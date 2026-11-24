​لا يزال مبنى «آيا صوفيا» أحد أبرز المعالم التاريخية في إسطنبول، يخفي أسراراً لم تكشفها قرون طويلة من التاريخ. فبعيداً عن قبابه الشاهقة وزخارفه الشهيرة، أظهرت أعمال التنظيف والترميم الجارية تحت المبنى شبكة من الأنفاق والمنشآت المدفونة، تفتح نافذة جديدة على ماضي هذا الصرح العريق.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اكتشاف 6 فراغات تحت الأرض، تتصل عبر 9 أنفاق، جرى تنظيف نحو 420 متراً منها، مع إزالة نحو 3 آلاف طن من الأتربة والمواد المتراكمة. وفقاً لـ«يورونيوز».

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، إن الأعمال شملت منطقتَي «حديقة الوزير» والحديقة الغربية؛ حيث كشفت عمليات الحفر عن بقايا معمارية ومنشآت يُعتقد أن بعضها يعود إلى مراحل تاريخية أقدم من المبنى الحالي.

ومن بين الاكتشافات منشأة للدفن تحت الأرض، ظهرت على عمق 1.5 متر أسفل مستوى الأرضية الحالية، ولا يزال الباحثون يدرسون تاريخها وتحديد الفترة التي تنتمي إليها. وتكتسب هذه البقايا أهمية خاصة؛ إذ شُيِّد «آيا صوفيا» الحالي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، بين عامَي 532 و537 ميلادية، فوق موقع شهد قيام كنائس أقدم.

لوحة تصوِّر مسجد «آيا صوفيا» من عام 1852 (متحف فيكتوريا وألبرت)

وفي الحديقة الغربية، اكتشف الباحثون 6 فراغات تتصل بـ9 أنفاق، يُرجح أن 3 منها كانت أجزاء من «الأتريوم»، وهو الفناء المفتوح الذي ارتبط بالمجمع الكنسي. ويبلغ طول أطول الأنفاق نحو 180 متراً، ويمتد بمحاذاة واجهة المبنى، بينما يدرس المختصون احتمال ارتباطه بطريق روماني قديم.

ولا تقتصر أهمية هذه الممرات على قيمتها الأثرية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن بعضها كان جزءاً من منظومة لإدارة المياه وتصريف الأمطار، بما يساعد على حماية المبنى واستمرار استخدامه.

وتتواصل بالتوازي أعمال تدعيم الجدران وإصلاح الأقبية المتضررة، باستخدام تقنيات ومواد حديثة، لضمان استقرار المنشآت وحمايتها.

أما المفاجأة التي قد تهم الزوار، فتتمثل في درس السلطات التركية إمكانية فتح أجزاء من هذه الأنفاق أمام الجمهور، ضمن خطة تراعي سلامة المبنى والزائرين، وإن لم يُحدد بعد موعد لذلك.

وهكذا، يثبت «آيا صوفيا» أن حكايته لا تسكن قبابه وحدها؛ فحتى تحت أرضيته لا تزال هناك صفحات من التاريخ تنتظر من يكتشفها.