
وأضاف المصدر أن «الحقول والمواقع النفطية تضم آباراً وخطوطاً نفطية، تم الاستيلاء عليها بعد عام 2003 وأخرى تعززت سيطرتها بعد انسحاب القوات الاتحادية أثناء حرب (داعش) عام 2014».
ويؤكد المصدر أن «جميع مشاكل كركوك المتعلقة بتهريب النفط تمر عبر إقليم كردستان باتجاه إيران وسوريا المناطق الكردية وقسم منها ينقل إلى أفغانستان وباكستان عبر إيران».
وبحسب المصدر، فإن معدلات تصدير النفط قبل ثلاثة عقود في حقول وآبار نفط الشمال كانت تصل إلى مليون برميل يومياً، تصدر عبر خطوط جيهان التركي القديم وبانياس السوري.
3 حقول... فقط
من جانبه، رفض كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود برزاني، تصريحات المسؤول في نفط الشمال، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإقليم يسيطر أمنياً على 3 حقول أو آبار، هي عين زالة في الموصل، وخورمالة وباي حسن في كركوك».
ولا يستبعد محمود أن يكون لتحرك الزيدي الأخير «صلة بالضغوط التي يتعرض لها في بغداد بعد الكشف عن عمليات تهريب النفط واسعة النطاق في الوسط والجنوب».
وأوضح محمود أن «الدستور الاتحادي ميز صلاحيات إقليم كردستان عن صلاحيات الحكومة الاتحادية بصورة واضحة»، مؤكداً أن «الإقليم يصر على التعاون مع بغداد وفق أحكام الدستور، وما نص عليه بشأن التنسيق مع حكومة الإقليم في كل ما يتعلق بالثروات الطبيعية والحدود والواردات والضرائب وغيرها من الملفات».