وأنت تغادر حفل الفنانة يمان الحاج في «ميوزك هول» وسط بيروت، لا بدّ أن تحمل معك زوّادة فنية غنية. أداؤها يشبع الذائقة ويوقظ الحواس، بما تقدّمه من تنوّع في الغناء والعزف والحضور، حيث تمضي معها أمسية غنائية تتقاطع فيها المواهب لتصنع مشهداً فنياً متكاملاً. تشعرك الحاج، وهي تغني، بأنك خضعت للتو لجلسة استرخاء ذهني وانتعاش سمعي، فتدرك أن هذا النضج الفني ليس وليد مصادفة، بل ثمرة نشأة في بيت عريق بالموسيقى، تتربّع على عرشه والدتها، السوبرانو فاديا طنب الحاج.

ورغم تلقي عائلة يمان نبأً حزيناً قبل دقائق قليلة من موعد الحفل، تمثّل بوفاة المطران جورج خضر، خال العائلة، بدت الفنانة الشابة متماسكة. فهي أصرّت على تقديم الحفل بهدف ضخّ جرعات من الفن الأصيل في زمن تتخبّط فيه الفنون على اختلاف أنواعها.

قدّمت يمان الحاج حفلاً فنياً تنوّعت فيه الأغنيات بين العربية والأجنبية (الشرق الأوسط)

استهلّت الأمسية بأداء النشيد الوطني اللبناني، لا سيما أنها تزامنت مع عيد الاستقلال. قدّمته يمان بأسلوب اتّسم بلمسة حداثية، عازفةً لحنه على آلة الغيتار، قبل أن تنتقل إلى تقديم برنامج الأمسية بمرافقة جوقة كورال وفريق من العازفين.

منذ الدقائق الأولى للحفل، راحت يمان تنثر أجواءً فنية مفعمة بالإبداع، مستندةً إلى ثلاثية فنية قلّما نشهدها في أيامنا هذه. جمعت بين العزف والغناء وقيادة الفرقة الموسيقية، لتكون العازفة والمغنية والمايسترا التي تدير أمسيتها بثبات وثقة. وتنقّلت بين آلات موسيقية عدة، من الغيتار والرقّ إلى البيانو والتشيللو وغيرها، مضيفةً إلى المشهد رونقاً خاصاً، خارجةً به عن المألوف. هكذا بدت وكأنها تؤلف أوركسترا مصغّرة تجمع فيها مواهبها الموسيقية المتعددة.

هذا التنوّع ليس وليد مصادفة، بل ثمرة شغف اختارت يمان أن تمنحه مساحته الكاملة. فهي درست الطب لأربع سنوات، ولم تتردد في الاستجابة لنداء موهبتها الفنية، فتركت اختصاصها العلمي لتتفرغ للموسيقى وتضع فيها كامل طاقاتها. كما ورثت جينات فنية عن خالها الملحن مارون طنب، وخالتيها الفنانتين رونزا وآمال، فيما اكتملت ملامح تكوينها الموسيقي في كنف والدتها السوبرانو فاديا طنب الحاج، لتمنح هذه النشأة أداءها طابعاً احترافياً.

عزفت خلال الحفل على أكثر من آلة موسيقية (الشرق الأوسط)

لم تخلُ الأمسية من خفة ظل يمان وطرافتها في التفاعل مع الجمهور، وكذلك مع والدتها فاديا طنب. فأضفت على الأجواء مسحة من العفوية والحميمية، كاشفةً عن شخصية فنية واثقة ومتصالحة مع موهبتها، تجمع بين الاحتراف في الأداء والبساطة في الحضور.

تماهى الحضور مع غناء يمان عندما أدّت، في بداية الحفل، أغنية الراحلة داليدا «حلوة يا بلدي»، كما انتزعت منه جواً مفعماً بالتصفيق والغناء طيلة أدائها أغنية «يا قصص» للفنانة جوليا بطرس. ولوّنت الحفل بعدد من الأغاني الأجنبية، كما قدّمت تحية لصديق رحل عن الدنيا. وروت قصته معها عندما قصدها وهي في الثالثة عشرة من عمرها لتلحن له كلمات قصيدة كتبها: «يومها لم يعجبني اللحن، إذ شعرت بأنه غير ناضج بما فيه الكفاية، ولكنه فرح به. ولكن عندما علمت برحيله، قررت أن أقدّم هذه الأغنية بتوزيع جديد لتوجيه تحية دائمة له في حفلاتي». وخلال أدائها أغنية «كيف هيك بتبعد عني»، ساد صمت في قاعة الحفل تأثراً بكلام الأغنية والمعنى الذي تحمله.

شكّلت يمان مع والدتها السوبرانو فاديا طنب دويتو غنائياً متناغماً (الشرق الأوسط)

بلغ الحفل ذروة التفاعل عندما اعتلت الخشبة السوبرانو فاديا طنب لتشارك ابنتها الغناء. واستهلّتا الحفل بديو «مرفرف الدلال»، بتناغم ملحوظ جمع بين صوتين قديرين بتقنيتين مختلفتين. وبعدها أدّت طنب أغنية «وحدي»، التي، كما ذكرت، كتبتها إثر هجرة أولادها من لبنان. فوجدت نفسها في منزل فارغ من ضحكاتهم وأنفاسهم، مما أحزنها. وأرسلت ما كتبته إلى يمان، التي وضعت له لحناً مناسباً.

لحظات مليئة بمشاعر الشوق رافقت أداء طنب في هذه الأغنية، فانهمرت دموع أمهات كثيرات تواجدن في الحفل تأثراً بها. وختمت فاديا طنب وصلتها القصيرة بأغنية «قهوة منسية» لغدي الرحباني، وشاركتها ابنتها أداءها، وتفاعل الجمهور وردّد مطلعها معهما.

غنّت يمان الحاج بالفرنسية والإنجليزية والعربية، مستعرضةً موهبتها الفنية بجميع اللغات. وساد أداؤها الهدوء، بحيث نثرت الاسترخاء على أمسية فنية مشبعة بالمشاعر والحب. وفي نهاية الحفل، قدّمت أغنية من الطرب الأصيل للراحلة أسمهان، «يا حبيبي تعال». وتوجّهت بالشكر إلى كل من رافقها في تنفيذ هذه الأمسية من منتج ومخرج وجوقة وعازفين. أما الختام، فلم تشأ إلا أن يحمل بصمة رحبانية معروفة بصوت فيروز، «بتتلج الدني».