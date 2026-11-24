أكد المخرج السعودي علي سعيد أن فيلمه «في بلاد الخزامى» يستكشف جماليات جديدة في الفضاء السينمائي السعودي، مؤكداً أن ذلك من مهام المخرج السينمائي، وقد اختار سيناريو الفيلم من بين 3 أعمال كتبها ليكون أول أفلامه الروائية الطويلة وليقدم من خلاله عوالم جديدة بالسعودية.

وأضاف سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن فوز مشروع الفيلم بـ7 جوائز في «ملتقى القاهرة السينمائي» كان أمراً مفاجئاً ومبهجاً، لا سيما في ظل مشاركة كبيرة لمشروعات عربية، مما رفع حدة المنافسة، لافتاً إلى أن الفيلم سيجري تصويره كاملاً بالسعودية، ويطرح من خلاله قصة إنسانية لأم تقوم برحلة من البادية إلى المدينة في ثمانينات القرن الماضي، وقد حدد تصويره نهاية 2027.

وتصدر «في بلاد الخزامى» مشروعات الأفلام العربية التي تسابقت للحصول على دعم بمرحلتي «التطوير وما بعد الإنتاج»، بحصوله على 7 جوائز وإشادة المحكمين بقوة السيناريو، والذي أعاده مجدداً إلى «القاهرة السينمائي» بعد مشاركته العام الماضي بفيلمه الوثائقي الطويل «ضد السينما»، وقد حاز عنه جائزة صلاح أبو سيف «لجنة التحكيم الخاصة» بمسابقة «آفاق السينما العربية».

وكان «في بلاد الخزامى» هو المشروع السعودي الوحيد الذي شارك بملتقى القاهرة في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي، ويقول علي سعيد عن فوزه بهذه الجوائز: «كانت مشاركتي بملتقى القاهرة تحدياً كبيراً في ظل حضور عربي لافت من صناع الأفلام، والحقيقة أنني كنت أتوقع فوز الفيلم بجائزتين أو ثلاث على الأكثر، لكن أن نتصدر الأفلام بـ7 جوائز فهذا ما لم أتوقعه».

وحول مدى مساهمة هذه الجوائز في تمويل الفيلم يقول سعيد: «بالطبع تساهم فبعض الجوائز تختص بتصميم الصوت، ما يخفف من ميزانية الفيلم، وأخرى تمنح جوائز في توزيع الفيلم، كما حاز جائزة مهرجان مالمو التي تتيح للفيلم دخول سوق المهرجان تلقائياً بدورته المقبلة، فالفيلم رحلة طويلة مليئة بالتفاصيل، وحين نتقدم لمهرجانات كبيرة يطالعون ملف الفيلم والجوائز التي حازها بمرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج».

مع شقيقه حسن والفنان حسين فهمي خلال تسلمه إحدى جوائز مشروع الفيلم (حساب المخرج على فيسبوك)

ويشير سعيد إلى أن رحلة تمويل الفيلم بدأت من «مهرجان أفلام السعودية» حيث حاز أكبر عدد من جوائز الدورة الأخيرة ودعماً يصل إلى 800 ألف ريال سعودي، كما تشارك به جهات إنتاجية أخرى، إلى جانب شقيقه التوأم حسن سعيد المنتج الرئيسي للفيلم، ويقول عن ارتباطهما معاً: «شقيقي حسن عمل قبل أن يكون منتجاً بصفته مخرجاً ومدير تصوير، ولديه خبرة تقنية عالية، وقد أخرج من قبل سلسلة أفلام وثائقية، ووجوده بالتصوير يمنحني قدراً من الاطمئنان».

وعمل سعيد على تطوير السيناريو الذي استغرق عامين في كتابته بمختبر «راوي» لكُتّاب السيناريو الذي يتبع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومختبر «مشورة» التابع لهيئة الأفلام السعودية، لافتاً إلى أنه لم يتقدم بالسيناريو إلا بعدما تأكد من اكتماله وجاهزيته.

وكشف سعيد أنه استقر على اختيار 80 في المائة من أبطال وفريق عمل الفيلم، وأن فيلمه يتطرق لمنطقة قصصية جديدة كلياً على مستوى الصورة، عن خزامة بالسعودية بوصفها بيئة جديدة مثيرة للاهتمام في كل العالم، وأنه لا يرتبط بأي قضايا عامة، بل بقصة إنسانية لرحلة أم وطفلها من البادية إلى المدينة، وتدور أحداثه ثمانينات القرن العشرين، وأن هذه الرحلة تشهد أحداثاً وشخصيات عديدة، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية.

مع الفائزين في حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي (حساب المخرج على فيسبوك)

وأخرج علي سعيد فيلمين روائيين قصيرين هما «رقم هاتف قديم»، و«المُعلقة». كما أخرج فيلماً وثائقياً قصيراً عن مسيرة عبد الله المطرود وهو شخصية سعودية وطنية لها قصة مشوقة.

فيما استغرق فيلمه الوثائقي الطويل «ضد السينما» 5 سنوات في كتابته وتصويره، وقد جمع فيه بين التوثيق والتحليل والرصد لمائة عام من تاريخ السينما السعودية، وحاز عنه «جائزة صلاح أبو سيف» بالدورة الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي التي عَدّها أهم جوائزه، لا سيما وهي تحمل اسم مخرج كبير تأثر به وتعلق بأفلامه، حسب قوله.

وأكد أن «هذا الفيلم كان صعباً للغاية وأحد أسباب صعوبته تكمن في كيفية حكاية قصة تمتد لمائة عام بأسلوب سلس يجذب المشاهد، وقوة سرد تحافظ على إيقاع الفيلم وتوثق لتاريخ السينما بالسعودية»، على حد تعبيره.

بدأ علي سعيد عمله صحافياً، وأصدر عدة كتب وروايات على غرار «الحقيبة الجلدية»، و«كونيكا 19»، و«الدانة» الذي تعرض فيه لتاريخ صيد اللؤلؤ بشرق الجزيرة العربية، وذلك قبل أن يتجه إلى السينما ليحقق شغفه بصناعة الأفلام.