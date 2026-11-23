ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية بنسبة 2.3 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، مدفوعاً بزيادة تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 2.2 في المائة، والقطاع غير السكني بنسبة 2.7 في المائة.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء ارتفاع تكاليف البناء في القطاع السكني نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والمُعدات بنسبة 1.8 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.4 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف استئجار المُعدات والعمالة بنسبة 4 في المائة، نتيجة زيادة تكلفة استئجار العمالة بنسبة 5.4 في المائة، وتكاليف العمالة بنسبة 1.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.

وفي القطاع غير السكني، ارتفعت أسعار مواد البناء والمعدات بنسبة 5.8 في المائة، مدفوعة بزيادة تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغل بنسبة 7.2 في المائة، وتكاليف العمالة بنسبة 2.1 في المائة، وأسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت تكاليف المواد الأساسية في القطاع غير السكني ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 4.4 في المائة، وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 2.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر (أيلول) من العام نفسه، مدفوعاً، بشكل رئيس، بزيادة تكاليف البناء في القطاع غير السكني بنسبة 0.1 في المائة.