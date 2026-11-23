السعودية تتصدَّر دول «العشرين» في «الأمان» و«القانون والنظام»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344816-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
السعودية تتصدَّر دول «العشرين» في «الأمان» و«القانون والنظام»
السعودية تسعى إلى تعزيز مكانتها ضمن أكثر دول العالم أمناً (واس)
تصدَّرت السعودية دول مجموعة العشرين ضمن «تقرير السلامة العالمية 2026»، الصادر عن منظمة غالوب، لمؤشرَي «الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً منفرداً» و«القانون والنظام».
ويعكس هذا الإنجاز الدعم غير المحدود من قيادة المملكة للقطاع الأمني، واهتمامها بتعزيز أمن الإنسان واستقراره، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، للارتقاء بالخدمات الأمنية والإنسانية، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتعزيز مكانة البلاد ضمن أكثر دول العالم أمناً.
وعزَّزت السعودية أمنها من خلال ارتفاع نسبة الشعور بالأمن أثناء السير ليلاً منفرداً من 93 في المائة في عام 2024 إلى 95 في المائة في 2025، وارتفاع مؤشر القانون والنظام من 91 في المائة 2024 إلى 92 في المائة في 2025.
ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد، وما تشهده من تحول تقني ومؤسسي، وتكامل في الأداء، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات.
سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
السعودية تتصدَّر دول «العشرين» في «الأمان» و«القانون والنظام»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5344816-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
السعودية تتصدَّر دول «العشرين» في «الأمان» و«القانون والنظام»
السعودية تسعى إلى تعزيز مكانتها ضمن أكثر دول العالم أمناً (واس)
تصدَّرت السعودية دول مجموعة العشرين ضمن «تقرير السلامة العالمية 2026»، الصادر عن منظمة غالوب، لمؤشرَي «الشعور بالأمان أثناء السير ليلاً منفرداً» و«القانون والنظام».
ويعكس هذا الإنجاز الدعم غير المحدود من قيادة المملكة للقطاع الأمني، واهتمامها بتعزيز أمن الإنسان واستقراره، ومتابعة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، للارتقاء بالخدمات الأمنية والإنسانية، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتعزيز مكانة البلاد ضمن أكثر دول العالم أمناً.
وعزَّزت السعودية أمنها من خلال ارتفاع نسبة الشعور بالأمن أثناء السير ليلاً منفرداً من 93 في المائة في عام 2024 إلى 95 في المائة في 2025، وارتفاع مؤشر القانون والنظام من 91 في المائة 2024 إلى 92 في المائة في 2025.
ويأتي ذلك ضمن جهود تعزيز المنظومة الأمنية في البلاد، وما تشهده من تحول تقني ومؤسسي، وتكامل في الأداء، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات.
استهلت الحفل بالنشيد الوطني اللبناني (الشرق الأوسط)
وأنت تغادر حفل الفنانة يمان الحاج في «ميوزك هول» وسط بيروت، لا بدّ أن تحمل معك زوّادة فنية غنية. أداؤها يشبع الذائقة ويوقظ الحواس، بما تقدّمه من تنوّع في الغناء والعزف والحضور، حيث تمضي معها أمسية غنائية تتقاطع فيها المواهب لتصنع مشهداً فنياً متكاملاً. تشعرك الحاج، وهي تغني، بأنك خضعت للتو لجلسة استرخاء ذهني وانتعاش سمعي، فتدرك أن هذا النضج الفني ليس وليد مصادفة، بل ثمرة نشأة في بيت عريق بالموسيقى، تتربّع على عرشه والدتها، السوبرانو فاديا طنب الحاج.
ورغم تلقي عائلة يمان نبأً حزيناً قبل دقائق قليلة من موعد الحفل، تمثّل بوفاة المطران جورج خضر، خال العائلة، بدت الفنانة الشابة متماسكة. فهي أصرّت على تقديم الحفل بهدف ضخّ جرعات من الفن الأصيل في زمن تتخبّط فيه الفنون على اختلاف أنواعها.
