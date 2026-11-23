آسيا تتحرك لاحتواء انهيار أسهم التكنولوجيا مع تراجع رهانات الذكاء الاصطناعي
متعاملون في سوق العملات يراقبون شاشات التداول، فيما تعرض شاشة إلكترونية في الخلفية مؤشر «كوسبي» داخل قاعة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك «هانا» (أ.ف.ب)
تسابق السلطات المالية في شرق آسيا الزمن لاحتواء التراجعات الحادة في أسواق الأسهم، بعدما تحولت موجة الصعود القياسية التي غذّتها طفرة الذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع واسعة، مع تزايد شكوك المستثمرين بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في هذه الصناعة وآفاق تحقيقها عوائد كافية.
وأطلقت الجهات التنظيمية في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان خلال الأسبوع الماضي حزمة إجراءات تستهدف الحد من الخسائر واستعادة ثقة المستثمرين، شملت عمليات شراء للأسهم عبر صناديق مدعومة حكومياً، وتشديد القيود على البيع على المكشوف، وتشجيع الشركات على إعادة شراء أسهمها.
وجاءت هذه التحركات بعدما دخلت المؤشرات الرئيسية للأسواق الثلاثة مرحلة السوق الهابطة من الناحية الفنية، مع تراجعها بأكثر من 20 في المائة عن أحدث مستوياتها القياسية، في انعكاس حاد للموجة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتتركز أسواق المنطقة بدرجة كبيرة في شركات صناعة الرقائق الإلكترونية وموردي المعدات والتجهيزات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات معنويات المستثمرين تجاه هذه الصناعة.
وخلال أسابيع قليلة، مُحيت تريليونات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم الآسيوية. وخسر مؤشر «تايكس» التايواني أكثر من 500 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما فقد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي أكثر من 1.8 تريليون دولار منذ بلوغه ذروته في يونيو (حزيران).
وفي الصين وهونغ كونغ، خسر مؤشرا «سي إس آي 300» و«هانغ سينغ» معاً نحو 627 مليار دولار من قيمتهما السوقية منذ نهاية سبتمبر (أيلول).
وفي محاولة لدعم السوق، اشترت الصناديق الحكومية الصينية، المعروفة باسم «الفريق الوطني»، أسهماً بقيمة قياسية بلغت 13.8 مليار دولار يوم الجمعة، وفق بيانات «بلومبرغ»، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 13 مليار دولار، المسجل عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير» العام الماضي.
وفي تايوان، فرضت الجهات الرقابية حظراً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر الإغلاق المسجل في اليوم السابق، في خطوة قالت إنها تستهدف الحفاظ على النظام والاستقرار في سوق الأوراق المالية.
أما في كوريا الجنوبية، فأعلنت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها تعد إجراءات لدعم السوق، عقب اجتماع شارك فيه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين الرقابيين.
وحذّر المسؤولون، في بيان مشترك، من الانسياق وراء «القلق المفرط أو البيع بدافع الذعر»، مؤكدين أن التوقعات طويلة الأجل لنمو صناعة الذكاء الاصطناعي لا تزال قائمة.
كما أعلنت سيول استعدادها لتفعيل صندوق استقرار السوق عند الحاجة، إلى جانب تخفيف القيود اليومية المفروضة على أوامر إعادة شراء الأسهم من الشركات المدرجة لمدة ثلاثة أشهر.
وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتين في الخفجي.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
فقاعة الذكاء الاصطناعي... هل بدأت موجة الانفجار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5344504-%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%9F
متعامل يعمل في قاعة التداول ببورصة نيويورك في 20 نوفمبر وسط أداء متباين للأسهم الأميركية عند الافتتاح عقب تراجع أسهم «أنثروبيك» (أ.ف.ب)
تتزايد أوجه الشبه بين موجة الهبوط التي تضرب أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة، والانهيار الذي أصاب شركات الإنترنت مع انفجار فقاعة «دوت كوم» مطلع الألفية، في مقارنة تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان التصحيح الحالي بداية تفكك فقاعة استثمارية أوسع، أم أنه يقتصر على أجزاء من القطاع شهدت ارتفاعات مبالغاً فيها.
