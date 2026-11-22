أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان الأحد، إن المملكة تستنكر هذه الاعتداءات الآثمة، وتجدد رفضها التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافها دول المنطقة والمنشآت المدنية.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على منشأة صناعية مدنية في مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. pic.twitter.com/mUmx3Wgx58 — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) November 22, 2026

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، محملةً إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة.

كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، السبت، تعرض منشأة صناعية مدنية لاستهداف جرَّاء ما وصفته بـ«عدوان إيراني آثم»، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، فيما باشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة عليه. وأشارت المعلومات الأولية إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

في السياق ذاته، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، موضحةً أن عمليات الاعتراض أسفرت عن سقوط شظايا تسببت في أضرار مادية طفيفة، دون وقوع إصابات.

جراء العدوان الإيراني الآثم... استهداف منشأة صناعية مدنية،نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه، والمعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون اي إصابات.#البحرين #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية - Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 21, 2026

جاءت التطورات وسط تضامن خليجي مع البحرين، إذ أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن المجلس الكامل مع المنامة، ودعمه الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع الحادث واحتواء تداعياته.

وأكد البديوي أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مشدداً على وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.