استهلّت الأمسية بأداء النشيد الوطني اللبناني، لا سيما أنها تزامنت مع عيد الاستقلال. قدّمته يمان بأسلوب اتّسم بلمسة حداثية، عازفةً لحنه على آلة الغيتار، قبل أن تنتقل إلى تقديم برنامج الأمسية بمرافقة جوقة كورال وفريق من العازفين.
منذ الدقائق الأولى للحفل، راحت يمان تنثر أجواءً فنية مفعمة بالإبداع، مستندةً إلى ثلاثية فنية قلّما نشهدها في أيامنا هذه. جمعت بين العزف والغناء وقيادة الفرقة الموسيقية، لتكون العازفة والمغنية والمايسترا التي تدير أمسيتها بثبات وثقة. وتنقّلت بين آلات موسيقية عدة، من الغيتار والرقّ إلى البيانو والتشيللو وغيرها، مضيفةً إلى المشهد رونقاً خاصاً، خارجةً به عن المألوف. هكذا بدت وكأنها تؤلف أوركسترا مصغّرة تجمع فيها مواهبها الموسيقية المتعددة.
هذا التنوّع ليس وليد مصادفة، بل ثمرة شغف اختارت يمان أن تمنحه مساحته الكاملة. فهي درست الطب لأربع سنوات، ولم تتردد في الاستجابة لنداء موهبتها الفنية، فتركت اختصاصها العلمي لتتفرغ للموسيقى وتضع فيها كامل طاقاتها. كما ورثت جينات فنية عن خالها الملحن مارون طنب، وخالتيها الفنانتين رونزا وآمال، فيما اكتملت ملامح تكوينها الموسيقي في كنف والدتها السوبرانو فاديا طنب الحاج، لتمنح هذه النشأة أداءها طابعاً احترافياً.
لم تخلُ الأمسية من خفة ظل يمان وطرافتها في التفاعل مع الجمهور، وكذلك مع والدتها فاديا طنب. فأضفت على الأجواء مسحة من العفوية والحميمية، كاشفةً عن شخصية فنية واثقة ومتصالحة مع موهبتها، تجمع بين الاحتراف في الأداء والبساطة في الحضور.
تماهى الحضور مع غناء يمان عندما أدّت، في بداية الحفل، أغنية الراحلة داليدا «حلوة يا بلدي»، كما انتزعت منه جواً مفعماً بالتصفيق والغناء طيلة أدائها أغنية «يا قصص» للفنانة جوليا بطرس. ولوّنت الحفل بعدد من الأغاني الأجنبية، كما قدّمت تحية لصديق رحل عن الدنيا. وروت قصته معها عندما قصدها وهي في الثالثة عشرة من عمرها لتلحن له كلمات قصيدة كتبها: «يومها لم يعجبني اللحن، إذ شعرت بأنه غير ناضج بما فيه الكفاية، ولكنه فرح به. ولكن عندما علمت برحيله، قررت أن أقدّم هذه الأغنية بتوزيع جديد لتوجيه تحية دائمة له في حفلاتي». وخلال أدائها أغنية «كيف هيك بتبعد عني»، ساد صمت في قاعة الحفل تأثراً بكلام الأغنية والمعنى الذي تحمله.
بلغ الحفل ذروة التفاعل عندما اعتلت الخشبة السوبرانو فاديا طنب لتشارك ابنتها الغناء. واستهلّتا الحفل بديو «مرفرف الدلال»، بتناغم ملحوظ جمع بين صوتين قديرين بتقنيتين مختلفتين. وبعدها أدّت طنب أغنية «وحدي»، التي، كما ذكرت، كتبتها إثر هجرة أولادها من لبنان. فوجدت نفسها في منزل فارغ من ضحكاتهم وأنفاسهم، مما أحزنها. وأرسلت ما كتبته إلى يمان، التي وضعت له لحناً مناسباً.