وفي تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يرى الكاتب جيمس ماكينتوش أن التراجعات المسجلة في عدد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تشبه، من حيث الحجم، خسائر شهدتها الشركات نفسها خلال عام 2000. لكنه يشير إلى أن هذه المقارنة لا تكفي وحدها للجزم بأن فقاعة الذكاء الاصطناعي انفجرت بالفعل، إذ تختلف ظروف السوق والاقتصاد اليوم عن تلك التي أحاطت بانهيار شركات الإنترنت.
وتُظهر المقارنة التي أوردها التحليل تراجع سهم «إنتل» بنسبة 64 في المائة خلال الفترة الحالية، مقابل 60 في المائة في عام 2000، بينما هبط سهم «أوراكل» بنسبة 60 في المائة مقابل 37 في المائة آنذاك. وفي المقابل، كان انخفاض «سيسكو» في عام 2000 أشد، إذ بلغ 52 في المائة، مقارنة بنحو 30 في المائة حالياً. كما سجلت «ميكرون» تراجعاً بنسبة 53 في المائة، مقابل 63 في المائة خلال دورة الانهيار السابقة، بينما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 48 في المائة، مقارنة بـ62 في المائة في عام 2000.
وعلى مستوى السوق الأوسع، يلفت التحليل إلى أن موجة الهبوط في عام 2000 امتدت إلى قطاعات متعددة، وأسهمت في تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 15 في المائة من ذروته حتى نهاية العام، رغم انتقال المستثمرين إلى أسهم القطاعات الدفاعية، مثل المرافق والسلع الاستهلاكية الأساسية، التي حققت مكاسب تجاوزت 40 في المائة.
أما في العام الحالي، فقد تركزت الخسائر بدرجة أكبر في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع انتقال بعض الاستثمارات إلى قطاعات أخرى، بينها الرعاية الصحية التي ارتفعت أسهمها بنسبة 24 في المائة منذ أواخر أبريل (نيسان)، بينما تراجع المؤشر الأميركي بنحو 12 في المائة عن أعلى مستوى سجله خلال التداولات.
ويتمثل أحد الفروق الجوهرية بين المرحلتين، بحسب ماكينتوش، في أن انفجار فقاعة الإنترنت أعقبه ركود اقتصادي عمَّق خسائر الأسواق خلال عام 2001، وامتد أثره إلى قطاعات لم تكن مرتبطة مباشرة بالتكنولوجيا. أما الاقتصاد الأميركي فيبدو، حتى الآن، أكثر متانة، وهو ما يجعل من المبكر افتراض أن موجة البيع الحالية ستتحول بالضرورة إلى أزمة اقتصادية أوسع.
لكن التحليل يشير إلى أن بعض أجزاء سوق الذكاء الاصطناعي أظهرت بالفعل سمات فقاعات استثمارية مصغرة، خصوصاً في أسهم شركات رقائق الذاكرة وموردي المعدات والطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. وكانت الأسهم الكورية المرتبطة بالرقائق من أبرز الأمثلة، بعدما جذبت مستثمرين أفراداً استخدم بعضهم التمويل بالاقتراض، في وقت شهدت فيه الأسعار ارتفاعات حادة أعقبتها تراجعات سريعة.
ويورد ماكينتوش سهم شركة «ميكرون» مثالاً على حدة هذه التقلبات؛ إذ تضاعفت قيمته نحو أربع مرات خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يفقد أكثر من نصف مكاسبه. كما تضاعفت أسهم شركات أشباه الموصلات عموماً، ثم تراجعت بنحو 43 في المائة. وامتد النمط نفسه إلى شركات توريد الطاقة والمعدات المستخدمة في بناء مراكز البيانات، ومن بينها «بلوم إنرجي».
