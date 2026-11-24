يتطلع التعاون السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، عندما يستضيف نظيره النهضة العماني، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، بعدما ضمن الفريق السعودي عبوره إلى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية هذه المرحلة.

ويخوض التعاون المواجهة بعيداً عن ضغوط حسابات التأهل، غير أن طموحاته تمتد إلى إنهاء مرحلة المجموعات في صدارة الترتيب، في ظل الملاحقة المستمرة من الريان القطري، الذي لا يبتعد عنه سوى بفارق نقطة واحدة، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في الجولة الأخيرة.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل 9 نقاط للريان القطري، و3 نقاط للفيصلي الأردني، بينما يتذيل النهضة العماني الترتيب بنقطة واحدة، ويفقد رسمياً حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتَي التأهل.

يتطلع التعاون السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم (نادي التعاون)

وكان التعاون قد أكد تفوقه على الفيصلي الأردني في الجولة الماضية، بعدما كرر انتصاره عليه إياباً بنتيجة 3 - 1 في بريدة، عقب فوزه ذهاباً بهدفين دون مقابل، ليواصل حضوره القوي في البطولة القارية ويحسم تأهله مبكراً إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت مواجهة الجولة الماضية تألق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سجَّل هدفين في الشوط الثاني، بعدما افتتح بارفيه جوياجون التسجيل قرب نهاية الشوط الأول، في حين جاء هدف الفريق الأردني عن طريق الخطأ، بعدما سجَّل محمد الصاعدي في مرمى فريقه.

وسيكون التعاون أمام فرصة لمواصلة سلسلة انتصاراته القارية وتحقيق فوزه الرابع توالياً، بعدما كان قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام النهضة العماني بهدف لمثله، قبل أن يحقِّق 3 انتصارات متتالية، وضعته في صدارة المجموعة.

ورغم خروج النهضة من دائرة المنافسة، فإن التعاون يدرك أن مواجهة الفريق العماني لن تكون خالية من التحديات، خصوصاً أنه الفريق الوحيد الذي نجح في انتزاع نقاط من أمامه خلال مشواره القاري هذا الموسم، وهو ما يمنح المواجهة أهميةً إضافيةً للفريق السعودي، الساعي إلى تأكيد تفوقه والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

وقد تمنح أريحية التأهل المبكر الجهاز الفني للتعاون فرصةً لإدارة جهود لاعبيه وإجراء بعض التغييرات على قائمته، في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية، دون التفريط في طموح الفريق بإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة.

النهضة العماني يدخل المواجهة بعدما فقد حظوظه في التأهل إثر خسارته أمام الريان القطري (نادي النهضة العماني)

أما النهضة العماني، فيدخل المواجهة بعدما فقد حظوظه في التأهل إثر خسارته أمام الريان القطري بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، إذ لم يتمكَّن الفريق من تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الـ4، مكتفياً بالنقطة التي حصدها أمام التعاون في الجولة الأولى.

ويتطلع الفريق العماني إلى تحسين صورته في البطولة خلال الجولتين المتبقيتين، وتحقيق انتصاره الأول، بعدما جاءت نتائجه بعيدة عن تطلعاته، رغم البداية التي شهدت خروجه بالتعادل أمام متصدر المجموعة.

وفي العاصمة الأردنية عمّان، سيكون الصراع على بطاقة التأهل الثانية حاضراً عندما يستضيف الفيصلي نظيره الريان القطري على استاد عمّان الدولي، في مواجهة تبدو فيها حظوظ الفريق القطري أكبر للعبور إلى الدور التالي.

ويمتلك الريان 9 نقاط، متقدماً بفارق 6 نقاط على الفيصلي، ويكفيه تجنب الخسارة لضمان التأهل رسمياً، في حين يتمسك الفريق الأردني بآماله المتبقية، التي تتطلب تحقيق الفوز وانتظار نتائج الجولة الأخيرة.

وستكون نتيجة مواجهة عمّان حاضرة في حسابات التعاون، الذي قد يتمكَّن من حسم صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة، في حال فوزه على النهضة وخسارة الريان أمام الفيصلي.

وفي حال نجاح الريان في حجز بطاقة التأهل الثانية، فإن المواجهة المرتقبة بينه وبين التعاون في الجولة الختامية قد تتحوَّل إلى صراع مباشر على صدارة المجموعة، بعدما يكون الفريقان قد ضمنا حضورهما في الأدوار الإقصائية.

ويأمل التعاون في استثمار مواجهة النهضة لتعزيز رصيده النقطي ومواصلة عروضه القارية المميزة، قبل التفرغ للمواجهة الأخيرة أمام الريان، في رحلة يسعى خلالها ممثل الكرة السعودية إلى الذهاب بعيداً في البطولة، بعدما قدم نفسه بصورة قوية خلال مرحلة المجموعات رغم تواضع نتائجه في المنافسات المحلية.