لحظات مليئة بمشاعر الشوق رافقت أداء طنب في هذه الأغنية، فانهمرت دموع أمهات كثيرات تواجدن في الحفل تأثراً بها. وختمت فاديا طنب وصلتها القصيرة بأغنية «قهوة منسية» لغدي الرحباني، وشاركتها ابنتها أداءها، وتفاعل الجمهور وردّد مطلعها معهما.
غنّت يمان الحاج بالفرنسية والإنجليزية والعربية، مستعرضةً موهبتها الفنية بجميع اللغات. وساد أداؤها الهدوء، بحيث نثرت الاسترخاء على أمسية فنية مشبعة بالمشاعر والحب. وفي نهاية الحفل، قدّمت أغنية من الطرب الأصيل للراحلة أسمهان، «يا حبيبي تعال». وتوجّهت بالشكر إلى كل من رافقها في تنفيذ هذه الأمسية من منتج ومخرج وجوقة وعازفين. أما الختام، فلم تشأ إلا أن يحمل بصمة رحبانية معروفة بصوت فيروز، «بتتلج الدني».
«بنيامينا»... ذاكرة الإبادة الرواندية تختبر حدود الغفران
عرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً في النسخة الماضية من مهرجان كان السينمائي (إدارة مهرجان مراكش)
لا تنتهي المذابح الجماعية بالضرورة عندما يتوقف القتل، إذ تستمر آثارها في تشكيل العلاقات الإنسانية والتأثير في اختيارات أجيال لم تشهد العنف بصورة مباشرة، ومن هذه المنطقة المعقدة ينطلق فيلم «بنيامينا» للمخرجة الرواندية ماري كليمنتين دوسابيجامبو، المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من «المهرجان الدولي للفيلم بمراكش»، متناولاً ما يبقى من المآسي الكبرى في حياة الناجين، وكيف يمكن للماضي أن يواصل فرض حضوره على علاقات يفترض أنها تنتمي إلى زمن مختلف.
ويستعيد الفيلم تبعات الإبادة الجماعية التي استهدفت التوتسي في رواندا عام 1994، من خلال حكاية تدور أحداثها عام 2012، حول امرأة نجت من المذبحة وأصبحت تعمل على تحقيق المصالحة بين الضحايا وعائلات المتورطين في الجرائم، غير أن قناعاتها تتعرض لاختبار قاسٍ عندما تكتشف حمل ابنتها من شاب ينتمي إلى الهوتو، لتجد نفسها أمام مواجهة بين المبادئ التي تدافع عنها في المجتمع والمخاوف التي تحكم حياتها الخاصة، في أزمة تكشف صعوبة الفصل بين التجربة الفردية والتاريخ الجماعي.
وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «نظرة ما» في الدورة التاسعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، في مايو (أيار) 2026، حيث حصد جائزة «الكاميرا الذهبية» لأفضل فيلم أول، إلى جانب جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي»، في محطة بارزة للسينما الرواندية، قبل انتقاله إلى المنافسة في مراكش، بعدما سبق أن شارك مشروعاً قيد التطوير ضمن «ورش الأطلس» التي ينظمها المهرجان.
وتكشف شخصية «فينيراندا»، التي تؤمن بأهمية تقريب وجهات النظر بين الناجين وعائلات الجناة، أن الاقتناع بضرورة المصالحة لا يمنح صاحبه القدرة التلقائية على تحمل نتائجها، خصوصاً عندما تنتقل من المجال العام إلى الحياة الشخصية.
وتمنح العلاقة بين «فينيراندا» وابنتها «تينا» الحكاية بعداً يتجاوز الصراع المعتاد بين الأجيال، لأن الطرفين لا يختلفان حول علاقة عاطفية فحسب، وإنما حول المعايير التي ينبغي أن تحدد اختيارات الإنسان، وحدود المسؤولية التي يمكن تحميلها لجيل لم يعش الجرائم التي ارتبطت بانتماءات سابقيه.