وشملت موجة التصحيح أيضاً شركات تشغيل مراكز البيانات المعروفة باسم «الحوسبة السحابية الجديدة» (Neocloud)، التي تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعها، ومن أبرزها «كور ويف»، المدعومة من «إنفيديا». فبعد أن ارتفع سهم الشركة إلى أكثر من أربعة أمثال قيمته عقب طرحها العام الماضي، عاد ليتراجع إلى مستويات قريبة من سعره السابق.
ويرى التحليل أن انحسار هذه المبالغات السعرية يمثل جانباً إيجابياً، لكنه يحذر من أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال اتساع التصحيح ليشمل منظومة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأكملها. فالعلاقة بين الشركات العاملة في هذا المجال باتت وثيقة ومتشابكة؛ إذ يمكن أن يدفع هبوطُ الأسهم الشركات إلى تقليص خطط الإنفاق على مراكز البيانات، مما يضر بموردي الرقائق والمعدات والطاقة، ويضغط بدوره على الجهات الممولة لهذه الاستثمارات، في حلقة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب والأسعار.
ولا تقتصر المخاطر على شركات التكنولوجيا، إذ يمكن لانخفاض أسعار الأسهم أن يمتد أثره إلى الاستهلاك والقطاعات الأخرى. فقد كان المستثمرون الأفراد من أبرز المشترين للأسهم خلال الفترة الماضية، وأسهمت الأرباح التي حققوها من ارتفاع قيم محافظهم الاستثمارية في دعم الإنفاق الاستهلاكي، وفق تقديرات اقتصاديين أشار إليهم التحليل. وبالتالي، فإن انعكاس هذا الأثر مع تراجع الأسواق قد يضعف إنفاق الأسر، وينعكس على شركات لا ترتبط مباشرة بالذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، لا يرى التحليل أن جميع مكونات القطاع دخلت مرحلة انهيار شامل، بل يرجح أن ما انفجر حتى الآن هو فقاعات استثمارية محدودة في مراكز البيانات وبعض الشركات المرتبطة بها، إلى جانب تراجع جانب من المضاربات في أسهم الذكاء الاصطناعي. وينقل عن فينسنت مورتير، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول «أموندي»، قوله إن المستثمرين لا يدركون عادة أنهم داخل فقاعة إلا عندما تنفجر.
ويخلص ماكينتوش إلى أن تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية تمثل بداية انحسار فقاعة أوسع في الذكاء الاصطناعي لا يزال أمراً غير محسوم، لكن احتمال حدوث ذلك لم يعد مستبعداً. فالمسألة لا تتعلق فقط بخسائر الأسهم، بل بمدى قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق الاستثماري الضخم، وتحقيق العوائد التي بُنيت عليها التقييمات المرتفعة في السوق.
ترمب يحمل الديمقراطيين مسؤولية خسارة الأسواق الأميركية 6 تريليونات دولار
شاشة تلفزيونية تعرض ترمب وهو يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته في جولة إلى الفلبين والصين (أ.ف.ب)
حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحزب الديمقراطي مسؤولية التراجع الحاد في أسواق الأسهم الأميركية، قائلاً إن القيمة السوقية للأسواق انخفضت بأكثر من 6 تريليونات دولار منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، واستعادتهم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
As everyone remembers, I predicted two things concerning the November 3rd Midterm Elections. One, that if the Democrats win, the Stock Markets would go down, substantially, which they have, and two, that the Islamic Republic of Iran, which has killed 81,000 protestors as of... pic.twitter.com/Jsrh96mSam
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 22, 2026
وفي منشور على منصته «تروث سوشيال» الأحد، قال ترمب إن مؤشر «ناسداك» وحده تراجع بنسبة 20 في المائة، وعزا ذلك بالكامل إلى ما وصفه بسياسات الديمقراطيين «المناهضة للنمو»، متهماً الحزب بالتركيز على الانتقام السياسي. وحذّر من أن التراجع قد يزداد سوءاً إذا لم يغيّر الديمقراطيون سياساتهم سريعاً، لكنه أعرب عن تفاؤله بقوة الاقتصاد الأميركي مستقبلاً.
