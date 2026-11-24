جدد فريق دايغون سيتيزن الكوري الجنوبي آماله في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة «دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم».

وحقق دايغون سيتيزن انتصاراً مثيراً على ضيفه بكين جوان الصيني بنتيجة 3 - 2، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ5 بمجموعة منطقة الشرق للمسابقة القارية.

وبادر وون سانج إيوم بالتسجل لمصلحة دايغون في الدقيقة الـ25، قبل أن يضيف زميله جواو فيكتور الهدف الثاني في الدقيقة الـ32، لكن بيني نكولو قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبكين جوان في الدقيقة الـ36.

وأضاف ماساتوشي إيشيدا الهدف الثالث لدايغون سيتيزن في الدقيقة الـ42، غير أن شادراك أكولو أشعل اللقاء من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لبكين جوان في الدقيقة الـ53.

وحاول الفريق الصيني إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز صعب لأصحاب الأرض.

وارتفع رصيد دايغون إلى 7 نقاط في المركز الـ10، حيث يتأخر بفارق الأهداف عن بكين جوان، صاحب المركز الـ9، المتساوي معه في الرصيد ذاته.

ويخوض كل فريق في المجموعة 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في منطقتي الشرق والغرب، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس (آذار) المقبل، في حين تقام لقاءات دور الـ8 وما قبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية.