ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، بعد موجة بيع قادتها المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأدت إلى تسجيل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر مارس (آذار) 2025.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة إلى 627.61 نقطة، بحلول الساعة 8:14 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بالنسبة نفسها، مسجلاً أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية في المنطقة، وفق «رويترز».

وجاء هذا التعافي بعد تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع ثقة المستثمرين في أسهم الذكاء الاصطناعي، بفعل المخاوف من بطء العوائد المتحققة من الاستثمارات الضخمة في هذه التكنولوجيا، فضلاً عن فقدان شركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود»، زخمها، عقب إدراجها في سوق الأسهم الأميركية.

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب خلال تعاملات الاثنين؛ إذ ارتفع مؤشره الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة، مع صعود أسهم شركات «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم إنترناشونال» و«بي إي سيميكوندكتور» بنسب تراوحت بين 2.8 و4 في المائة، لتكون من بين أكبر الرابحين في السوق.

كما ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 1 في المائة، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب بنحو 3 في المائة، بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم مجموعة «يوليوس باير» السويسرية، بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانها ارتفاع أرباحها المعدلة قبل الضرائب بنسبة 17 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. وجاء أداء السهم وسط تركيز المستثمرين على تباطؤ صافي التدفقات المالية، في وقت يواصل فيه البنك التخارج من علاقاته مع العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

في المقابل، تصدَّر سهم شركة «أبيفاكس» مكاسب مؤشر «ستوكس 600»، مرتفعاً بنحو 10 في المائة، بعدما رفضت الشركة تقريراً صادراً عن جهة استثمارية تراهن على انخفاض أسعار الأسهم.