وكانت الأسواق قد شهدت موجة بيع حادة في الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط تزايد المخاوف بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على تحقيق عوائد كافية، إلى جانب القلق من احتمال تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن تراجع الأسواق قد يكون ناجماً عن «مجموعة من العوامل»، موضحاً أن موجة البيع بدأت مع تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي، ثم تسارعت بعد يوم الانتخابات. وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أن موقف الحزب من التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أثار مخاوف المستثمرين من احتمال إبطاء هذا التوسع، فضلاً عن التصريحات المتشددة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي دفعت بعض المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي قد يرتكب خطأ في السياسة النقدية إذا بالغ في تشديدها.
وتأتي تصريحات ترمب في أعقاب أسبوع صعب لأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إذ شهدت أسهم الرقائق أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبتمبر (أيلول) 2001، وفقاً لما أوردته «ياهو فاينانس». كما تراجع مؤشر «ناسداك» إلى المنطقة السلبية منذ بداية العام، بعدما سجل مستوى قياسياً في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وفقد أكثر من 4700 نقطة مقارنة بإغلاقه القياسي في السادس من أكتوبر.
وكانت شركة «إنفيديا» من أبرز المتضررين من موجة البيع، إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 2.7 تريليون دولار منذ بلوغها ذروتها في أكتوبر، وسط تحقيقات تتعلق باتهامات للشركة بانتهاك ضوابط التصدير الأميركية أو تضليل المستثمرين.
«أكوا» تستعد للخضوع لضريبة الحد الأدنى المحلية في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5344486-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«أكوا» تستعد للخضوع لضريبة الحد الأدنى المحلية في السعودية
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
أعلنت شركة «أكوا» أنها تستوفي معايير الخضوع لمشروع نظام ضريبة الحد الأدنى المحلية الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستطلاع العام، والمقترح بدء تطبيقه في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، مشيرة إلى أنها لا تزال تقيّم الأثر المالي المحتمل للنظام، ولم تحدده حتى الآن.
وقالت الشركة، في إفصاح على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إن مشروع النظام ينص على حد أدنى لمعدل الضريبة الفعلي يبلغ 15 في المائة على المجموعات متعددة الجنسيات المشمولة بأحكامه، بما يتوافق عموماً مع إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت أن أحكام «التغيير في القانون» الواردة في معظم عقود المشاريع التي تستثمر فيها، والتي تشمل التغييرات المتعلقة بضريبة دخل الشركات، من المتوقع أن تسهم في الحد من الأثر المالي المحتمل.
وبيّنت أن حجم الأثر الفعلي سيتوقف على الصيغة النهائية للنظام، والنتائج المالية للكيانات التابعة للمجموعة المشمولة بتطبيقه، ومعدل الضريبة الفعلي للمجموعة في السعودية خلال السنة المالية المعنية. وأكدت أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية وفقاً للمتطلبات النظامية.
ويأتي مشروع النظام في إطار تطبيق قواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة المعروفة باسم «الركيزة الثانية»، التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بهدف ضمان خضوع أرباح المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى لمعدل ضريبة فعلي لا يقل عن 15 في المائة في الدول التي تحقق فيها تلك الأرباح.
وبحسب ما أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يستهدف النظام الكيانات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر، على أن تكون قد حققت هذا الحد في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة. ولا يشمل ذلك جميع الشركات العاملة في المملكة، إذ يستثني الشركات المحلية التي لا تنتمي إلى مجموعة متعددة الجنسيات مشمولة بالقواعد.
وتتيح الضريبة المحلية للمملكة تحصيل الضريبة الإضافية على الأرباح المتحققة داخل أراضيها إذا كان معدل الضريبة الفعلي للمجموعة أقل من 15 في المائة، بدلاً من ترك المجال أمام دولة أخرى لتحصيل الفرق بموجب قواعد الضريبة العالمية. وأوضحت الهيئة أن النسبة تستهدف معدل الضريبة الفعلي على الأرباح، ولا تُفرض على إجمالي إيرادات الشركات.