ويضيف حضور «سوزان»، شقيقة «فينيراندا»، مستوى آخر إلى الصراع، من خلال موقف لا يرى في المصالحة إجابة كافية عن الخسارة، إذ تحتاج المجتمعات الخارجة من المذابح إلى اتفاقات تضمن استمرار الحياة، لكن هذه الاتفاقات لا تستطيع فرض مشاعر متطابقة على الأفراد، أو مطالبة الناجين بالتعامل مع آلامهم باعتبارها ماضياً انتهى بمرور السنوات.
وقالت المخرجة الرواندية ماري كليمنتين دوسابيجامبو، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار شخصية «فينيراندا»، المرأة التي تساعد الآخرين على تجاوز آلامهم بينما تجد صعوبة في التعامل مع أزمة داخل أسرتها، لم يكن بهدف تقديم شخصية متناقضة أو التشكيك في صدق رغبتها في التسامح، وإنما للكشف عن طبيعة الغفران باعتباره مساراً طويلاً يتعرض لاختبارات غير متوقعة. موضحة أن «الإنسان قد يعتقد أنه تجاوز تجربة مؤلمة، قبل أن يكتشف أن الاختبار الحقيقي لقناعاته يأتي من الأشخاص الأقرب إليه».
وأضافت أن «بطلة الفيلم استطاعت مسامحة المتورطين في الجرائم التي تعرضت لها، لكنها لم تستطع التعامل بالسهولة نفسها مع ابنتها، بعدما شعرت بأن المأساة التي عاشتها قد تتكرر في حياة الفتاة»، مشيرة إلى أنها تعمدت جعل الابنة اختباراً حقيقياً للغفران الذي منحته الأم لمرتكبي الجرائم، بما يكشف الفارق بين الاستعداد النفسي لتجاوز الماضي والقدرة على قبول اختيارات الآخرين عندما تستدعي المخاوف القديمة.
وتطرقت المخرجة إلى مفهوم الغفران، معتبرة أنه اختيار شخصي لا يمكن فرضه على الإنسان، ولا يتحقق بمجرد إعلان الرغبة فيه، وإنما يحتاج إلى فهم ما حدث والاعتراف بأن الماضي لن يتغير مهما حاولنا إعادة النظر فيه، لافتة إلى أن التصالح مع الحاضر يتطلب أحياناً مراجعة العلاقة مع الذكريات المؤلمة، حتى يصبح التفكير في المستقبل ممكناً، وأن اتخاذ قرار بالتسامح لا يلغي بالضرورة ما يترتب عليه من تضحيات نفسية أو ألم.
وتعاونت المخرجة في تجربتها الروائية الطويلة الأولى مع مدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، الذي سجل بالفيلم مشاركته الرابعة على التوالي في مهرجان «كان»، بعدما عمل مديراً للتصوير في الفيلم القصير «عيسى» للمخرج مراد مصطفى عام 2023، و«القرية المجاورة للجنة» للمخرج الصومالي مو هراوي عام 2024، و«عائشة لا تستطيع الطيران» لمراد مصطفى عام 2025، في مسيرة تعكس حضوره المتواصل ضمن مشروعات سينمائية ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متنوعة.
وأشادت دوسابيجامبو بتعاونها مع الكاشف، مؤكدة أن ما ميز تجربته لم يكن موهبته الفنية وحدها، وإنما قدرته على التواصل الإنساني مع الأشخاص والأماكن التي صور فيها الفيلم؛ فرغم كونها زيارته الأولى إلى رواندا، استطاع الارتباط سريعاً بالحكاية والبيئة المحيطة بها، بعدما ناقشا معاً تفاصيل المشروع وطبيعة المجتمع الذي تدور فيه الأحداث، وهو ما أسهم في بناء تفاهم فني وإنساني بينهما.