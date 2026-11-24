قد يسكن اللبناني على بُعد شارعين من حياةٍ موازية يجهل تفاصيلها. قد تجمعه بأهل الحيّ لهجة مألوفة وانتماءات مشتركة، فيما يظلّ ما يجري داخل بيوتهم بعيداً عن معرفته، بما فيه من عادات تتوارثها الأجيال وتصوغ نظرتها إلى الآخرين. في «بيروت... طريق الجديدة»، التي كتبها وأخرجها يحيى جابر، وأعاد زياد عيتاني تقديمها على خشبة «مسرح المونو»، يصبح ما نجهله عمّن يُشاركوننا المدينة موضوعاً مسرحياً ثرياً. فالجغرافيا التي نظنّ أننا نعرفها تستدعي اكتشافاً جديداً لأهلها، ولِما يُضمرونه خلف عادات يمارسونها بتلقائية وقد يجهلون هم أنفسهم مقدار تأثيرها في تكوينهم.

إلى كم يحتاج اللبناني من المسرح ليعرف جاره؟ (الشرق الأوسط)

يستوقف مسرح يحيى جابر الباحثَ في الأنثروبولوجيا الثقافية، خصوصاً لجهة انتقال الموروث الاجتماعي عبر اللغة والسلوك والتربية، وتحوُّل بعض العادات إلى قوانين غير مكتوبة تضبط حياة الجماعة. يُعيد جابر النظر في الطباع التي تبدو فردية، كاشفاً عن جذورها في التربية العائلية وما يتوارثه الأبناء من تصوّرات عن أنفسهم والآخرين. ففي الأحاديث المنزلية تتشكّل العصبيات قبل أن تظهر في الشارع، وفي التنافُس بين جمهورَي «النجمة» و«الأنصار»، استحضارٌ لجانب من تاريخ بيروت يصعب على مَن لا يعرف المدينة أن يقرأه في نتائج المباريات.

يُضحكنا زياد عيتاني ممّا ورثناه ولم نفكّر يوماً في مصدره (الشرق الأوسط)

ومنذ انطلاقة المسرحية عام 2013، تطوَّر مشروع يحيى جابر وتنوَّعت البيئات التي تناولها، وأصبح الجهد المبذول في بناء الشخصية أكثر نضجاً، فيُستدلّ من طريقة كلامها على تاريخها الاجتماعي وطبيعة السلطة التي تحكُم علاقاتها بمَن حولها. ففي أحاديث الحموات عن كنّاتهنّ مثلاً، نُتابع كيف تُسهم النساء أنفسهنّ في توريث عادات ضِقنَ بها في سنوات سابقة من حياتهنّ، وكيف يرى بعض أبناء الحيّ في اسم عائلتهم ما يجعلهم أعلى شأناً من جيرانهم. يبرع جابر في تناول هذه المسائل بروح فكاهية، مستفيداً من قدرة الكوميديا على حَمْل الإنسان على الضحك من أفكار لطالما تعامل معها بجدّية.

ومع هذا التطوّر في تجربته المسرحية، يعود العرض اليوم بتعديلات طالت بعض مضامينه السياسية والاجتماعية، بما يجعل مُشاهدته تجربة مختلفة حتى لمَن حضر نسخته الأولى.

يستحضر مسرح يحيى جابر أناساً نكاد نعرف عناوين بيوتهم (الشرق الأوسط)

كان يُفترض أن تُحيلنا بعض مَشاهد المسرحية بعد 13 عاماً إلى أحوال بيروت في زمن مضى. لكنّ اللبناني الذي تبدَّلت ظروف عيشه جذرياً خلال تلك السنوات، لا يزال يجد في هذه المَشاهد ما يُضحكه لشِدّة مُطابقتها لِمَا يعرفه اليوم. وفي ذلك ما يدعو إلى التوقُّف عند بطء التحوّل الاجتماعي قياساً إلى حجم الأحداث التي عاشها البلد.

ولزياد عيتاني فضلٌ كبير في إقناعنا بحقيقة هذه الشخصيات. فهو يعرف البيئة التي يستمدّ منها يحيى جابر مادّته معرفةَ ابنِها الذي عاش بين أهلها وتشرَّب طباعهم. وتظهر مهارته التمثيلية في إدراكه الفروق الطفيفة بين أشخاص ينتمون إلى البيئة نفسها ويتحدّثون اللهجة ذاتها. فهو يعلم كيف يتكلّم مَن اعتاد أن تكون له الكلمة الأخيرة في العائلة، وكيف يتغيَّر سلوك المرء تبعاً لهوية مَن يُخاطبه. ويبلغ عيتاني درجةً من الدقّة في أدائه تجعل أبناء بيروت يتعرَّفون إلى أشخاص صادفوهم في حياتهم من طريقة نطقه ببعض الكلمات.

قد يعيش المرء عمره في مدينة لم يتعرّف إليها بعد (الشرق الأوسط)

ومن مزايا أدائه أنه يدرك إلى أيّ حدّ يُمكنه المبالغة في بعض طباع الشخصية من دون أن تفقد حقيقتها الإنسانية وتذوب في الكاريكاتور. فهو على دراية بما تعنيه هذه الشخصيات لأبناء البيئة التي يستحضرها على الخشبة، وبما قد تُثيره فيهم من ذكريات عائلية وشخصية. ويبلغ العرض ذروة طرافته عندما يُفاجَأ المُتفرّج بأنه يضحك من سلوك اعتاد بنفسه ممارسته، كما في استعادة بعض العادات المُتوارَثة، ومنها الطقوس الرمضانية وما يُصاحبها من انشغال الصائمين بالطعام طوال ساعات الصيام.

يعرف اللبناني حدود طائفته أكثر ممّا يعرف أحوال جيرانه (الشرق الأوسط)

يُحسِن الموسيقي والممثّل جمال عبد الكريم إدارة إيقاع العرض بحسٍّ مسرحي يُمكّنه من تقدير اللحظة المناسِبة للتدخُّل، سواء بالموسيقى أو بالمشاركة التمثيلية، كما في محاكاته صوت الببغاء. فهو يعرف متى يترك لعيتاني المجال للاسترسال في أداء الشخصية ومتى يُسهم تدخُّله في تصعيد الموقف الكوميدي. ويمنح هذا التفاهُم العرض حيويته، خصوصاً أنّ المونودراما تضع الممثّل أمام تحدّي إبقاء الجمهور مشدوداً إليه طوال مدّتها.

هذا مسرحٌ يُتيح التعرُّف إلى الآخر خارج المناسبات التي تستدعي الاصطفاف معه أو ضدّه. فكثيراً ما يعرف اللبناني عن أبناء منطقة أخرى انتماءهم السياسي أكثر ممّا يعرف عن حياتهم داخل بيوتهم. ومن خلال مسرحه، يدعونا يحيى جابر إلى اكتشاف كيف يفرح هؤلاء ويُربّون أبناءهم ويسخرون من أقرب الناس إليهم، وكيف يُعبّرون عن مخاوفهم بالنكات والأمثال. وبقدر ما يُقرّبنا المسرح من أبناء هذه البيئة، يُعيننا على تفحُّص أحكامنا المُسبَقة بحقّهم، وربما إدراك مقدار ما نجهله عن أنفسنا أيضاً.